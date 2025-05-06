Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bir atmosferde, Sırrı Süreyya Önder 'in cenaze töreninde zamanlaması manidar çok çirkin bir provokasyon kayıtlara geçti. Selçuk Tengioğlu isimli bir provokatör Atatürk Kültür Merkezi 'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'e fiziksel saldırıda bulundu. 66 yaşındaki provokatör gözaltına alınırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e saldırdı (Takvim.com.tr) "SPONTANE OLARAK SAĞ ELİM KALKTI VE ÖZGÜR ÖZEL'E VURDUM" Azmettiriciyi tespit etmek için MASAK raporları ve HTS kayıtları istendi. Selçuk Tengioğlu , "Spontane olarak sağ elim kalktı ve Özgür Özel 'e vurdum" dedi. Bu hareketini planlamadığını, anlık bir refleksle yaptığını iddia etti.

Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e saldırdı (Takvim.com.tr)





PLANLAMADIM DEMİŞTİ... ADIM ADIM TAKİP ETTİ



Her ne kadar saldırıyı planlamadım dese de ortaya çıkan yeni görüntüler, Tengioğlu'nun Özel'i, adım adım takip ettiği saldırının da planlı bir şekilde yapıldığını gösterdi.



Saldırının planlı olduğunu gösteren bir başka görüntü daha çıktı.