Trump'tan Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump İsrail'i kendisinin durdurduğunu söyledi ve Gazze'ye gideceğim" dedi. İsrail Parlamentosu ilhak için harekete geçerken Trump "Batı Şeria'da ilhak olmayacak. Böyle bir şey olursa İsrail ABD'den aldığı tüm desteği kaybeder." dedi.

TIME dergisine röportaj veren Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme girişiminde bulunması halinde ABD'nin "tüm desteğini" kaybedeceğini söyledi.

"BİBİ DÜNYAYLA SAVAŞAMAZSIN"

Trump, TIME dergisine verdiği röportajda aralarındaki konuşmayı anlatırken, "Bibi, dünyayla savaşamazsın. Bireysel savaşlar verebilirsin ama dünya sana karşı." dediğini anlattı.

Trump TIME'a ayrıca, ABD ortaklarının Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için bir plan üzerinde çalıştığı sırada yakında Gazze'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

"EN ÖNEMLİ UNSUR BENİM"

Trump'ın bu bölgesel yeniden yapılanmanın temel unsur olarak nitelendirdiği kendisi olmadan imkansız olduğunu söyledi ve "En önemli şey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na saygı duymaları. Orta Doğu'nun bunu anlaması gerekiyor. Neredeyse ülkeden çok Başkan'a saygı duyuluyor." dedi.

"İSRAİL SALDIRILARI BENİM HİMAYEMDE YAPTI"

TIME'ın İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları ve Suriye'deki rejim değişikliğini gündeme getirmesi üzerine Trump sözü kesti ve şöyle konuştu: