Tel Aviv’in felaketi: İsrail bir haftadır Gazze’deki Türk bayraklarını konuşuyor

Gazze’de enkaz kaldırma çalışmalarına katılan buldozerlerdeki Türk bayrakları İsrail’in tüm ayarlarını bozdu. Siyonist basın bir haftadır Gazze’deki Türk gücünü konuşuyor. The Times of Israel, Netanyahu’nun Trump’ın barış planını kabul ederek en büyük stratejik hatalarından birini yaptığını yazdı ve “Gazze’de Türk tuzağı” başlığını kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze'de dalgalanan Türk bayrakları İsrail'de paniğe yol açmaya devam ediyor. The Times of Israel yazarı Ariel Harkham "Gazze'de Türk tuzağı" başlıklı bir analizinde Gazze'de enkaz kaldırma çalışması yapan buldozerlerdeki Türk bayraklarını işaret etti ve "İsrail Erdoğan'ın Türkiye'sine Gazze'de aktif bir varlık sağlayan Trump'ın barış planını kabul ederek en büyük stratejik hatalarından birini mi yaptı?" dedi.

İSRAİL BUNU BEKLEMİYORDU

İsrail'in iki yıllık soykırımın ardından Gazze'de beklediği son gelişmenin bu olduğunu belirten The Times of Israel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Gür sesli ve düşmanca Erdoğan İsrail'in kuzey sınırındaki Suriye'de askeri ve siyasi varlığını genişletirken şimdi de Gazze'de bir dayanak noktası mu kuruyor?" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İRAN'DAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

Türkiye'nin İran'dan çok daha güçlü olduğuna dikkat çeken İsrail gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

İyi eğitimli, iyi finanse edilmiş, savaş tecrübesi olan bir orduya, büyüyen bir donanmaya ve olgunlaşan bir yerli silah endüstrisine sahip bir NATO devleti. Bölgeler arası diplomatik hareketliliğe sahip ve küresel ekonomide önemli bir ticaret kanalı görevi görüyor. Açıkçası, Türkiye ile karşılaştırıldığında İran, okul öncesi provası gibi görünüyor.

TÜRK İSTİHBARATI KORKUSU

Türkiye'nin Gazze'deki yeni varlığından endişe eden The Times of Israel, Ankara'nın böylece Filistin'de istihbarat ağını yeniden örgütleyebileceğine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin Gazze'deki yeni varlığını, tıpkı Kuzey Suriye'de yaptığı gibi, Ankara'nın kontrolü altında yerel bir vekil gücü yeniden örgütlemek ve eğitmek; İsrail'in güney kanadında istihbarat ağları kurmak ve Mısır'a olan yeni yakınlığını kullanarak Doğu Akdeniz'deki en büyük iki donanmayı daha yakın operasyonel temasa geçirmek, böylece İsrail'in deniz sınırları boyunca manevra kabiliyetini daraltmak.

TEL AVİV'İN FELAKETİ TÜRK BAYRAKLARI

"Gazze'de Türk bayraklarının dalgalanması, tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlıktır." diyen İsrail gazetesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz ay Yunanistan ve Kıbrıs ittifakı konusunda "Bazı devletler Türkiye'yi kuşatma girişimlerinde bulunuyor. Bunu yakından takip ediyoruz. Hükümet bu durumla başa çıkmak için diplomatik stratejiler geliştiriyor. Başarısız olurlarsa, konu silahlı kuvvetlere ve güvenlik güçlerine intikal ettirilecek. O zaman daha fazlasını göreceğiz." şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

Trump'ın Gazze'de barış vizyonunun İsrail için bir kabus olduğunu yazan The Times of Israel, planın bölgeye Türk nüfuzunu getirdiğine dikkat çekti.

Gazzede Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradıGazzede Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı

