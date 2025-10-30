PODCAST CANLI YAYIN
ABD Başkanı Trump Çin'e uygulanan vergileri düşürdü! İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme kapsamında Güney Kore’nin Busan kentinde bir araya geldi. Kritik görüşme yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika sürdü. Trump, Çin ile ticaret anlaşmasını bugün imzalayabileceklerini ifade etti. Şi, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi. Trump görüşme sonrası gümrük tarifelerinin yüzde 57'den yüzde 47'ye düşürüleceğini açıkladı.

