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Hollywood yıldızı Putin’in propaganda filminde! Rus vatandaşı olmuştu: Değişimi şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Steven Seagal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in propaganda filminde boy gösterdi. 2016’da Rus “Adalet Adına” ile sahneye çıkan Seagal’ın değişimi büyük gündem oldu.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 12:49 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 12:49
Hollywood yıldızı Putin’in propaganda filminde! Rus vatandaşı olmuştu: Değişimi şaşkına çevirdi

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Dünyaca ünlü ABD'li aktör Steven Seagal, yıllar sonra ilk kez bir Rus propaganda filminde ortaya çıktı. 2016 yılında Rus vatandaşlığına geçen Seagal, Rus propaganda filmi olan "Adalet Adına" ile sahneye çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e açık destek veren ve Hollywood’dan uzak kalan Seagal, filmde, Ukrayna’yı ziyaret ediyor ve Rusya ile savaşı Ukrayna’nın istediğini anlatıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e açık destek veren ve Hollywood’dan uzak kalan Seagal, filmde, Ukrayna’yı ziyaret ediyor ve Rusya ile savaşı Ukrayna’nın istediğini anlatıyor.

HOLLYWOOD AKTÖRÜ RUS FİLMİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık destek veren ve Hollywood'dan uzak kalan Seagal, filmde, Ukrayna'yı ziyaret ediyor ve Rusya ile savaşı Ukrayna'nın istediğini anlatıyor.

DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Seagal'ın değişimi Batı medyasında büyük gündem oldu. Dünyaca ünlü aktör Seagal'ın en az 20 kilo aldığı ve neredeyse tanınmayacak kadar değiştiği gündem oldu.

Seagal'ın eski bir çalışanı, onun kiloları konusunda çok takıntılı olduğunu, film çekimleri sırasında kamera açılarını ve çekimleri defalarca kontrol ettiğini ve son hali dolayısıyla çılgına dönmüş olabileceğini söyledi.

Steven Seagal, Rus propaganda filminde boy gösterdi, Takvim Fotoğraf ArşiviSteven Seagal, Rus propaganda filminde boy gösterdi, Takvim Fotoğraf Arşivi

KIRIM'IN İLHAKINI KUTLAMIŞTI

80 ve 90'lı yıllarda "Above the Law", "Under Siege" ve "On Deadly Ground" gibi aksiyon filmlerinde başrol oynayan aktör, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin "çok makul bir hareket" olduğunu söylemiş ve büyük eleştiri almıştı.

Aynı zamanda gitarist de olan Seagal, eleştirilere kulak asmayıp aynı yıl Kırım'da bir de konser vermişti.

Steven Seagal, Rus propaganda filminde boy gösterdi, Takvim Fotoğraf ArşiviSteven Seagal, Rus propaganda filminde boy gösterdi, Takvim Fotoğraf Arşivi

Seagal, "kardeşim" ve "dünyanın en büyük liderlerinden biri" dediği Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile yakın arkadaş. Putin 2016 yılında en sıkı destekçilerinden biri haline gelen eski yıldıza Rus vatandaşlığı verdi ve uluslararası kültür ve insani iş birliğinin gelişimine yaptığı önemli katkılar nedeniyle 'Dostluk Nişanı' ile ödüllendirdi.

Seagal, daha önce Rus propaganda filmlerinde rol almış, hatta 2020'deki bir klipte Ukraynalılardan "Naziler" olarak bahsetmişti.

Ukrayna'da da 2017 yılında Seagal'ı 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak değerlendirilmiş ve ülkeye girişini yasaklanmıştı.

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