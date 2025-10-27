İsrail Türk askerinden korktu! Saar’dan itiraf gibi açıklama

Gazze'de konuşlanacak olası uluslararası askeri güce Türkiye 'nin katılım ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Saar, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece olumsuz açıklamalarla değil, aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Saar, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarına yönelik uygulamalarının ele alındığı danışma görüşmesine değinerek, işgalci Tel Aviv yönetiminin Gazze 'de BM ajanslarını desteklemesi yönündeki kararına karşın BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile "kesinlikle çalışmayacaklarını" ve "uluslararası yargının kararlarını kabul etmeyeceklerini" söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze 'de binlerce Filistinli'yi katleden siyonist İsrail'e yönelik Türkiye 'nin uyguladığı ambargo sonrası İsrail ekonomisi ciddi yara almıştı. Gazze'ye yönelik saldırılar öncesinde gelirinin yüzde 70'ini Türkiye pazarından sağlayan demir-çelik ihracatçısı Shaul Gueta şirketi, yasağın ardından iflas etti. Şirketin 105 milyon yeni İsrail şekeli (yaklaşık 32 milyon dolar) borçlandığı ve Beerşeva (Birüssebi) Bölge Mahkemesi'nin kararıyla faaliyetlerine son verilerek kayyum atandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Saar'dan Türkiye itirafı, AA

TÜRK ASKERİNİN VARLIĞINDAN KORKTU

Saar, Türkiye'nin olası bir uluslararası güce asker göndermesiyle ilgili, "Silahlı kuvvetlerini göndermek isteyen veya buna hazır olan ülkeler, en azından İsrail'e karşı adil davranmalıdır." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türk askerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermek bizim için mantıklı değil ve bunu kabul etmeyeceğimizi Amerikalı dostlarımıza söyledik."

Dışişleri Bakanı Saar'dan Türkiye itirafı, AA

AB'Yİ HEDEF ALDI

Açıklamasında Avrupa Birliği'ni de hedef alan Saar, Filistin Yönetimi'nin anlaşma kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere ödeme yaptığını savunarak, AB'nin bu konuda Filistin tarafını sorumlu tutmak yerine "aklayarak destek olduğunu" ileri sürdü.

İsrailli Bakan, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin "Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı olduğunu" öne sürerek, "Bu koşul yerine getirildiğinde, anlaşmadaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda Gazze'den çekilmeyi gerçekleştirebiliriz." dedi.