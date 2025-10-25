PODCAST CANLI YAYIN

Trump Asya turunda: İlk durak Kuala Lumpur! "Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya, Japonya ve Güney Kore’yi kapsayan 5 günlük Asya turuna çıktı. İlk durağı Kuala Lumpur olan Trump, turun sonunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kritik bir zirve gerçekleştirecek. Trump ABD'den yola çıkarken, "Devlet Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var, onun da bizimle konuşacak çok şeyi var. İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump Asya turunda: İlk durak Kuala Lumpur! "Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya turuna çıkarken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin "iyi geçeceğini" umduğunu söyledi.

Trump Asya turu için yola çıktı, AFPTrump Asya turu için yola çıktı, AFP

ABD Başkanı Trump, Asya turu için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile yapacağı görüşmede özellikle iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük vergileri konusunun yanı sıra Tayvan'la ilgili başlıkları tüm boyutlarıyla ele alacaklarını belirtti.

Trump ve Şi, Takvim Fotoğraf ArşiviTrump ve Şi, Takvim Fotoğraf Arşivi

"Şİ İLE KONUŞACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"

ABD Başkanı, "Devlet Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var, onun da bizimle konuşacak çok şeyi var. İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kanada ile ticaret anlaşmasını askıya alması konusuna da değinen Trump, şu aşamada Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmeyi düşünmediğini belirtti ve bu ülkenin "kirli bir oyun oynadığını" ileri sürdü.

Trump Asya turu için yola çıktı, AFPTrump Asya turu için yola çıktı, AFP

İLK DURAK KUALA LUMPUR

ABD ile Çin arasındaki ekonomik çekişme devam ederken, ABD Başkanı Trump yaklaşık bir hafta sürecek olan Asya seyahati için Washington'dan ayrıldı.

İlk durağı Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur olan Trump, 26 Ekim Pazar günü, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmasını sonlandıran anlaşmanın imza törenine katılacak. Trump'ın burada Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile de görüşmesi bekleniyor.

Pazartesi sabahı Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geçecek olan Trump, burada yeni seçilen Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir araya gelecek.

ÇİN VE KUZEY KORE'YE MESAJ

Trump'ın Japonya ziyareti, Çin ve Kuzey Kore'ye bu ortaklığın devam edeceğinin önemli bir mesajı niteliğinde olacak.

ABD Başkanı, çarşamba günü bölgedeki diğer önemli bir müttefiki olan Güney Kore'nin Busan kentine geçerek burada düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak. Trump, burada zirveye katılan liderlerle bir araya gelecek.

Şİ CİNPİNG İLE ZİRVE

ABD Başkanı Trump, Asya turunun son günü olan 30 Ekim Perşembe günü, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Trump, Şi ile görüşeceği mesajını daha önce açıklamış ancak iki ülke arasındaki gümrük vergileri savaşı zaman zaman yapılan planlamaları aksatmıştı.

Trump'ın "herkes için adil bir sonuç" çıkmasını umduğunu söylediği bu görüşmenin sonucunu piyasalar kadar siyasi çevreler de yakından takip ediyor.

Trump-Şi zirvesi öncesi ABDden fitili ateşleyen hamleTrump-Şi zirvesi öncesi ABDden fitili ateşleyen hamle
Trump-Şi zirvesi öncesi ABD'den fitili ateşleyen hamle

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu Necati Özkan Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi İstanbullunun verisi sızdırıldı
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber!
İstanbul'da yağmur etkisi! İstiklal'i su bastı Vatan Caddesi'nde yol çöktü
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Ünlü pırlantacı operasyonu duyunca malları böyle kaçırdı: Ne varsa toplayın
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız golcü imzaya yakın
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 240 ay vade 6 bin 750 TL taksit
ABD’den Latin Amerika’ya çifte hamle: Petro’ya yaptırım, Karayipler’e uçak gemisi
Yüzyılın Konut Projesi! Bakan Kurum sosyal konutların fiyatlarını açıkladı | İşte başvuru koşulları ve kampanya süreci
Tele1'e kayyum atandı: Kanal TMSF’ye devredildi
Başkan Erdoğan örnek daireleri gezdi! Bakan Kurum taksitleri açıkladı: 3 farklı konut ve ödeme planı
Fatih Tekke Eyüp maçı öncesi öğrencilerini uyardı! Puan kaybı istemiyor
Mütefekkir Sadık Albayrak Giresun Üniversitesi'nde İmam Hatip öğrencilerine seslendi: Ben bu dava için bu yola düştüm
CHP’den 4 isim ihraç edildi! Berhan Şimşek’ten zehir zemberek sözler: "İhraç edildiğim yer CHP değil, İmamoğlu Holding"
CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar çıktı! Bölünme kaçınılmaz istifalar yolda
KKTC'de yeni dönem! Tufan Erhürman Meclis'te yemin etti! Türkiye ile özel bağ vurgusu: İlk fırsatta Başkan Erdoğan ile görüşecek
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "susuzluk" ayarı Özgür Özel'e "yolsuzluk" tepkisi: Lağım patladı
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!
Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi... 76’lık Yeşilçam yıldızı Ayben Erman’ın son hali ortaya çıktı