Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump İsrail'i kendisinin durdurduğunu söyledi ve Gazze'ye gideceğim" dedi. İsrail Parlamentosu ilhak için harekete geçerken Trump "Batı Şeria'da ilhak olmayacak. Böyle bir şey olursa İsrail ABD'den aldığı tüm desteği kaybeder." dedi.

Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme girişiminde bulunması halinde ABD'nin "tüm desteğini" kaybedeceğini söyledi.

Trump'ın 15 Ekim'de ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes hakkında verdiği ve bugün yayımlanan röportajında , Batı Şeria'nın tamamının veya bir kısmının ilhakı için çaba gösteren İsrail koalisyonundaki kişiler hakkında soru soruluyor.

"Olmayacak. Olmayacak. Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim." diyor Trump. "Ve şimdi bunu yapamazsınız. Büyük bir Arap desteği aldık. Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Olmayacak. Olmayacak. Eğer böyle bir şey olursa, İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı tüm desteği kaybeder."