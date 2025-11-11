Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, yerel mahkeme önünde patlama!

Pakistan basını, başkent İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.