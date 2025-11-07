Trump’ın lansmanı karıştı yönetici bayıldı! Mehmet Öz sahneye fırladı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray 'daki Oval Ofis'te "Eli Lilly" ve"Novo Nordisk" adlı ilaç üreticisi firmalarla yaptıkları yeni anlaşmayı duyururken ortalık bir anda karıştı. Salondaki konuklardan biri bayılırken basın mensupları alelacele dışarı çıkarıldı.

Trump, ABD'de ilaç fiyatlarını düşürmenin daha önce hayal bile edilemeyen bir durum olduğunu, ancak kendi yönetiminde bunu başarmalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Trump, Beyaz Saray 'da düzenlediği basın toplantısında, zayıflama ilaçları üreten iki büyük şirketle yaptıkları anlaşmaları kamuoyuna duyurdu.

Trump'ın lansmanı karıştı, Reuters

AMERİKALILARA ZAYIFLAMA İLACI ÖNERİYOR

Bu ilaçların daha çok düşük ve orta gelirli vatandaşlarca kullanıldığını, ancak bu kişilerin ilaçlara erişmelerinin çok zor olduğunu dile getiren Trump, milyonlarca Amerikalının artık daha kolay şekilde zayıflama ilaçlarına erişebileceğini anlattı.

Trump, zayıflama ilaçlarının kapsamının gelecek yıldan itibaren Medicare hastalarına da genişletileceğini ve sigortası olmayan hastalar için de bazı düşük fiyatların aşamalı olarak uygulanacağını kaydetti.

Daha sonra söz alan ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy ise ilaç üreticileri Eli Lilly ve Novo Nordisk ile popüler obezite tedavileri Zepbound ve Wegovy'nin kapsamını genişletmek ve fiyatlarını düşürmek için sağladıkları anlaşmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Kennedy, "obezitenin bir yoksulluk hastalığı" olduğunu ve kronik hastalık oranlarının en düşük gelirli kişiler arasında daha yüksek olma eğiliminde bulunduğunu savunarak bu tür zayıflama ilaçlarına erişimin kolaylaştırılmasının önemini vurguladı.

Beyaz Saray, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ozempic adlı zayıflama ilacının aylık fiyatının 1000 dolardan 350 dolara, Wegovy adlı ilacın ise 1350 dolardan 1000 dolara düşeceğini bildirdi.