TOKİ resmen duyurdu: 2+1 ve 3+1 evler 12.658 TL taksitle satılıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kilis Merkez Atatürk Mahallesi'nde hayata geçirdiği 1098 konutluk dev projede orta gelir grubu için 130 adet 3+1 konutu satışa çıkardı. Aylık taksitleri 12.658 TL'den başlayan bu konutlar, %10 peşinat ve 180 ay vade seçeneğiyle dikkat çekiyor. 🏢 Projede dairelerin brüt alanı 104 – 106 m², net kullanım alanı ise 82 – 83 m² arasında değişiyor.
Başvuru yapmak isteyenler için işlemler, 20 – 26 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru bedeli ise 10.000 TL olarak belirlendi.
📌 Başvurular yalnızca "Diğer Alıcı Adayları" kategorisinden kabul edilecek.
Konut sahibi olma hakkı, 2 Haziran 2025 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Kura sonucu hak kazanan asil ve yedek adaylar için sözleşme imzalama süreci ise 16 – 27 Haziran (asil) ve 3 – 4 Temmuz (yedek) tarihleri arasında yürütülecek.
ÖDEME PLANI VE DETAYLAR 💳
TOKİ, bu projede %10 peşinatla ödeme imkânı sunuyor. Örnek ödeme planı şöyle:
📍 En düşük fiyat: 2.531.701 TL → 253.170 TL peşinat, 180 ay × 12.658 TL taksit
📍 En yüksek fiyat: 3.217.586 TL → 321.758 TL peşinat, 180 ay × 16.087 TL taksit
💡 Taksitler memur maaş artış oranına göre yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) güncellenecek.
Başvuru şartları da net şekilde açıklandı. İşte ana kriterler:
✅ T.C. vatandaşı olmak
✅ 18 yaşını doldurmuş olmak
✅ Son 1 yıldır Kilis il sınırları içinde ikamet etmek
✅ Kendisi, eşi ve çocukları adına kayıtlı bir konutu bulunmamak
✅ Daha önce TOKİ'den konut almamış olmak
Projede teslimatlar, 16 Haziran – 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. KDV ödemeleri ise teslim sırasında ve her 6 ayda bir vade farkına göre tahsil edilecek.
Kaynak: takvim.com.tr
📲 Detaylı bilgi ve duyurular için www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Görseller takvim.com.tr ve TOKİ resmi web sitesinden alınmıştır