Forbes 2025 Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

Forbes'un merakla beklenen "En Zengin 100 Türk" listesi açıklandı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker 5,5 milyar dolarlık servetiyle dokuzuncu kez zirvede yer aldı.

Bu yıl toplam 108 kişinin yer aldığı listede, Türkiye'nin toplam zenginliği geçen yıla göre 7,1 milyar dolar artarak 128,5 milyar dolara ulaştı. En dikkat çekici gelişmelerden biri ise 4 yeni ismin listeye ilk kez adım atması oldu.