İkinci dönemde ilk kez! Trump ve Şi Güney Kore'de buluştu vergiler düştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme kapsamında Güney Kore’nin Busan kentinde bir araya geldi. Kritik görüşme yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika sürdü. Trump, Çin ile ticaret anlaşmasını bugün imzalayabileceklerini ifade etti. Şi, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi. Trump görüşme sonrası gümrük tarifelerinin yüzde 57'den yüzde 47'ye düşürüleceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping ile Güney Kore'de bir araya geldi. İki lider, Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci döneminde ilk kez yüz yüze görüştü. Kritik toplantıda nadir toprak elementleriyle ilgili sorunun çözüldüğü bildirildi.

TRUMP UÇAKTA DUYURDU VERGİLER DÜŞÜRÜLDÜ
Trump Şi ile görüşmesinin ardından Air Force One uçağında basın mensuplarına konuştu. Görüşmeyi "muhteşem" olarak tanımlayan Trump, gümrük tarifelerinin yüzde 57'den yüzde 47'ye düşürüleceğini açıkladı. Trump, "Birçok önemli noktada sonuca vardık, bunları da birazdan sizlere sunacağız" dedi.

SOYA FASULYESİ VE FENTANİL TAMAM

Dün alımların yeniden başlamasına onay veren Çin'in, hemen soya fasulyesi alımına başlayacağını da sözlerine ekledi.

Trump, "Fentanil konusunda, akışı durdurmak için çok çalışacağı konusunda anlaştık" dedi.

Trump, görüşmede yarı iletken (çip) sektörünün de gündeme geldiğini belirterek, "Çipleri konuştuk. Çin, NVIDIA ve diğer bazı şirketlerle çip tedariki konusunda görüşecek," dedi. Ancak tüm başlıkların ele alınmadığını vurgulayan Trump, "Her konunun tartışıldığını söyleyemem," ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, yapay zekâ sistemlerinde kullanılan Blackwell çiplerinin gündeme gelmediğini belirtti.

NADİR ELEMENTLERLE İLGİLİ SORUN ÇÖZÜLDÜ

Görüşmede, iki ülke arasında uzun süredir tartışma konusu olan nadir elementlerin ihracatı konusunda da uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Trump, "Nadir elementlerle ilgili tüm sorun çözüldü. Artık bu konuda hiçbir engel kalmadı." dedi.

Trump'la birlikte seyahat eden bir ABD'li yetkili ise, "Çin nadir element ihracatını sürdürme konusunda taahhütte bulundu" bilgisini paylaştı.

ABD ve Çin arasında yapılan bu görüşme, hem küresel çip tedarik zinciri hem de stratejik madenler üzerindeki rekabet açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

TRUMP ÇİN YOLCUSU

Son olarak Trump, 2026 Nisan ayından Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Yakın bir zamanda da Şi'nin ABD'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

GÜNEY KORE'DE BULUŞTULAR

Trump ile Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Şi, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD'li mevkidaşı Trump ile buluştu.

YÜZ YÜZE İLK GÖRÜŞME

Bu, ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu. Kritik görüşme yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika sürdü.

ÇİN'İN KALKINMASI ABD VİZYONUYLA ÇELİŞMİYOR

Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında zaman zaman sürtüşmelerin olmasının normal olduğunu ifade eden Şi, iki ülke liderinin ilişkileri doğru rotada ilerlemesine rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin-ABD ilişkilerinin sağlam bir temelde yürütmek ve her iki ülkenin kalkınmasına uygun bir atmosfer yaratmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Şi, "Çin ve ABD, iki ülkenin ve dünyanın yararına somut ve güzel işler yapmak için birlikte çalışabilir." ifadesini kullandı.

"UZUN VADEDE FANTASTİK BİR İLİŞKİ KURACAĞIMIZA İNANIYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump da Çin lideri ile halihazırda pek çok konuda uzlaştıklarını, bu görüşmede de daha fazla konuda uzlaşmayı umduklarını belirterek, "Devlet Başkanı Şi, büyük bir ülkenin büyük lideri, uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Görüşmede Çin heyetinde, Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Cıng Şancie, Ticaret Bakanı Vang Vıntao yer alırken ABD heyetinde Başkan Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick yer aldı.

ÇİN'E YAPTIRIMLAR KALKACAK MI?

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.

Trump ve Şi'nin buluşmasında anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağı, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip iki ülkesi arası ilişkilerin yönünün belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

