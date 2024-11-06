Başkan Erdoğan’da ABD’ye yeniden başkan seçilen Donald Trump’a tebrik: Tebrikler dostum | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? S-400, F-35, F-16...

Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)

PYD/YPG konusunda desteğini hemen sıfırlayacağını beklemek mümkün değil. Hatta bunu sıfırlayacağını beklemek bile bence makul değil. Orada ABD'nin düşkünlüğü Kürtleri çok sevdiklerinden değil oradaki bir takım uluslararası dengelerden yani Suriye'yi Rusya'ya ve İran'a bırakmama çabasından kaynaklanıyor. İsrail'e yönelik bir takım planlar var. Dolayısıyla Trump'ın değil kim gelirse gelsin desteğin hemen duracağını beklemiyorum. Belki detaylarda bir şeyler olabilir.

Türkiye Amerikan ilişkilerinde çok daha sık temasların olmasını bekliyorum. Kısa vadede Türk – Amerikan ilişkilerinde bir bahar havası beklemek de bana göre doğru değildir.