FBI’dan köstebek avı: İnceleme resmen başladı | İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren gizli belgeleri kim sızdırdı?

FBI, İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren ABD gizli belgelerinin sızmasını araştırıyor (Takvim.com.tr foto arşiv) İRAN'A SALDIRI İÇİN TASARLANMIŞ MÜHİMMAT TRANSFERLERİ Belgeler arasında, bu hafta başında ABD istihbarat topluluğu içinde dağıtılan Savunma Bakanlığı Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı'nın (NGA) iddia edilen Görsel İstihbarat raporu da yer alıyor. İddiaya göre raporda son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bazı üslerde gerçekleştirilen önlemler ayrıntılı olarak anlatılıyor. Bunlar arasında, rapora göre İran 'a saldırı için tasarlanmış gelişmiş mühimmatların transferi de yer aldığı görülmüştü.

FBI, İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren ABD gizli belgelerinin sızmasını araştırıyor (Takvim.com.tr foto arşiv)



PLAN NEYDİ?



ABD istihbaratına göre, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bu hafta İran'a yönelik olası bir saldırı için eğitilmiş istihbarat uçakları ve büyük ihtimalle savaş uçaklarının da katılımıyla büyük bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtiliyor.

İstihbarat raporunda ayrıca İsrail'e ait insansız hava araçlarının İran'a yönelik saldırı hazırlıkları da ayrıntılı olarak yer alıyor.

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili: "İddia edilen sızıntı son derece endişe verici. Ancak bunun İsrail'in İran'a yönelik operasyonel planlarını etkileyeceğine inanmıyorum." dedi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili ise "İsrail savunma teşkilatının sızıntıdan haberi var ve konuyu oldukça ciddiye alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Yetkililer, belgelerin kim tarafından ele geçirilmiş olabileceği, istihbarat mensubu biri aracılığıyla mı yoksa "hack" gibi farklı bir yöntemle mi sızdırıldığı, başka bilgilerin sızdırılıp sızdırılmadığı gibi konuların da araştırıldığını kaydetmişti.







