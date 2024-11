Donald Trump rakibi Harris’i hezimete uğrattı! 47. Başkan olarak adını tarihe yazdırdı

ABD eski Başkanı Donald Trump, bir dönem aralıkla ikinci kez seçilen ikinci başkan olarak tarihe adını yazdırdı. Trump, göreve "Yeni gelmedi, geri geldi" şeklinde yorum yapılırcasına 132 yıl sonra bir ilki yaşadı. 1982 yılında bir dönem aralıkla seçim kazanan Grover Cleveland'dan sonra Beyaz Saray'a ikinci kez adım adan başkan olmayı başardı.

Başkan Trump, oyların yüzde 51'ini alırken, rakibi Kamala Harris, 47.5'ta kaldı. Trump, Temsilciler Meclisi'nde 292 sandalye kazandı. 100 kişilik Senato'da da çoğunluğu aldı. Büyük bir heyecan yaşayan Başkan, zafer konuşmasında, "Şimdiye kadar gelmiş en büyük politik hareket. Ülkemizdeki her şeyi düzelteceğiz. Bu Amerika'nın altın çağı olacak. Senato'yu yeniden kazandık. Her yerde güçlendik. Buna mega hareket diyoruz. Sınırlarımızı kapatacağız, ülkemize bu insanların gelmemesini sağlayacağız. Bundan sonra yasa dışı şekilde gelemeyecekler" ifadesini kullandı.

EMLAK KRALI

Donald Trump 78 yaşında. Büyükbabası ve büyükannesi 1855'te Almanya'dan ABD'ye göç etti. Zengin bir ailenin 4 çocuğundan biri. Üniversiteye kadar askeri okulda okudu. Mezuniyet sonrası babasının emlak yatırımı şirketinde işe başladı. Ağabeyi alkol nedeniyle erken öldü. Diğer kardeşi pilot oldu. Böylece işlerin başına geçti. Şirketin değerini kısa süre katlamayı başardı. Emlak kralı olmayı başardı. 2016'da Beyaz Saray'a adım attı.



SAVAŞ BİTECEK GÖÇMEN GİDECEK

Trump, öncelikle Ukrayna'ya silah yardımını keseceği, böylelikle Rus-Ukrayna Savaşı'nın sona ereceği vurgulandı. İsrail'in bölgeye yaymak istediği savaşı da engelleyeceği iddiası ortaya atıldı. Trump, "Sınırları kanunsuz geçişlere kapatacağım" derken, göçmenlere karşı sert bir politika uygulayacağını hatırlattı.

DÜNYA TEBRİK ETTİ

Dünya liderleri kutlama mesajları yayınladı. Başkan Erdoğan da "Dostum Trump'ı tebrik ediyorum. Daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum" mesajını paylaştı.

BİTCOİN ZİRVE YAPTI

Trump'ın seçim zaferinin ardından kripto para piyasaları da zirve yaptı. Bitcoin, 75 bin dolara çıktı. Bitcoin'in yeni bir rekor kırmasıyla birlikte, Dogecoin de dikkat çeken bir artış yaşandı. Elon Musk'ın hissedarı olduğu paralar da yüzde 25'in üzerinde değer kazandı.

Elon Musk, Donald Trump'a para yağdırdı.



MANŞETLERİ SÜSLEDİ

BBC: 78 yaşındaki bu adamın ikinci kez Beyaz Saray'a dönmesi siyasi açıdan sıra dışı ve akıl almaz bir başarıdır.

NEW YORK POST: Trump'ın gülümseyen fotoğrafının yanına "Yine yaptı!" başlığını attı.

THE NEW YORK TIMES: Trump gümbür gümbür geri döndü.

THE WASHINGTON POST: Trump üst üste olmayan iki dönemde seçim kazanan ikinci, suçlu olan ilk başkan.

NEWSWEEK: Donald Trump siyaset tarihinin en büyük geri dönüşünü nasıl yaptı.

FOX NEWS: Seçilmiş başkan Trump. Ulusal siyasete geri dönüşü tarih kitaplarına geçecek.

FINANCIAL TIMES: Dünya liderleri Trump'ı tebrik etti.