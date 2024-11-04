CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump oldu... Harris’ten tebrik Biden’dan Beyaz Saray’a davet

ABD'de tarihi seçim olarak görülen 5 Kasım başkanlık seçiminin ardından ilk sonuçlar açıklanıyor. ABD'nin kaderini belirleyecek olan eyalet Pensilvanya'da eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın öne geçtiği bildirildi.
Seçim kampanya süreci boyunca birbirine oldukça yakın seyreden iki adayın seçime başa baş girmesi, birçok uzmana göre 2024 seçimlerinin "tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri" olduğunu gösteriyor. İşte, ABD seçimlerinden son gelişmeler…
ABD'de 5 Kasım'da yapılan ve Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine ilişkin oy sayımı sona eren Alaska ve Maine eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.
Daha önce 270 delegeyi geçerek başkan olmaya hak kazanan Trump, Alaska'yı da kazanarak buradan gelen 3 delegeyle birlikte toplamda 295 delegeye ulaştı.
Öte yandan Harris ise Maine eyaletinde tamamlanan oy sayımının ardından hanesine 2 delege daha yazdırarak toplamda 226 delegeye ulaşmış oldu.
Seçim sonuçları ve kazanan belli olduğu için geriye kalan Nevada ve Arizona sonuçları sembolik anlamdan öte bir değer taşımıyor. Bu iki eyalette de sonuçların kısa zamanda netleşmesi bekleniyor.
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiğini belirttiği konuşmasında, Donald Trump'a barışçıl bir şekilde yetki devrini gerçekleştireceklerini söyledi. Harris, Washington'daki Howard Üniversitesi kampüsünde destekçilerine bir konuşma yaptı.
"SONUÇLARI KABUL ETMEMİZ GEREK"
Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Trump'a kaybettiklerini kabul eden Harris, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Seçilmiş Başkan Trump ile konuşup zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Ayrıca kendisine ve ekibine, bu yetki devir sürecinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımızı da söyledim." şeklinde konuştu.
"MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMİYORUM"
Bağlılıklarının Trump'a değil Anayasa'ya olduğunu kaydeden Harris, "Bu seçimleri kaybettiğimi kabul ediyorum ancak bu kampanyayı ateşleyen mücadelemizden vazgeçmiyorum." vurgusunu yaptı.
Seçim kampanyası boyunca başarılı bir iş çıkardıklarını savunan Harris, kendisine destek olan herkese teşekkür etti ve inandıkları değerler uğrunda çalışmaya devam etmelerini istedi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Trump ile telefonda görüştü.
Donald Trump'ı seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutlayan Biden, Ocak 2025'te düzenlenecek yemin töreni öncesinde "yumuşak bir geçiş" için çalışacağı sözünü verdi.
Trump'ı, Beyaz Saray'a görüşmeye davet eden Biden, ayrıca "ülkeyi bir araya getirmek" için çalışmanın önemini vurguladı.
Amerikan CNN kanalına açıklama yapan Harris'in yardımcılarından biri, Başkan Yardımcısı'nın Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Harris'in yardımcısı, "Harris, seçilmiş başkan Trump'ı arayarak 2024 başkanlık seçimini kazanması dolayısıyla tebrik etti. Kendisi, görüşmede, barışçıl bir yetki devir sürecinin ve tüm Amerikalıların başkanı olmasının önemini dile getirdi." ifadelerini kullandı.
ABD'de düzenlenen başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ı telefonla arayarak seçim zaferini kutladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Trump'ı arayan ilk liderlerden biri olduğu ve görüşmenin “sıcak ve samimi” bir havada geçtiği ifade edildi.
Görüşmenin yaklaşık 20 dakika sürdüğü aktarılan açıklamada, “Başbakan, Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı ve ikili İsrail'in güvenliği için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı. İkili, ayrıca İran tehdidini de ele aldı” denildi.
"İkili, İsrail'in güvenliği için birlikte çalışmayı kabul etti ve ayrıca İran tehdidini de görüştü." ifadesine yer verildi.
Avrupa Birliği (AB) yönetimi, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'a tebrik mesajlarında, transatlantik bağları zayıflatmadan birlikte çalışma çağrısında bulundu.
"BİRLİKTE HİZMET ETMEYE DEVAM EDELİM"
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı. Von der Leyen, "AB ve ABD sadece müttefik değil, halklarımız arasında da 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. O halde onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım." mesajını paylaştı.
MİCHEL'DEN AB'NİN KENDİ YOLUNDA İLERLEYECEĞİ MESAJI
AB Konseyi Başkanı Charles Michel de tebrik mesajında, "AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Michel, AB'nin güçlü, birleşik, rekabetçi ve egemen bir ortak olarak stratejik gündem doğrultusunda yolunu izleyeceğini ifade etti.
TRUMP'IN ZAFERİ TÜM BÖLGELER İÇİN ÖNEMLİ
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik ettiği X paylaşımında, seçim sonucunun Ukrayna ve Orta Doğu dahil olmak üzere dünyanın tüm bölgeleri için önem taşıdığını belirtti.
AB'nin yeni ABD yönetimiyle işbirliği içinde olurken aynı zamanda Birlik politikalarını da güçlendireceği mesajını veren Borrell, "AB, ortak dış ve güvenlik politikası aracılığıyla ABD ile ilişkilerini canlı tutmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır. Aynı zamanda AB, güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etmek için güvenlik ve savunmadan iklime kadar stratejik sorumluluklarını geliştirme çabalarını sürdürecektir." ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Trump'a tebrik geldi. Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz!
Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor.
Bu çok büyük bir zafer!
Benjamin ve Sara Netanyahu
senin,
Gerçek dostlukta,
ABD başkanlık seçiminin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, zafer konuşması yaparak "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." dedi.
ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.
Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu." diye konuştu.
Donald Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını belirterek, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.
Associated Press'e göre, Donald Trump Kuzey Karolina'nın ardından Georgia'da 2. kritik eyalet zaferini elde etti.Trump'ın Georgia'daki zaferiyle, eyalet 2020 sonuçlarından dönen ilk eyalet oldu. Trump, Georgia'yı dört yıl önce Demokrat Joe Biden'a 11.779 oyla kaybetmişti.
CNN yayınına katılan bir analistin ABD'de seçim gecesinin “2020‘den çok 2016’ya benzediğini” söylemesinin ardından, Kamala Harris'in seçimi takip ettiği partide televizyonların sesinin kapatıldığı ve yerine müzik koyulduğu bildirildi. New York Times burada kalabalığın önemli ölçüde azaldığını ve karamsar bir ruh halinin hakim olduğunu belirtti.
HARRIS'İN PARTİSİNDE ÖLÜM SESSİZLİĞİ
New York Times'ın bildirdiğine göre Harris'in seçim gecesi partisini düzenlediği Howard Üniversitesi'ndeki kalabalık saatler önce tezahürat yapıp dans ederken Kuzey Carolina'nın Trump'ın olduğunu görünce ürkütücü bir sessizliğe büründü.
ABD'de başkanlık seçiminin ardından sandıklar yavaş yavaş kapanırken Cumhuriyetçi aday ve milyarder destekçisi Elon Musk Mar-a-Lago'daki seçim gecesi etkinliğinde sonuçları takip ediyor.
ABD başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile Senatodaki 100 sandalyenin 3'te 1'inin yeni sahibi belirlenecek.
ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte gerçekleştirilen Kongre seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ederken, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki yeni dağılımın nasıl olacağı merakla bekleniyor.
Ülke genelindeki oy sayım işlemleri devam ederken, birçok eyaletteki Senato ve Temsilciler Meclisi sonuçları da şekillenmeye başladı.
Associated Press'in (AP) paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, şu ana dek Temsilciler Meclisinde 160 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 107 sandalye kazandı.
Halen 167 sandalyenin sahibini bulması beklenen yarışta, ilerleyen saatlerde Temsilciler Meclisinde hangi partinin 218 vekile ulaşarak çoğunluğu sağlayacağı merakla bekleniyor.
Öte yandan Senato yarışında da iki parti arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken West Virginia'daki seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Jim Justice, Demokrat rakibinden senatörlüğü alarak partisine yeni bir Senato sandalyesi kazandırdı.
Halen oy sayım işlemlerinin devam ettiği Senato seçimlerinde Cumhuriyetçiler şu ana dek toplamda 48 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 37 sandalyeye sahip durumda.
Kongre yarışında ismi öne çıkan Vermont eyaletinden bağımsız aday Bernie Sanders yarışı rahat kazandı. ABD Senatosunda İsrail karşıtı tutumuyla bilinen ABD'nin İsrail'e silah göndermesini durdurmaya yönelik birçok tasarı sunan Sanders, 4. kez Senato yarışını kazandı.
Connecticut eyaletinden yarışa giren Demokrat Chris Murphy ile Massachusetts eyaletinde de Demokrat Elizabeth Warren bir kez daha senatörlük yarışını kazandı.
Florida'da Cumhuriyetçi senatör Rick Scott, Maryland'da ise Demokrat aday Angela Alsobrooks ipi göğüslerken, sonuçların geldiği eyaletlerdeki oy sayım işlemleri devam ediyor.
Sonuçlar, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek.
51 Demokrat senatöre karşı 49 Cumhuriyetçi senatörün görev yaptığı Senatoda Cumhuriyetçilerin en az bir sandalyeyi kendi lehlerine çevirerek Senatoda çoğunluğu kazanabileceği öngörülüyor.
Kongre seçimleri, özellikle Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.
Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.
TEMSİLCİLER MECLİSİ
Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler ise en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.
SENATO
Seçilenlerin 6 yıllığına görev başına geldiği Senatoda toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.
ABD'de 2024 başkanlık seçiminde en fazla delegeye sahip California eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.
Ülkenin en büyük nüfusuna ve delege sayısına sahip California da dahil ABD'nin en batısındaki eyaletlerde de sandıklar kapandı.
Henüz boylam olarak ülkenin daha batısında yer alan Alaska ve Hawaii'de oy verme işlemleri devam ederken, yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip California'da sandıkların kapanmasıyla, ülkedeki oy kullanma işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış oldu.
Meksika'yla sınır olan California, çok fazla göçmen nüfus barındırması ve Demokrat kimliğiyle tanınıyor.
Nüfusunun yoğunluğu gereği 54 delegeye sahip California'da 22,8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.
Henüz oy verme işlemleri devam eden Alaska'daki 3 delegeyi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, Hawaii'deki 4 delegeyi ise Demokrat Kamala Harris'in kazanması bekleniyor.
ABD Başkanı Joe Biden, 2020 başkanlık seçiminde California'da yüzde 63,5 oyla galip gelmiş ve 55 delegeyi hanesine yazdırmıştı.
Trump ise California'da yüzde 34,3 oy alabilmişti.
ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde salıncak eyaletlerden North Carolina'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.
Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.
ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.
Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
North Carolina’da 2020 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Biden'dan 33 bin 596 daha fazla oy alarak seçimi yüzde 48,59'a karşılık yüzde 49,93 ile önde bitirmişti.
ABD'de kritik seçimin ilk sonuçları belli oluyor. Demokrat Harris, kritik eyaletlerden Kaliforniya ve Colorado'da öne geçerken Cumhuriyetçi Trump'ın ise Iowa, Cansas ve Idaho'da öne geçtiği görülüyor.
Trump'ın seçimin kaderini belirleyecek olan Pensilvanya'da önde olduğu daha önce belirtilmişti.
ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 35'inde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 214, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 179 delege elde etti.
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Washington eyaletleri ve Washington D.C. bölgesinde sonuçlar belli oldu.
Trump, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho eyaletlerinde 214 delege kazandı.
Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Washington eyaletleri ve Washington D.C. bölgesinden 179 delegeyi hanesine yazdırdı.
Harris'in kazandığı ülkenin en büyük eyaletlerinden California'nın 54 delegesi bulunuyor.
ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.
Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
Kritik eyaletlerden Kuzey Karolina'da resmi olmayan sonuçlara göre Trump'ın 52.5% ve Harris'in 46.2% oy aldığı; Georgia'da ise Trump'ın 51.8% ve Harris'in ise 47.2% oy aldığı ortaya çıktı.
2020'de kim kazandı? Trump eyalette zafer kazandı, Başkan Joe Biden ise genel seçimi kazandı. Eyalette başkanlık yarışını kazanan son Demokrat aday 1992'de Bill Clinton'dı.
ABD'de 2024 başkanlık seçiminde ülkenin en büyük eyaletlerinden Texas'ı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı.
Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı.
Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.
Öte yandan, New York, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerindeki sonuçlar da açıklandı.
New York eyaletinde Demokratların adayı Kamala Harris galip gelirken, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerini Trump kazandı.
Harris, New York'ta 28 delege kazanırken, Trump, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana'da 17 delegeyi hanesine yazdırdı.
ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimleri için oy verme işlemlerinin sonuna yaklaşılırken, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki yeni dağılımın nasıl olacağı merakla bekleniyor.
Ülke genelindeki oy sayım işlemleri devam ederken, bazı eyaletlerde sonuçlar da belli olmaya başladı.
Buna göre Vermont eyaletinden bağımsız olarak seçimlere giren Bernie Sanders yarışı rahat kazandı. ABD Senatosunda İsrail karşıtı tutumuyla bilinen ABD'nin İsrail'e silah göndermesini durdurmaya yönelik birçok tasarı sunan Sanders, 4. kez Senato yarışını kazandı.
Connecticut eyaletinden yarışa giren Demokrat Chris Murphy ile Massachusetts eyaletinden Demokrat Elizabeth Warren bir kez daha senatörlük yarışını kazandı.
Florida'da ise Cumhuriyetçi senatör Rick Scott ipi göğüslerken, sonuçların geldiği eyaletlerdeki oy sayım işlemleri devam ediyor.
Sonuçlar, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek.
ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimler için Amerikan halkı sandık başına giderken, toplam 16 eyalet ile Washington DC'deki sandıklar kapandı.
ABD başkanlık seçimlerinde 50 eyaletin 9'unda 95 delege kazanan Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, yarışı önde götürüyor.
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama'da sonuçlar belli oldu.
West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama eyaletlerini kazanan Trump, 50 eyaletin 9'unda 95 delegeye ulaştı.
Harris ise Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island ve Vermont'da 35 delegeyi hanesine yazdırdı.
ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.
Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
Güney Carolina ve Florida'da Donald Trump kazandı.
ABD'de başkanlık seçiminde, en kritik eyaletlerin başında gelen Pensilvanya'da oy kullanma işlemlerinin 2 saat uzatıldığı bildirildi.
Pensilvanya'da yerel saatle 20.00'de tamamlanması öngörülen oy kullanma işlemleri mahkeme kararıyla 22.00'ye kadar uzatıldı.
Kararın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.
ABD başkanlık seçimlerinde Indiana, Kentucky ve Vermont eyaletlerinde ilk sonuçlar belli oldu.
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Indiana ve Kentucky'de yarışı önde tamamlayarak 19 delegeyi hanesine yazdırdı.
Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris de galip geldiği Vermont eyaletinde 3 delege kazandı.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday başkanlık seçimini kazanıyor.
Donald Trump, Kentucky ve Indiana'yı kazandı. Kamala Harris, Vermont'u kazandı.
Çok sayıda polis ekibi kongre binası önünde güvenlik önlemi alıyor.
ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimler için Amerikan halkı sandık başına giderken, Kentucky ve Indiana'dan başlayarak doğu eyaletlerinde ilk sandıklar kapanmaya başladı.
Donald Trump, Kentucky eyaletinde yüzde 69, Indiana eyaletinde ise yüzde 74 ile yarışı önde götürüyor.
Milwaukee şehir sözcüsü Jeff Fleming, yaptığı açıklamada, posta yoluyla kullanılan oylardan bir bölümünün yeniden sayılacağını duyurdu.
Fleming, açıklamasında, yaklaşık 30 bin oyun, oyları sayan makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağını belirtti.
Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.
Eski ABD Başkanı Trump, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." mesajını paylaştı.
Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.
North Carolina eyaletinde bulunan Burke County ve Wilson County olmak üzere iki ayrı bölgede oy verme süresi uzatıldı.
North Carolina Seçim Kurulu, teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak oy kullanılamayan iki bölgedeki oylama süresini yarım saat uzatma kararı aldı.
Eyalet seçim kurulu sözcüsü Patrick Gannon, Wilson County'deki bir oy verme alanında, 'yazıcı sorunları' nedeniyle seçmenlerin yaklaşık bir saat kadar oy kullanamadığını belirtti.
ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da seçim sürecinde 'büyük sahtekarlık yapıldığını' iddia etti.
ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı eski başkan Donald Trump, devam eden oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Trump, Pensilvanya'nın Philadelphia kentiyle ilgili olarak "Pensilvanya'da büyük bir sahtekarlıktan bahsediliyor. Kolluk kuvvetleri yolda" dedi.
ABD'de ilk sandık çıkış anket sonuçları açıklandı.
Ekonomi: Trump'a güven yüzde 51, Harris'e güven yüzde 47.
Nevada anket sonucu: Trump yüzde 47, Harris yüzde 44.
Google, ABD seçimlerinde Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerler aratıldığında arama motorunda farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu "düzelttiklerini" açıkladı.
Google'ın X sosyal medya platformunda arama motorunun verdiği farklı sonuçlara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, oy verme merkezlerinin konumuna ilişkin arama yapıldığında Harris için farklı sonuçlar çıkmasının sebebinin, Texas eyaletinin Harris adında bir bölgesi olmasından kaynaklandığı belirtildi.
Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance'in soyadının da bir bölgenin ismi olması nedeniyle aynı sorunun "Vance" için aratıldığında da yaşandığı ifade edilen açıklamada, sorunun giderildiği kaydedildi.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Google'dan "Harris için nerede oy verebilirim?" sorusu aratıldığında oy verme merkezlerinin konumlarına dair sonuçlar çıkarken, Trump için aynı soru sorulduğunda haritadan bir sonuç çıkmaması dikkati çekmişti.
Seçimlerde Trump'a destek veren Amerikalı milyarder Elon Musk da X sosyal medya hesabından arama sonuçlarındaki farklılığa ilişkin paylaşım yapmıştı.
ABD yetkilileri, eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması halinde şiddet içeren bir saldırıda bulunacağı tehdidinde bulunan 25 yaşındaki Isaac Sissel'in tutuklandığını duyurdu.
FBI tarafından yapılan açıklamada, Michigan eyaletinde 25 yaşındaki Isaac Sissel isimli bir kişinin Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump’ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği yönünde tehditte bulunması üzerine tutuklandığı bildirildi. Isaac Sissel, Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne gönderdiği kağıda, “Trump'ın seçimi kazanması halinde muhafazakar Hristiyan pisliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim. Elimde çalıntı bir Ar15 ve ismini vermeyi reddettiğim bir hedef var, böylece planlarımdan kurtulmaya devam edebilirim. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yeri bulma becerisi olmadan, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI'ın yapabileceği hiçbir şey yok” diye yazdı.
ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, 15 eyalette 250 ulusal muhafızın görev yaptığı bildirildi.
CNN'in haberinde, ulusal muhafızların Alabama, Arizona, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pensilvanya, Tennessee, Texas, Washington, Wisconsin ve West Virginia'da görevlendirildiği aktarıldı.
Haberde, ulusal muhafızların genel anlamda siber savunma alanında destek sağladığı ifade edildi. 15 eyalette 250 ulusal muhafızın görev aldığı belirtilen haberde, Colorado, Washington, Florida ve Nevada'da 85 ulusal muhafızın hazırda bekletildiği açıklandı.
ABD'nin Michigan eyaletinin Northville kentinde bulunan bir oy verme noktasının gaz kaçağı nedeniyle kapatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, oy verme noktasının çevrede bulunan bir ortaokula taşındığı belirtildi.
ABD Kongre Binası polisi, ziyaretçi merkezinde meşale ve işaret fişeği taşıyan bir kişiyi tutukladığını duyurdu.
ABD Kongre Binası polisi, Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'nin kapatıldığını ifade etti. Açıklamada, "Görevlilerimiz az önce Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'ndeki tarama sürecimiz sırasında durdurulan bir adamı tutukladı. Adam yakıt kokuyordu, elinde bir meşale ve işaret fişeği vardı. Biz soruşturmayı sürdürürken Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi bugün için turlara kapatıldı. Elimizden geldiğince daha fazla bilgi vereceğiz" denildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e- posta adreslerinden yapıldığını belirtti.
Yapılan açıklamada, ihbarların çoğunun Rusya kaynaklı e-posta adreslerinden geldiği ifade edildi. FBI, şimdiye kadar ihbarların hiçbirinin gerçek olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. FBI, seçim güvenliğinin en öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, eyalet ve yerel güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ve Amerikalıların oy kullanma hakkını koruma amacıyla her türlü tehdide karşı yanıt vereceklerini açıkladı.
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ABD Başkanlık yarışında oy vermek için sandık başına gitti. Burada bir konuşma yapan Trump, "Özgüvenim çok iyi kazanacağız. Bazı eyaletlerde çok öndeyim" ifadelerini kullandı.
ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Fulton County’de 2 seçim merkezine yönelik toplam 5 adet asılsız bomba ihbarı yapılırken, Fulton Kayıt ve Seçim Direktörü Nadine Williams, merkezlerin yaklaşık 30 dakika süreyle tahliye edildiğini bu nedenle de oy verme saatlerinin uzatılması için mahkeme kararı isteyeceklerini belirtti.
ABD’de halk yeni başkanlarını seçmek üzere sandık başına giderken, bazı seçim merkezlerinde panik yaşandı. Georgia eyaletine bağlı Fulton County'deki 2 seçim merkezine yönelik toplam 5 asılsız bomba ihbarı yapıldı. Fulton Kayıt ve Seçim Direktörü Nadine Williams yaptığı açıklamada, merkezlerin yaklaşık 30 dakika süreyle tahliye edildiğini belirterek, “Neyse ki bu merkezler şu anda yeniden faaliyete geçti ve tüm oy kullanma alanları aktif güvenlik unsurlarıyla güvende” dedi.
Williams, yetkililerin C.H. Gullatt İlköğretim Okulu ve Etris Toplum Merkezi'ni bu gece biraz daha geç saatlerde açık tutmak için mahkeme kararı isteyeceklerini söyledi.
ABD’de seçim süreci resmen başlarken Donald Trump X hesabından bir mesaj yayımladı. Seçmeni oy vermeye çağıran Trump, şu ifadeleri kullandı:
Artık resmen SEÇİM GÜNÜ! Bu, Amerikan Tarihi'ndeki en önemli gün olacak.
Seçmen coşkusu TAVANA ULAŞTI çünkü insanlar Amerika'yı Tekrar Harika Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor!
Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu iletmenizi istiyorum. SIRADA KALIN!
Radikal Komünist Demokratlar senin eşyalarını toplayıp eve gitmeni istiyor.
Hep birlikte muhteşem bir zafer kazanacağız ve AMERİKA'YI TEKRAR BÜYÜK YAPACAĞIZ!
ABD gazetesi Bloomberg Kamala Harris ve Donald Trump'ın ABD tarihinin en yakın seçimlerinden birine doğru ilerlediğini belirtti.
Washington Post'un son verilerine göre Trump ve Harris arasında çok düşük bir fark var.
ABD'de saatler sabah 8'i gösterirken Arizona, Iowa, Louisiana, Minnesota (500'den az kayıtlı seçmeni olan belediyeler oy verme yerlerini saat 11.00'e kadar açabilir), Güney Dakota, Kuzey Dakota, Oklahoma, Teksas ve Wisconsin'de halk oy vermek için sandık başına geçti.
Kuzey Karolina eyaletine bağlı Wilmington kentindeki Loyal Order of the Moose Lodge'un bulunduğu bölgenin dışında oy kullanmak için uzun kuyruklar oluştu.
Georgia eyaletine bağlı Lawrenceville kentindeki Gwinnett İlçe Seçmen Kayıtları ve Seçimler ofisinde, seçmen salı sabahı erken saatlerde gıyabi oy pusulalarını bizzat teslim etmek için sıraya girdi.
ABD’de ilk sandıklar salı günü yerel saatle saat 17:00'de Central'da, son sandıklar ise salı günü gece yarısı Central'da kapanacak. Bu arada, her 30 ila 60 dakikada bir sürekli kapanışlar olacak ve başkanlık için kritik eyaletlerde oylama saat 18:00 ile 21:00 arasında Central'da sona erecek.
Güney Hindistan'daki Hindu dindarlar Kamala Harris'in zaferi için dua etti.
Harris, Hint ve Jamaikalı göçmenlerin kızıdır ve annesi doktora programı için ABD'ye taşınmadan önce Tamil Nadu eyaletinde doğmuştur.
ABD’de, New Hampshire’daki altı nüfuslu küçük kasabada seçim sonuçları belli oldu. Salı sabahı saat 00.10'da Dixville Notch'taki yetkililer, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokratların gözdesi Kamala Harris arasında oyların eşit olarak bölündüğünü duyurdu.
Sadece altı seçmenin bulunduğu kasabada Trump ve Harris üçer oy alarak eşitlik elde etti.
GECE YARISI OYLAMASI
Kasabanın gece yarısı oy kullanma geleneği 1960'lara kadar uzanıyor; o zamanlar demir yolu işçileri sabah erken işe gitmeden önce oylarını kullanmak zorundaydılar.
İlk sandıklar Salı akşamı TSİ 18:00'de (23:00 GMT) ve son sandıklar Çarşamba sabahı TSİ 01:00'de (06:00 GMT) kapanacak.
Bazı başkanlık yarışlarında kazanan seçim gecesi geç saatlerde, ya da ertesi sabah erken saatlerde belli oluyor.
Birçok eyaletteki bıçak sırtı yarış, medya kuruluşlarının kimin kazandığını tahmin etmeden önce daha uzun süre beklemesi anlamına gelebilir.
Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi eski başkan Donald Trump haftalardır başa baş yarışıyor.
Çok az oy farkının olduğu galibiyetler aynı zamanda oyların yeniden sayılması anlamına da gelebilir.
Örneğin, kilit öneme sahip Pensilvanya eyaletinde, kazanan ve kaybeden için kullanılan oylar arasında yarım puanlık bir fark varsa yeniden sayım gerekecektir. 2020'de fark sadece 1,1 puanın biraz üzerindeydi.
ABD’de başkanlık seçimine saatler kala dünya basını zaferin kıl payı bir oranla geleceğine dikkat çekti. İngiliz Financial Times, “5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın mı yoksa Kamala Harris'in mi kazanacağını, birkaç kritik eyalette alınacak kıl payı zaferler belirleyecek.” dedi ve son anketi yayımladı. Ülke genelindeki toplu anket ortalamaları, seçim günü yaklaşırken Kamala Harris'in Donald Trump'a karşı hafif bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.
Eski Başkan Donald Trump, Michigan'ın Grand Rapids kentinde yaklaşık iki saat süren konuşmasının ardından son kampanya mitingini sonlandırdı. Ağır gümrük vergileri koyma ve yasadışı göçle mücadele etme sözü gibi seçim kampanyası vaatlerinin çoğunu tekrarlayan Trump sahneye Tiffany, Eric ve Donald Jr. gibi birkaç çocuğunu da çıkardı.
Bu yıl 900'den fazla mitinge katıldığını söylemeyen Trump, uzun bir seçim kampanyasını sonlandırdı.
Demokrat başkan adayı Kamala Harris, dün geceyi Philadelphia'da “Rocky” filmiyle ünlenen sanat müzesi merdivenlerinde sonlandırdı. Harris, “Momentum bizim tarafımızda” dedi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise bugün Michigan'da düzenlenen son kampanya mitinginde Amerika'yı “düzeltme” sözü verdi. Trump'ın son kampanya mitingine 900'den fazla kişinin katıldı. Trump, buradaki konuşmadında San Francisco seçim bölgesinde adı geçen eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi 'cehennem gibi hile yapan çılgın, korkunç bir insan' olarak niteledi.
Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kabinesini "savaş çığırtkanı" şeklinde niteledi.
ABD siyasi tarihindeki "en büyük ve geniş koalisyonu" oluşturduklarını öne süren Trump, "Buna Michigan'da barış isteyen rekor sayıdaki Arap ve Müslüman seçmen de dahil." ifadesini kullandı.
Donald Trump, Michigan'daki Arap ve Müslüman seçmenin "Harris ve kabinesinin Orta Doğu'yu işgal edeceğinden, milyonlarca Müslümanın ölümüne neden olacağından ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağından haberdar olduğunu" ileri sürerek, kendisine destek istedi.
Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını doğrudan etkilediği için ülke siyasetinde büyük öneme sahip.
Başkanın özellikle bütçe yapma, asker gönderme gibi kararları alma ve dış politika gibi başlıklarda Kongre ile çalışması gerekiyor.435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri 6 yıllığına seçiliyor. Böylece her 2 yılda bir yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisinin tamamı, Senato'nun ise 3'te 1'i değişmiş oluyor.Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken, Senato'da ise her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.Temsilciler Meclisi üyesinin en az 25 yaşında ve en az 7 yıldır ABD vatandaşı olması, temsil edeceği eyalette yaşaması şart. Bir senatörün de en az 30 yaşında ve en az 9 yıldır ABD vatandaşı olması gerekiyor.
ABD Başkanlık seçimlerinde gözler Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki yarışın başa baş geçmesi beklenen ve seçimin kaderini belirleyebilecek önemdeki salıncak eyaletlerde olacak.
Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde 270 delegeye ulaşan adayın başkanlığı kazandığı ABD'de, salıncak eyaletlerin toplam 93 delegesi bulunuyor.
ABD'de her eyalette sandıkların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösteriyor.
Ülkenin doğusundaki New Hampshire eyaletindeki bir kasabada gece yarısı sandıklar açılırken Vermont'un bazı bölgelerinde seçmenler saat 05.00'te (TSİ 13.00) oy kullanmaya başlayabiliyor.
Ancak sandıklar çoğunlukla sabah 06.00-08.00 arası açılıyor.
Ülke genelinde ilk sandıklar 5 Kasım akşamı doğu saati ile 18.00 (TSİ 6 Kasım 02.00) itibariyle kapanmaya başlayacak.
Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı saat 08.00 civarında kapanacak.Resmi olmayan seçim sonuçları seçim gecesi geç saatlerde veya ertesi günün erken saatlerinde açıklanabilir ancak oylar baş başa giderse kesin sonuçlar sonraki günlerde de netleşebilir. Resmi sonuçlar ise eyaletler tarafından oy sayımları tamamlanıp onaylandıktan sonra ilan edilecek ve bu haftalar sürebilir.
Yeni ABD başkanı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine resmen başlayacak.
Trump ile Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.
Demokrat Harris, seçimin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da 5 ayrı seçim mitingi düzenlerken, Trump ise aynı gün içinde hem Pennsylvania'da, hem North Carolina'da hem de Michigan'daki seçim etkinliklerine katıldı.
Her iki aday için de olmazsa olmaz eyaletlerin başında gelen Pennsylvania'da son günlerde art arda çeşitli bölgelerde mitingler düzenleyen iki rakip, bu eyaletin 19 delegesini mutlak olarak kazanmak istiyor.
538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 çekişmeli eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.
Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.
Öte yandan ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.
Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, ülke çapında yerel yetkililer, başkanlık seçimi öncesinde sıkı önemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.
Ülkede, caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldı.
Washington ve Nevada eyaletlerinde ise herhangi bir karışıklık olasılığına karşı ulusal muhafızların hazır bekletildiği açıklandı.
Oy kullanma kabinlerine "panik butonları" yerleştirilerek sandık güvenliği üst seviyeye taşındı.
Adalet Bakanlığı, eyalete bağlı Nashville kentinde bir elektrik dağıtım merkezine saldırı hazırlığında bulunan sağcı gruplarla bağlantısı olan 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin yakalandığını duyurdu.
Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığının belirlendiğini kaydetti.
Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım." ifadelerini kullandı.
Philippi'nin 13 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.
ABD’de seçim öncesinde Ulusal Muhafız Birlikleri harekete geçirildi. Washington eyaletinde, Oregon ve Nevada'da önlem amaçlı birlikler 7 Kasım'a kadar hazırolda bekleyecek.
Ulusal Muhafız Birliklerinin Oregon ve Washington eyaletlerindeki oy sandıklarının imha edilmesinin ardından harekete geçirildiği bildirildi.
Yetkililer geçtiğimiz hafta yangını çıkarmakla suçlanan şahsın deneyimli bir metal işçisi olduğunu ve yeni saldırılar planlanıyor olabileceğini söyledi.
Pensilvanya Eyalet Sekreteri Al Schmidt, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kritik öneme sahip eyalette tüm geçerli oyların sayılmasının biraz zaman alabileceğini belirtti.
Schmidt, Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer projeksiyonlar ne zaman açıklanırsa açıklansın, seçim gecesinde hiçbir zaman kesin, resmi sonuçlara sahip olmadığını" söyledi ve kesin sonuçların birkaç gün içinde açıklanacağını vurguladı.
ABD siber yetkilisi Başkanı Jen Easterly, 2024 ABD seçim döneminde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dezenformasyona maruz kaldıklarını söyledi.
Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı Başkanı Jen Easterly, seçim gününden bir gün önce tehdit ortamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerikan halkının maruz kaldığı ve kalmaya devam ettiği bir dezenformasyon hortumu var" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." dedi.
BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'de yarın düzenlenecek seçimlerin ne kadar önemli olduğunun sorulması üzerinde Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin daha önce de belirtmiş olduğu üzere, bu yıl dünya nüfusunun yarısının seçimlere gittiğini ve bunun tüm dünyayı etkilediğini kaydetti.
Dujarric, "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." değerlendirmesinde bulundu.
Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.
ABD’nin kaderini 7 salıncak eyaletin belirleyeceği biliniyor. 7 salıncak eyalet, geçtiğimiz sene düzenlenen ön seçimlerden bu yana adeta “savaş alanı” haline geldi. Öte yandan iki eyalet ise çok daha büyük ilgi görüyor. ABD gazetesi Wall Street Journal ise bunun sebebinin “Kamala Harris için Pensilvanya ve Donald Trump için ise Kuzey Karolina’nın diğer eyaletlerden daha kritik olması” olduğunu belirtiyor.
Wall Street Journal’a göre Trump'ın cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Kuzey Karolina’da olmasının sebebi de bu eyaletin önemini gözler önüne seriyor. Öte yandan Harris’in Pittsburgh'daki bir mitingden sonra Philadelphia'da geç saatlerde bir etkinlikle seçim arifesini tamamlamasının nedeni de aynı.
Her aday da rakibini mutlaka kazanması gereken eyaletten uzak tutmak istiyor. Bu yüzden Trump bugün Pensilvanya'da da kampanya yürüttü ve Harris hafta sonu Kuzey Karolina'ya gitti.
Wall Street Journal, sürpriz eyaletin ise Iowa olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan Harris için zaferin Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya’dan geçtiği belirtiliyor.
Trump ise Harris'in yolunu daraltmak için Sunbelt eyaletlerini elinde tutmak istiyor. Anketler dalgalansa da Kuzey Karolina son haftalarda Georgia'dan daha rekabetçi görünüyor. Trump 2020'de ilkini kazanmış olsa da ikincisini kazanamadı. Ve Helene Kasırgası'nın ardından eyaletin hâlâ sarsılan batı kesiminde seçime katılımı tahmin etmek zorlaştı.