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Provokasyon kirli saldırı planlı! Yeni görüntü geldi... Özgür Özel'e tokat öncesi ısınma hareketleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM'de yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu isimli provokatör "Saldırıyı planlamadım" dese de ortaya çıkan yeni görüntüler saldırının planlı olduğunu gösterdi. Tengioğlu'nun saldırı öncesi ısınma hareketleri yaptığı anlara dair yeni görüntüler çıktı. Peki, saldırıyı azmettirip Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye kalkanlar kimler? MASAK raporları ve HTS kayıtları inceleme altına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 17:24 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 07:44
Provokasyon kirli saldırı planlı! Yeni görüntü geldi... Özgür Özel’e tokat öncesi ısınma hareketleri

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Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bir atmosferde, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde zamanlaması manidar çok çirkin bir provokasyon kayıtlara geçti.

Selçuk Tengioğlu isimli bir provokatör Atatürk Kültür Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu. 66 yaşındaki provokatör gözaltına alınırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e saldırdı (Takvim.com.tr)Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e saldırdı (Takvim.com.tr)


"SPONTANE OLARAK SAĞ ELİM KALKTI VE ÖZGÜR ÖZEL'E VURDUM"

Azmettiriciyi tespit etmek için MASAK raporları ve HTS kayıtları istendi.

Selçuk Tengioğlu, "Spontane olarak sağ elim kalktı ve Özgür Özel'e vurdum" dedi. Bu hareketini planlamadığını, anlık bir refleksle yaptığını iddia etti.

Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e saldırdı (Takvim.com.tr)Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e saldırdı (Takvim.com.tr)


PLANLAMADIM DEMİŞTİ... ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Her ne kadar saldırıyı planlamadım dese de ortaya çıkan yeni görüntüler, Tengioğlu'nun Özel'i, adım adım takip ettiği saldırının da planlı bir şekilde yapıldığını gösterdi.

Özgür Özel'e yumruklu saldırı öncesi dikkat çeken görüntü: Saldırgan açma germe yapmış!

Saldırının planlı olduğunu gösteren bir başka görüntü daha çıktı.

Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e saldırmadan önce açma germe hareketleri yaptı (Takvim.com.tr)Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e saldırmadan önce açma germe hareketleri yaptı (Takvim.com.tr)

SALDIRI ÖNCESİ ISINMA HAREKETLERİ

Selçuk Tengioğlu'nun Atatürk Kültür Merkezi önünde Özgür Özel'in çıkışını beklerken saldırı öncesi ısınma hareketleri yaptığı gözlemlendi.

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