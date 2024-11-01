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İsrail'de gizli belge krizi sürüyor! Birkaç şüpheli, sorgulanmak üzere tutuklandı | Netanyahu hedef tahtasında: Senin suçun

İsrail'deki gizli belge krizi büyümeye devam ediyor. İsrail'de Rishon Lezion Sulh Mahkemesi Yargıcı Menachem Mizrahi soruşturma kapsamında “birkaç” şüphelinin sorgulanmak üzere tutuklandığını bildirdi. Öte yandan muhalefet liderleri Yair Lapid ve Benny Gantz belgelerin sızdırılmasına ilişkin Netanyahu'yu suçladı.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 23:17 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 23:30
İsrail’de gizli belge krizi sürüyor! Birkaç şüpheli, sorgulanmak üzere tutuklandı | Netanyahu hedef tahtasında: Senin suçun

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İsrail'de Rishon Lezion Sulh Mahkemesi Yargıcı Menachem Mizrahi, Başbakanlık Ofisi'nden gizli istihbarat bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında "birkaç" şüphelinin sorgulanmak üzere tutuklandığını bildirdi.



İsrail'de gizli istihbarat bilgilerinin Başbakanlık Ofisi'nden sızdırılmasının ardından İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet, Savunma Kuvvetler (IDF) ve polisin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Rishon Lezion Sulh Mahkemesi Yargıcı Menachem Mizrahi, soruşturmaya ilişkin getirilen yayın yasağının kısmen kaldırıldığını bildirerek, soruşturmanın "açık aşamasına" başladıklarını söyledi. Yetkililerin sızıntının İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmasına zarar verdiğinden şüphelendiğini kaydeden Mizahi, "Birkaç şüpheli sorgulanmak üzere tutuklandı ve soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid (AA)Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid (AA)

"OFİSİNDEN ÇIKAN HER BİLGİ PARÇASINDAN NETANYAHU SORUMLUDUR"

Muhalefet kanadındaki Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu her zamanki gibi kendisini olaydan uzak tutmaya ve sorumluluğu başkalarına yüklemeye çalışıyor, ancak gerçekler bunun tam tersini gösteriyor. Ofisinden çıkan her kağıt, kelime ya da bilgi parçasından bizzat kendisi sorumludur" dedi.

Dışarıda zorlu "düşmanlarının" olduğunu kaydeden Lapid, "Ancak içeriden ve en hassas karar alma merkezlerinden gelen tehlike, İsrail vatandaşlarının savaşın yürütülmesine ve en hassas güvenlik konularının ele alınmasına olan güveninin temellerini sarsıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz (AA)İsrail Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz (AA)

"OFİSİNDE YAPILANLARDAN SORUMLU OLAN KİŞİ BAŞBAKAN'DIR"

İsrail Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ise, "Başbakanlık Ofisi'ndeki faaliyetlerle ilgili olarak soruşturulmakta olan davanın ayrıntılarına girmeden, bir şeyi vurgulamak önemlidir: Ofisinde yapılanlardan sorumlu olan kişi Başbakan'dır. İyi ya da kötü" açıklamasını yaptı.

İsrail'de gizli belge krizi sürüyor! Birkaç şüpheli, sorgulanmak üzere tutuklandı | Netanyahu hedef tahtasında: Senin suçun (AA)İsrail'de gizli belge krizi sürüyor! Birkaç şüpheli, sorgulanmak üzere tutuklandı | Netanyahu hedef tahtasında: Senin suçun (AA)

BELGELER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYILDI

İsrail'in İran'a saldırı planlarını değerlendiren ABD'ye ait gizli istihbarat belgeleri, 18 Ekim'de sosyal medya üzerinden yayılmıştı. Birleşik Krallık merkezli The Times gazetesinin geçtiğimiz hafta adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ise, İsrail belgelerinin sızdırılmasının bazı stratejilerin değiştirilmesi ihtiyacına neden olduğu bu nedenle de İran'a düzenlenen misilleme saldırının geciktiği iddia edilmişti.

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