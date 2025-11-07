PODCAST CANLI YAYIN

Trump’ın lansmanı karıştı yönetici bayıldı! Mehmet Öz sahneye fırladı

Beyaz Saray’da zayıflama ilaçları anlaşmasının duyurusu sırasında panik dolu anlar yaşandı. Trump’ın Eli Lilly ve Novo Nordisk ile yaptığı anlaşmayı açıkladığı basın toplantısında, salondaki bir konuk aniden bayıldı. Dr. Mehmet Öz’ün müdahale ederken Beyaz Saray canlı yayını kesip basın mensuplarını dışarı çıkardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump’ın lansmanı karıştı yönetici bayıldı! Mehmet Öz sahneye fırladı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te "Eli Lilly" ve"Novo Nordisk" adlı ilaç üreticisi firmalarla yaptıkları yeni anlaşmayı duyururken ortalık bir anda karıştı. Salondaki konuklardan biri bayılırken basın mensupları alelacele dışarı çıkarıldı.

Trump'ın lansmanı karıştı, ReutersTrump'ın lansmanı karıştı, ReutersTrump'ın lansmanı karıştı, Reuters

TRUMP ZAYIFLAMA İLACI ÜRETEN ŞİRKETLERLE ANLAŞTI

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, zayıflama ilaçları üreten iki büyük şirketle yaptıkları anlaşmaları kamuoyuna duyurdu.

Trump, ABD'de ilaç fiyatlarını düşürmenin daha önce hayal bile edilemeyen bir durum olduğunu, ancak kendi yönetiminde bunu başarmalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Söz konusu ilaçların fiyatlarının başka ülkelere kıyasla ABD'de katbekat yüksek olduğunu vurgulayan Trump, yeni anlaşmayla yaygın kullanılan bazı ilaç fiyatlarının yüzlerce dolar düşeceğini söyledi.

Trump'ın lansmanı karıştı, ReutersTrump'ın lansmanı karıştı, ReutersTrump'ın lansmanı karıştı, Reuters

AMERİKALILARA ZAYIFLAMA İLACI ÖNERİYOR

Bu ilaçların daha çok düşük ve orta gelirli vatandaşlarca kullanıldığını, ancak bu kişilerin ilaçlara erişmelerinin çok zor olduğunu dile getiren Trump, milyonlarca Amerikalının artık daha kolay şekilde zayıflama ilaçlarına erişebileceğini anlattı.

Trump, zayıflama ilaçlarının kapsamının gelecek yıldan itibaren Medicare hastalarına da genişletileceğini ve sigortası olmayan hastalar için de bazı düşük fiyatların aşamalı olarak uygulanacağını kaydetti.

Daha sonra söz alan ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy ise ilaç üreticileri Eli Lilly ve Novo Nordisk ile popüler obezite tedavileri Zepbound ve Wegovy'nin kapsamını genişletmek ve fiyatlarını düşürmek için sağladıkları anlaşmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Kennedy, "obezitenin bir yoksulluk hastalığı" olduğunu ve kronik hastalık oranlarının en düşük gelirli kişiler arasında daha yüksek olma eğiliminde bulunduğunu savunarak bu tür zayıflama ilaçlarına erişimin kolaylaştırılmasının önemini vurguladı.

Beyaz Saray, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ozempic adlı zayıflama ilacının aylık fiyatının 1000 dolardan 350 dolara, Wegovy adlı ilacın ise 1350 dolardan 1000 dolara düşeceğini bildirdi.

Trump'ın lansmanı karıştı, ReutersTrump'ın lansmanı karıştı, ReutersTrump'ın lansmanı karıştı, Reuters

OVAL OFİS'TE PANİK ANLARI

Oval Ofis'te Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan konuklardan birinin aniden fenalaştığı anlar kameralara yansıdı.

Trump'ın lansmanı karıştı, ReutersTrump'ın lansmanı karıştı, ReutersTrump'ın lansmanı karıştı, Reuters

MEMMET ÖZ MÜDAHALE ETTİ

Bilincini kaybeden kişi yere doğru düşerken hızlı davranan Dr. Mehmet Öz, söz konusu kişiyi yere düşmeden yakalayarak hafifçe yere doğru yatırdı.

Geçtiğimiz yıl ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne atanan Dr. Öz'ün bayılan kişiye ilk müdahaleyi yaptığı anlarda Beyaz Saray yetkilileri canlı yayını keserek Oval Ofis'teki basın mensuplarını hızlıca salondan çıkardı.

Daha sonra olayla ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, fenalaşan konuğun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Trump'ın lansmanı karıştı, ReutersTrump'ın lansmanı karıştı, ReutersTrump'ın lansmanı karıştı, Reuters

BAYILAN KİŞİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Öte yandan, ABD medyasında, bayılan kişinin Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay olduğu yönünde haberlerin yer alması üzerine şirketten yapılan yazılı açıklamada, bayılan kişinin kendi yöneticileri olmadığı belirtildi.

Trump'ın lansmanı karıştı, ReutersTrump'ın lansmanı karıştı, ReutersTrump'ın lansmanı karıştı, Reuters

Açıklamada, "CEO Mike Doustdar ve ABD Operasyonları Başkan Yardımcısı Dave Moore, Oval Ofis'te bulunan tek Novo Nordisk temsilcileriydi. Bugün sağlık sorunu yaşayan beyefendinin durumunun iyi olmasını umuyoruz." denildi.

Beyaz Saray muhabirleri, söz konusu kişinin Eli Lilly şirketinin bir misafiri olduğunu açıkladı, ancak kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
Borsa İstanbul
Trump’ın lansmanı karıştı yönetici bayıldı! Mehmet Öz sahneye fırladı
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin medya ayağı ifade verdi! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı bağlantısı açığa çıktı
Fenerbahçe'den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda
İdefix
Özel sağlık sigortasında devrim gibi düzenleme! 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi geliyor
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı sonrası o isme ağır sözler! "Rezil"
BM Güvenlik Konseyi Şara ve Suriye İçişleri Bakanına yaptırımları kaldırdı! Türkiye'den memnuniyet mesajı
Beste Açar babasının eski eşi İpek Açar Kömürcü'yü topa tuttu!
Türk Telekom
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Sosyete bu olayı konuşuyor! Caroline Koç eşinin anısına düzenlenen törene sevgilisiyle katıldı
Avrupa'da tadımız yok! Viktoria Plzen: 0-0 | MAÇ SONUCU
New York Times yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan
Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katıyor! TUSAŞ ve küresel savunma devi BAE Systems arasında işbirliği...
Fenerbahçe’nin Avrupa gecesine gölge düştü: Plzen tribünlerinden alçak pankart!
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı o soru için joker kullandı!
CHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasında