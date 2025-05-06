TOKİ resmen duyurdu: 2+1 ve 3+1 evler 12.658 TL taksitle satılıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kilis Merkez Atatürk Mahallesi'nde hayata geçirdiği 1098 konutluk dev projede orta gelir grubu için 130 adet 3+1 konutu satışa çıkardı. Aylık taksitleri 12.658 TL'den başlayan bu konutlar, %10 peşinat ve 180 ay vade seçeneğiyle dikkat çekiyor. 🏢 Projede dairelerin brüt alanı 104 – 106 m², net kullanım alanı ise 82 – 83 m² arasında değişiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK? Başvuru yapmak isteyenler için işlemler, 20 – 26 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru bedeli ise 10.000 TL olarak belirlendi. 📌 Başvurular yalnızca "Diğer Alıcı Adayları" kategorisinden kabul edilecek.

Konut sahibi olma hakkı, 2 Haziran 2025 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Kura sonucu hak kazanan asil ve yedek adaylar için sözleşme imzalama süreci ise 16 – 27 Haziran (asil) ve 3 – 4 Temmuz (yedek) tarihleri arasında yürütülecek.

ÖDEME PLANI VE DETAYLAR 💳 TOKİ, bu projede %10 peşinatla ödeme imkânı sunuyor. Örnek ödeme planı şöyle: 📍 En düşük fiyat: 2.531.701 TL → 253.170 TL peşinat, 180 ay × 12.658 TL taksit 📍 En yüksek fiyat: 3.217.586 TL → 321.758 TL peşinat, 180 ay × 16.087 TL taksit 💡 Taksitler memur maaş artış oranına göre yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) güncellenecek.