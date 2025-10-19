Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: "Hamas Gazze'nin yönetiminde rol almak istemiyor"

Kasım, yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'nin yönetimini devralmak için "Toplum Destek Komitesi" kurmayı kabul ettiğini belirtti.

Kasım, " Gazze Yönetim Komitesi kurulana kadar Toplum Destek Komitesi'nin hızla kurulması çağrısında bulunuyoruz. Gazze'deki hükümet kurumları görevlerini yerine getirmeye devam ediyor, çünkü boşluk çok tehlikeli." dedi.

İDARİ BİR KOMİTE KURULMALI

"İdari bir komite kurulup tüm Filistinli gruplar tarafından kabul edilene kadar devlet kurumları görevlerini yerine getirmeye devam edecek. Müzakerelerin ikinci aşaması için arabulucularla görüşmeler devam ediyor."

Kasım ayrıca, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının "karmaşık" olduğunu ve temel noktalarda ulusal bir mutabakat oluşturmak için adımların atılmaya başlandığını ifade etti.