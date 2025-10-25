Trump Asya turunda: İlk durak Kuala Lumpur! "Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya turuna çıkarken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin "iyi geçeceğini" umduğunu söyledi.
ABD Başkanı Trump, Asya turu için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile yapacağı görüşmede özellikle iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük vergileri konusunun yanı sıra Tayvan'la ilgili başlıkları tüm boyutlarıyla ele alacaklarını belirtti.
"Şİ İLE KONUŞACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"
ABD Başkanı, "Devlet Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var, onun da bizimle konuşacak çok şeyi var. İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
Kanada ile ticaret anlaşmasını askıya alması konusuna da değinen Trump, şu aşamada Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmeyi düşünmediğini belirtti ve bu ülkenin "kirli bir oyun oynadığını" ileri sürdü.