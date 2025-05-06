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Forbes 2025 Türkiye'nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

Türkiye'nin ekonomik gücünü ve girişimcilik potansiyelini gözler önüne seren Forbes Türkiye 2025 "En Zengin 100 Türk" listesi açıklandı.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 19:44 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 19:44
Forbes 2025 Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

Forbes'un merakla beklenen "En Zengin 100 Türk" listesi açıklandı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker 5,5 milyar dolarlık servetiyle dokuzuncu kez zirvede yer aldı.

Forbes 2025 Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

Bu yıl toplam 108 kişinin yer aldığı listede, Türkiye'nin toplam zenginliği geçen yıla göre 7,1 milyar dolar artarak 128,5 milyar dolara ulaştı. En dikkat çekici gelişmelerden biri ise 4 yeni ismin listeye ilk kez adım atması oldu.

Forbes 2025 Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

Forbes bu isimleri, "yeni jenerasyon girişimciliğin yükselen temsilcileri" olarak tanımladı.

Forbes 2025 Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

🏆 LİSTENİN ZİRVESİ DEĞİŞMEDİ: MURAT ÜLKER LİDERLİĞİ KAPTIRMADI

Listenin zirvesinde yine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker var. 5,5 milyar dolarlık servetiyle üst üste dokuzuncu kez Türkiye'nin en zengin ismi unvanını korudu.

Forbes 2025 Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

📌 İlk 3 Sıralama Şu Şekilde:

1️⃣ Murat Ülker

Forbes 2025 Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

2️⃣ Uğur Şahin

Forbes 2025 Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

3️⃣ Cemil Kazancı

Forbes 2025 Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

Listede yer alan 108 kişiden 59'unun servetini kendi çabalarıyla oluşturduğu dikkat çekti. Bu durum, Türkiye'de girişimciliğin hala güçlü bir ivmeyle sürdüğünü gösteriyor.

Forbes 2025 Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

📌 FORBES TÜRKİYE 2025 RAPORUNDAN ÖNE ÇIKAN DİĞER DETAYLAR:

  • Geçen yıla göre milyarder sayısında 3 kişilik artış yaşandı.

  • Serveti 1 milyar doların üzerine çıkan kişi sayısı: 27

  • En çok zengin çıkaran sektörler: Finans, enerji, perakende ve ilaç

Forbes 2025 Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı: 4 yeni milyarder listede

Fotoğraflar: Forbes, Takvim Fotoğraf Arşivi