İsrail’de gizli belge krizi sürüyor! Birkaç şüpheli, sorgulanmak üzere tutuklandı | Netanyahu hedef tahtasında: Senin suçun

Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid (AA)



"OFİSİNDEN ÇIKAN HER BİLGİ PARÇASINDAN NETANYAHU SORUMLUDUR"



Muhalefet kanadındaki Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu her zamanki gibi kendisini olaydan uzak tutmaya ve sorumluluğu başkalarına yüklemeye çalışıyor, ancak gerçekler bunun tam tersini gösteriyor. Ofisinden çıkan her kağıt, kelime ya da bilgi parçasından bizzat kendisi sorumludur" dedi.



Dışarıda zorlu "düşmanlarının" olduğunu kaydeden Lapid, "Ancak içeriden ve en hassas karar alma merkezlerinden gelen tehlike, İsrail vatandaşlarının savaşın yürütülmesine ve en hassas güvenlik konularının ele alınmasına olan güveninin temellerini sarsıyor" ifadelerini kullandı.