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Başkan Erdoğan'da ABD'ye yeniden başkan seçilen Donald Trump'a tebrik: Tebrikler dostum | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? S-400, F-35, F-16...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye yeniden başkan seçilen Donald Trump'ı tebrik etti. Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum" dedi. Peki ABD-Türkiye ilişkileri yeni dönemde nasıl olacak? A Haber canlı yayınında dikkat çeken yorum.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:58 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 12:28
Başkan Erdoğan’da ABD’ye yeniden başkan seçilen Donald Trump’a tebrik: Tebrikler dostum | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? S-400, F-35, F-16...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik ederek, "Yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Trump'a tebrik!

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD'deki başkanlık seçimi sonucuna ilişkin paylaşım yaptı.

Donald Trump'ın seçim sonucu kürsüye çıktığı an (Takvim Foto Arşiv)Donald Trump'ın seçim sonucu kürsüye çıktığı an (Takvim Foto Arşiv)

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)

TÜRKİYE İLE ABD İLİŞKİLERİ NASIL OLACAK?
ABD'deki Trump dönemi ile birlikte Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin güneyinde ve kuzeyinde 2 önemli gerginlik noktası var. Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in güney sınırlarımıza yakın şekilde soykırım boyutlarında yaptığı saldırganlıklar var. Önce Filistin'de sonra Lübnan'da bunları gördük. Her 2 gerginlik noktasında kısa vadede olumlu bir sonuç beklemiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı için 2025 yılında bir müzakere durumu görebiliriz. Trump, Ukrayna'ya yönelik yapılan yardımlara çok sıcak bakmıyor. Ukrayna savaşı bugüne kadar getirebildiyse bu ABD ve Batı sayesindedir. Ben Rusya-Ukrayna savaşında bir donma hali bekliyorum.

Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)

PYD/YPG konusunda desteğini hemen sıfırlayacağını beklemek mümkün değil. Hatta bunu sıfırlayacağını beklemek bile bence makul değil. Orada ABD'nin düşkünlüğü Kürtleri çok sevdiklerinden değil oradaki bir takım uluslararası dengelerden yani Suriye'yi Rusya'ya ve İran'a bırakmama çabasından kaynaklanıyor. İsrail'e yönelik bir takım planlar var. Dolayısıyla Trump'ın değil kim gelirse gelsin desteğin hemen duracağını beklemiyorum. Belki detaylarda bir şeyler olabilir.

ABD seçimi Türkiye'yi nasıl etkiler?

Türkiye Amerikan ilişkilerinde çok daha sık temasların olmasını bekliyorum. Kısa vadede Türk – Amerikan ilişkilerinde bir bahar havası beklemek de bana göre doğru değildir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)

S-400, F-35, F-16...

Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajı Kırgızistan'da yaptığı konuşmayla uyumlu. Orada da Başkan Erdoğan Rusya – Ukrayna savaşına değinmişti, Filistin problemine İsrail saldırganlığına değinmişti. Bu mesaj da bütün bunların üstüne ek olarak bir de Türk – Amerikan ilişkilerinin güçlenmesine yönelik temennisini dile getiriyor.

Bütün bu mesajın en önemli unsuru muhtemelen 'Dostum Trump' ifadesi. Geçmişten gelen bir ilişkiyi hem de güçlü bir ilişkiyi bana göre ifade ediyor.

Bu şartlarda Ankara Türk – Amerikan ilişkilerinde Biden ile olan döneme göre yeni sayfa açıyor. Bu sayfayı açarken bir takım beklentiler var. ABD'nin terör örgütüne desteğini kesmesi. FETÖ'nün beyin kadrosunun ya Türkiye'ye iadesi ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilmesi. Ötesinde S-400, F-35'lerle ilgili sorun. Buna paralel olarak F-16'ların bir an evvel teslimi hikayesi.

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