Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: "Hamas Gazze'nin yönetiminde rol almak istemiyor"

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, örgütün Gazze’nin yönetiminde idari bir rol üstlenmek istemediğini belirterek, geçici olarak “Toplum Destek Komitesi” kurulmasını kabul ettiklerini açıkladı. Kasım, “Gazze’de idari boşluk tehlikeli. Komite kurulana kadar kurumlar görevini sürdürecek.” dedi.

Hamas'ın Gazze Sözcüsü Hazım Kasım, Filistinli grubun Gazze yönetimi içerisinde herhangi bir idari göreve katılmak istemediğini söyledi.

Kasım, yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'nin yönetimini devralmak için "Toplum Destek Komitesi" kurmayı kabul ettiğini belirtti.

GAZZE'DE BOŞLUK ÇOK TEHLİKELİ

Kasım, "Gazze Yönetim Komitesi kurulana kadar Toplum Destek Komitesi'nin hızla kurulması çağrısında bulunuyoruz. Gazze'deki hükümet kurumları görevlerini yerine getirmeye devam ediyor, çünkü boşluk çok tehlikeli." dedi.

İDARİ BİR KOMİTE KURULMALI

"İdari bir komite kurulup tüm Filistinli gruplar tarafından kabul edilene kadar devlet kurumları görevlerini yerine getirmeye devam edecek. Müzakerelerin ikinci aşaması için arabulucularla görüşmeler devam ediyor."

Kasım ayrıca, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının "karmaşık" olduğunu ve temel noktalarda ulusal bir mutabakat oluşturmak için adımların atılmaya başlandığını ifade etti.

