Başkan Erdoğan’da ABD’ye yeniden başkan seçilen Donald Trump’a tebrik: Tebrikler dostum | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? S-400, F-35, F-16...

Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)
PYD/YPG konusunda desteğini hemen sıfırlayacağını beklemek mümkün değil. Hatta bunu sıfırlayacağını beklemek bile bence makul değil. Orada ABD'nin düşkünlüğü Kürtleri çok sevdiklerinden değil oradaki bir takım uluslararası dengelerden yani Suriye'yi Rusya'ya ve İran'a bırakmama çabasından kaynaklanıyor. İsrail'e yönelik bir takım planlar var. Dolayısıyla Trump'ın değil kim gelirse gelsin desteğin hemen duracağını beklemiyorum. Belki detaylarda bir şeyler olabilir.
Türkiye Amerikan ilişkilerinde çok daha sık temasların olmasını bekliyorum. Kısa vadede Türk – Amerikan ilişkilerinde bir bahar havası beklemek de bana göre doğru değildir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)
S-400, F-35, F-16...
Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajı Kırgızistan'da yaptığı konuşmayla uyumlu. Orada da Başkan Erdoğan Rusya – Ukrayna savaşına değinmişti, Filistin problemine İsrail saldırganlığına değinmişti. Bu mesaj da bütün bunların üstüne ek olarak bir de Türk – Amerikan ilişkilerinin güçlenmesine yönelik temennisini dile getiriyor.
Bütün bu mesajın en önemli unsuru muhtemelen 'Dostum Trump' ifadesi. Geçmişten gelen bir ilişkiyi hem de güçlü bir ilişkiyi bana göre ifade ediyor.
Bu şartlarda Ankara Türk – Amerikan ilişkilerinde Biden ile olan döneme göre yeni sayfa açıyor. Bu sayfayı açarken bir takım beklentiler var. ABD'nin terör örgütüne desteğini kesmesi. FETÖ'nün beyin kadrosunun ya Türkiye'ye iadesi ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilmesi. Ötesinde S-400, F-35'lerle ilgili sorun. Buna paralel olarak F-16'ların bir an evvel teslimi hikayesi.