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TOKİ resmen duyurdu: 2+1 ve 3+1 evler 12.658 TL taksitle satılıyor!

TOKİ Kilis'te hayata geçirdiği 1098 konutluk projede 3+1 tipinde 130 konutu kura yöntemiyle satışa sundu. Aylık 12.658 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün. Başvurular 20-26 Mayıs tarihlerinde alınacak. İşte detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:16
TOKİ resmen duyurdu: 2+1 ve 3+1 evler 12.658 TL taksitle satılıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kilis Merkez Atatürk Mahallesi'nde hayata geçirdiği 1098 konutluk dev projede orta gelir grubu için 130 adet 3+1 konutu satışa çıkardı. Aylık taksitleri 12.658 TL'den başlayan bu konutlar, %10 peşinat ve 180 ay vade seçeneğiyle dikkat çekiyor. 🏢 Projede dairelerin brüt alanı 104 – 106 m², net kullanım alanı ise 82 – 83 m² arasında değişiyor.

TOKİ resmen duyurdu: 2+1 ve 3+1 evler 12.658 TL taksitle satılıyor!

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvuru yapmak isteyenler için işlemler, 20 – 26 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru bedeli ise 10.000 TL olarak belirlendi.

📌 Başvurular yalnızca "Diğer Alıcı Adayları" kategorisinden kabul edilecek.

TOKİ resmen duyurdu: 2+1 ve 3+1 evler 12.658 TL taksitle satılıyor!

Konut sahibi olma hakkı, 2 Haziran 2025 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Kura sonucu hak kazanan asil ve yedek adaylar için sözleşme imzalama süreci ise 16 – 27 Haziran (asil) ve 3 – 4 Temmuz (yedek) tarihleri arasında yürütülecek.

TOKİ resmen duyurdu: 2+1 ve 3+1 evler 12.658 TL taksitle satılıyor!

ÖDEME PLANI VE DETAYLAR 💳

TOKİ, bu projede %10 peşinatla ödeme imkânı sunuyor. Örnek ödeme planı şöyle:

📍 En düşük fiyat: 2.531.701 TL → 253.170 TL peşinat, 180 ay × 12.658 TL taksit

📍 En yüksek fiyat: 3.217.586 TL → 321.758 TL peşinat, 180 ay × 16.087 TL taksit

💡 Taksitler memur maaş artış oranına göre yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) güncellenecek.

TOKİ resmen duyurdu: 2+1 ve 3+1 evler 12.658 TL taksitle satılıyor!

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları da net şekilde açıklandı. İşte ana kriterler:

✅ T.C. vatandaşı olmak

✅ 18 yaşını doldurmuş olmak

✅ Son 1 yıldır Kilis il sınırları içinde ikamet etmek

✅ Kendisi, eşi ve çocukları adına kayıtlı bir konutu bulunmamak

✅ Daha önce TOKİ'den konut almamış olmak

TOKİ resmen duyurdu: 2+1 ve 3+1 evler 12.658 TL taksitle satılıyor!

ANAHTAR TESLİM VE KDV BİLGİLERİ 🔑

Projede teslimatlar, 16 Haziran – 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. KDV ödemeleri ise teslim sırasında ve her 6 ayda bir vade farkına göre tahsil edilecek.

TOKİ resmen duyurdu: 2+1 ve 3+1 evler 12.658 TL taksitle satılıyor!

Kaynak: takvim.com.tr

📲 Detaylı bilgi ve duyurular için www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Görseller takvim.com.tr ve TOKİ resmi web sitesinden alınmıştır