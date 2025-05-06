Forbes 2025 Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

Forbes'un merakla beklenen "En Zengin 100 Türk" listesi açıklandı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker 5,5 milyar dolarlık servetiyle dokuzuncu kez zirvede yer aldı.
Bu yıl toplam 108 kişinin yer aldığı listede, Türkiye'nin toplam zenginliği geçen yıla göre 7,1 milyar dolar artarak 128,5 milyar dolara ulaştı. En dikkat çekici gelişmelerden biri ise 4 yeni ismin listeye ilk kez adım atması oldu.
🏆 LİSTENİN ZİRVESİ DEĞİŞMEDİ: MURAT ÜLKER LİDERLİĞİ KAPTIRMADI
Listenin zirvesinde yine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker var. 5,5 milyar dolarlık servetiyle üst üste dokuzuncu kez Türkiye'nin en zengin ismi unvanını korudu.
Listede yer alan 108 kişiden 59'unun servetini kendi çabalarıyla oluşturduğu dikkat çekti. Bu durum, Türkiye'de girişimciliğin hala güçlü bir ivmeyle sürdüğünü gösteriyor.
📌 FORBES TÜRKİYE 2025 RAPORUNDAN ÖNE ÇIKAN DİĞER DETAYLAR:
Geçen yıla göre milyarder sayısında 3 kişilik artış yaşandı.
Serveti 1 milyar doların üzerine çıkan kişi sayısı: 27
En çok zengin çıkaran sektörler: Finans, enerji, perakende ve ilaç