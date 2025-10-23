Tel Aviv’in felaketi: İsrail bir haftadır Gazze’deki Türk bayraklarını konuşuyor

Gazze'de dalgalanan Türk bayrakları İsrail'de paniğe yol açmaya devam ediyor. The Times of Israel yazarı Ariel Harkham "Gazze'de Türk tuzağı" başlıklı bir analizinde Gazze'de enkaz kaldırma çalışması yapan buldozerlerdeki Türk bayraklarını işaret etti ve "İsrail Erdoğan'ın Türkiye'sine Gazze'de aktif bir varlık sağlayan Trump'ın barış planını kabul ederek en büyük stratejik hatalarından birini mi yaptı?" dedi.
İSRAİL BUNU BEKLEMİYORDU
İsrail'in iki yıllık soykırımın ardından Gazze'de beklediği son gelişmenin bu olduğunu belirten The Times of Israel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Gür sesli ve düşmanca Erdoğan İsrail'in kuzey sınırındaki Suriye'de askeri ve siyasi varlığını genişletirken şimdi de Gazze'de bir dayanak noktası mu kuruyor?" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE İRAN'DAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ"
Türkiye'nin İran'dan çok daha güçlü olduğuna dikkat çeken İsrail gazetesi, şu ifadeleri kullandı:
İyi eğitimli, iyi finanse edilmiş, savaş tecrübesi olan bir orduya, büyüyen bir donanmaya ve olgunlaşan bir yerli silah endüstrisine sahip bir NATO devleti. Bölgeler arası diplomatik hareketliliğe sahip ve küresel ekonomide önemli bir ticaret kanalı görevi görüyor. Açıkçası, Türkiye ile karşılaştırıldığında İran, okul öncesi provası gibi görünüyor.