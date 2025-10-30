İkinci dönemde ilk kez! Trump ve Şi Güney Kore'de buluştu vergiler düştü

ABD Başkanı Donald Trump , Çin lideri Şi Cinping ile Güney Kore 'de bir araya geldi. İki lider, Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci döneminde ilk kez yüz yüze görüştü. Kritik toplantıda nadir toprak elementleriyle ilgili sorunun çözüldüğü bildirildi.

Trump, "Fentanil konusunda, akışı durdurmak için çok çalışacağı konusunda anlaştık" dedi.

TRUMP UÇAKTA DUYURDU VERGİLER DÜŞÜRÜLDÜ Trump Şi ile görüşmesinin ardından Air Force One uçağında basın mensuplarına konuştu. Görüşmeyi "muhteşem" olarak tanımlayan Trump, gümrük tarifelerinin yüzde 57'den yüzde 47'ye düşürüleceğini açıkladı. Trump, "Birçok önemli noktada sonuca vardık, bunları da birazdan sizlere sunacağız" dedi.

Trump, görüşmede yarı iletken (çip) sektörünün de gündeme geldiğini belirterek, "Çipleri konuştuk. Çin, NVIDIA ve diğer bazı şirketlerle çip tedariki konusunda görüşecek," dedi. Ancak tüm başlıkların ele alınmadığını vurgulayan Trump, "Her konunun tartışıldığını söyleyemem," ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, yapay zekâ sistemlerinde kullanılan Blackwell çiplerinin gündeme gelmediğini belirtti.

NADİR ELEMENTLERLE İLGİLİ SORUN ÇÖZÜLDÜ

Görüşmede, iki ülke arasında uzun süredir tartışma konusu olan nadir elementlerin ihracatı konusunda da uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Trump, "Nadir elementlerle ilgili tüm sorun çözüldü. Artık bu konuda hiçbir engel kalmadı." dedi.

Trump'la birlikte seyahat eden bir ABD'li yetkili ise, "Çin nadir element ihracatını sürdürme konusunda taahhütte bulundu" bilgisini paylaştı.

ABD ve Çin arasında yapılan bu görüşme, hem küresel çip tedarik zinciri hem de stratejik madenler üzerindeki rekabet açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

TRUMP ÇİN YOLCUSU

Son olarak Trump, 2026 Nisan ayından Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Yakın bir zamanda da Şi'nin ABD'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Güney Kore'de kritik buluşma!

GÜNEY KORE'DE BULUŞTULAR



Trump ile Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Şi, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD'li mevkidaşı Trump ile buluştu.

YÜZ YÜZE İLK GÖRÜŞME



Bu, ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu. Kritik görüşme yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika sürdü.