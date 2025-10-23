Tel Aviv’in felaketi: İsrail bir haftadır Gazze’deki Türk bayraklarını konuşuyor

Türkiye 'nin Gazze 'deki yeni varlığından endişe eden The Times of Israel, Ankara'nın böylece Filistin'de istihbarat ağını yeniden örgütleyebileceğine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de enkaz kaldırma çalışmaları, AA

TEL AVİV'İN FELAKETİ TÜRK BAYRAKLARI

"Gazze'de Türk bayraklarının dalgalanması, tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlıktır." diyen İsrail gazetesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz ay Yunanistan ve Kıbrıs ittifakı konusunda "Bazı devletler Türkiye'yi kuşatma girişimlerinde bulunuyor. Bunu yakından takip ediyoruz. Hükümet bu durumla başa çıkmak için diplomatik stratejiler geliştiriyor. Başarısız olurlarsa, konu silahlı kuvvetlere ve güvenlik güçlerine intikal ettirilecek. O zaman daha fazlasını göreceğiz." şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

Trump'ın Gazze'de barış vizyonunun İsrail için bir kabus olduğunu yazan The Times of Israel, planın bölgeye Türk nüfuzunu getirdiğine dikkat çekti.