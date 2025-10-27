PODCAST CANLI YAYIN

İsrail Türk askerinden korktu! Saar’dan itiraf gibi açıklama

Macaristan’da mevkidaşı Peter Szijjarto ile basın toplantısı düzenleyen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye’nin İsrail’e karşı tutumunu “yalnızca açıklamalarla değil, diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da gösterdiğini” itiraf etti. Saar, “Türk askerinin Gazze Şeridi’ne girişine izin vermek bizim için mantıklı değil” diyerek, İsrail’in Türkiye’nin olası barış gücü rolünden duyduğu korkuyu açıkça ortaya koydu.

Giriş Tarihi:
İsrail Türk askerinden korktu! Saar’dan itiraf gibi açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Saar, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarına yönelik uygulamalarının ele alındığı danışma görüşmesine değinerek, işgalci Tel Aviv yönetiminin Gazze'de BM ajanslarını desteklemesi yönündeki kararına karşın BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile "kesinlikle çalışmayacaklarını" ve "uluslararası yargının kararlarını kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Gazze'de konuşlanacak olası uluslararası askeri güce Türkiye'nin katılım ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Saar, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece olumsuz açıklamalarla değil, aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Saar'dan Türkiye itirafı, AADışişleri Bakanı Saar'dan Türkiye itirafı, AA

TÜRKİYE'NİN AMBARGOSU İSRAİL'E DARBE VURDU

Gazze'de binlerce Filistinli'yi katleden siyonist İsrail'e yönelik Türkiye'nin uyguladığı ambargo sonrası İsrail ekonomisi ciddi yara almıştı. Gazze'ye yönelik saldırılar öncesinde gelirinin yüzde 70'ini Türkiye pazarından sağlayan demir-çelik ihracatçısı Shaul Gueta şirketi, yasağın ardından iflas etti. Şirketin 105 milyon yeni İsrail şekeli (yaklaşık 32 milyon dolar) borçlandığı ve Beerşeva (Birüssebi) Bölge Mahkemesi'nin kararıyla faaliyetlerine son verilerek kayyum atandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Saar'dan Türkiye itirafı, AADışişleri Bakanı Saar'dan Türkiye itirafı, AA

TÜRK ASKERİNİN VARLIĞINDAN KORKTU

Saar, Türkiye'nin olası bir uluslararası güce asker göndermesiyle ilgili, "Silahlı kuvvetlerini göndermek isteyen veya buna hazır olan ülkeler, en azından İsrail'e karşı adil davranmalıdır." diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Türk askerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermek bizim için mantıklı değil ve bunu kabul etmeyeceğimizi Amerikalı dostlarımıza söyledik."

Dışişleri Bakanı Saar'dan Türkiye itirafı, AADışişleri Bakanı Saar'dan Türkiye itirafı, AA

AB'Yİ HEDEF ALDI

Açıklamasında Avrupa Birliği'ni de hedef alan Saar, Filistin Yönetimi'nin anlaşma kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere ödeme yaptığını savunarak, AB'nin bu konuda Filistin tarafını sorumlu tutmak yerine "aklayarak destek olduğunu" ileri sürdü.

İsrailli Bakan, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin "Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı olduğunu" öne sürerek, "Bu koşul yerine getirildiğinde, anlaşmadaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda Gazze'den çekilmeyi gerçekleştirebiliriz." dedi.

Dışişleri Bakanı Saar'dan Türkiye itirafı, AADışişleri Bakanı Saar'dan Türkiye itirafı, AA

BATI ŞERİA'YI İLHAK YASASI MECLİS'TEN GEÇMEYECECEK

İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'yı ilhak etmesi yasa tasarısının İsrail Meclisi'nde ön oylamada onaylanmasına değinen Saar, tasarının muhalefet tarafından getirildiğini iddia etti. Saar, tasarının, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsrail ziyareti sırasında Meclis'e getirilmesinin "ne akıllıca ne de sorumlu olduğunu" söyledi.

Saar, hükümetin bu adımı desteklemeyeceğini, dolayısıyla İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı yasa tasarısının Meclis'ten geçmeyeceğini kaydetti.

Öte yandan, Saar, İsrailli iş insanlarıyla bugüne kadar Macaristan'a en büyük ticari delegasyonla geldiğini, heyetinin Macar mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini ve 150'den fazla iş görüşmesi yapacağını aktardı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti | Masada Eurofighter var
İBB'de casusluk "Eko"sistemi! Soruşturmada kilit halka "İstanbul Senin" uygulaması: 15 şüpheliden 6'sına tutuklama talebi
İdefix
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
DNR
ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Savcılık açıkladı: Soruşturma derinleştirilecek
A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kod: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2'li yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Süper Lig kulüplerinden bahis skandalı sonrası açıklamalar peş peşe geldi!
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB'den geldi! SSK BAĞKUR'lu için 6.4 puanlık refah payı masada
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
WhatsApp yazışmalarını kanıt gösterdi: “Annemi öldürdüm” iddiası! Şarkıcı Güllü'nün patronundan suç duyurusu
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?
Başkan Erdoğan'ın Melen vizyonu İstanbul'u susuz bırakmadı!
Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet çarkı! Savcılık tüm belgeleri istedi
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
Milyoner'de anlamlı soru: Geceye çocuk hakları damga vurdu! İşte dijital dünyada unutulma farkındalığı