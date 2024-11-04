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CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump oldu... Harris'ten tebrik Biden'dan Beyaz Saray'a davet

ABD’de aylardır beklenen 5 Kasım başkanlık seçimlerinin ilk sonuçları belli oldu. Resmi olmayan sonuçlar tek tek açıklanırken ABD haritası resmen kırmızıya döndü. 270 delegeye ulaşarak ABD’nin 47. Başkanı seçilen Trump zafer konuşması yaptı. Trump "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu." dedi. Öte yandan Kamala Harris, Donald Trump'ı arayarak tebrik etti. ABD Başkanı Joe Biden ise, başkan seçilen Donald Trump'ı seçim zaferi için tebrik ettikten sonra, Beyaz Saray’a davet etti. İşte, ABD seçimlerinden dakika dakika gelişmeler….

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 18:42 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 05:19
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump oldu... Harris’ten tebrik Biden’dan Beyaz Saray’a davet

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İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'de tarihi seçim olarak görülen 5 Kasım başkanlık seçiminin ardından ilk sonuçlar açıklanıyor. ABD'nin kaderini belirleyecek olan eyalet Pensilvanya'da eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın öne geçtiği bildirildi.

    Seçim kampanya süreci boyunca birbirine oldukça yakın seyreden iki adayın seçime başa baş girmesi, birçok uzmana göre 2024 seçimlerinin "tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri" olduğunu gösteriyor. İşte, ABD seçimlerinden son gelişmeler…

    AHaber CANLI YAYIN

    CANLI ANLATIM
    04:04 04 Aralık 2024
    TRUMP 295 DELEGEYE ULAŞTI

    ABD'de 5 Kasım'da yapılan ve Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine ilişkin oy sayımı sona eren Alaska ve Maine eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.

    Daha önce 270 delegeyi geçerek başkan olmaya hak kazanan Trump, Alaska'yı da kazanarak buradan gelen 3 delegeyle birlikte toplamda 295 delegeye ulaştı.

    Öte yandan Harris ise Maine eyaletinde tamamlanan oy sayımının ardından hanesine 2 delege daha yazdırarak toplamda 226 delegeye ulaşmış oldu.

    Seçim sonuçları ve kazanan belli olduğu için geriye kalan Nevada ve Arizona sonuçları sembolik anlamdan öte bir değer taşımıyor. Bu iki eyalette de sonuçların kısa zamanda netleşmesi bekleniyor.

    01:00 07 Kasım 2024
    HARRİS, MAĞLUBİYETİNİ KABUL ETTİ

    ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiğini belirttiği konuşmasında, Donald Trump'a barışçıl bir şekilde yetki devrini gerçekleştireceklerini söyledi. Harris, Washington'daki Howard Üniversitesi kampüsünde destekçilerine bir konuşma yaptı.

    "SONUÇLARI KABUL ETMEMİZ GEREK"

    Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Trump'a kaybettiklerini kabul eden Harris, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Seçilmiş Başkan Trump ile konuşup zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Ayrıca kendisine ve ekibine, bu yetki devir sürecinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımızı da söyledim." şeklinde konuştu.

    "MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMİYORUM"

    Bağlılıklarının Trump'a değil Anayasa'ya olduğunu kaydeden Harris, "Bu seçimleri kaybettiğimi kabul ediyorum ancak bu kampanyayı ateşleyen mücadelemizden vazgeçmiyorum." vurgusunu yaptı.

    Seçim kampanyası boyunca başarılı bir iş çıkardıklarını savunan Harris, kendisine destek olan herkese teşekkür etti ve inandıkları değerler uğrunda çalışmaya devam etmelerini istedi.

    22:50 06 Kasım 2024
    BIDEN'DAN TRUMP'A DAVET

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Trump ile telefonda görüştü.

    Donald Trump'ı seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutlayan Biden, Ocak 2025'te düzenlenecek yemin töreni öncesinde "yumuşak bir geçiş" için çalışacağı sözünü verdi.

    Trump'ı, Beyaz Saray'a görüşmeye davet eden Biden, ayrıca "ülkeyi bir araya getirmek" için çalışmanın önemini vurguladı.

     

    22:01 06 Kasım 2024
    HARRIS'TEN TEBRİK TELEFONU

    Amerikan CNN kanalına açıklama yapan Harris'in yardımcılarından biri, Başkan Yardımcısı'nın Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

    Harris'in yardımcısı, "Harris, seçilmiş başkan Trump'ı arayarak 2024 başkanlık seçimini kazanması dolayısıyla tebrik etti. Kendisi, görüşmede, barışçıl bir yetki devir sürecinin ve tüm Amerikalıların başkanı olmasının önemini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

    21:06 06 Kasım 2024
    MICHIGAN'DA İPİ TRUMP GÖĞÜSLEDİ
    Demokrat yönetimin Gazze soykırımına desteğine tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı Michigan'da da Demokrat aday Harris, rakibi Trump karşısında kaybetti.
    20:18 06 Kasım 2024
    NETANYAHU İLE TRUMP ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İRAN GÖRÜŞMESİ

    ABD'de düzenlenen başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ı telefonla arayarak seçim zaferini kutladı. 

    İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Trump'ı arayan ilk liderlerden biri olduğu ve görüşmenin “sıcak ve samimi” bir havada geçtiği ifade edildi.

    Görüşmenin yaklaşık 20 dakika sürdüğü aktarılan açıklamada, “Başbakan, Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı ve ikili İsrail'in güvenliği için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı. İkili, ayrıca İran tehdidini de ele aldı” denildi.

    "İkili, İsrail'in güvenliği için birlikte çalışmayı kabul etti ve ayrıca İran tehdidini de görüştü." ifadesine yer verildi. 

    18:40 06 Kasım 2024
    AB'DEN, TRUMP'A BİRLİKTE ÇALIŞMA ÇAĞRISI

    Avrupa Birliği (AB) yönetimi, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'a tebrik mesajlarında, transatlantik bağları zayıflatmadan birlikte çalışma çağrısında bulundu.

    "BİRLİKTE HİZMET ETMEYE DEVAM EDELİM"

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı. Von der Leyen, "AB ve ABD sadece müttefik değil, halklarımız arasında da 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. O halde onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım." mesajını paylaştı.

    MİCHEL'DEN AB'NİN KENDİ YOLUNDA İLERLEYECEĞİ MESAJI

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel de tebrik mesajında, "AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Michel, AB'nin güçlü, birleşik, rekabetçi ve egemen bir ortak olarak stratejik gündem doğrultusunda yolunu izleyeceğini ifade etti.

    TRUMP'IN ZAFERİ TÜM BÖLGELER İÇİN ÖNEMLİ

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik ettiği X paylaşımında, seçim sonucunun Ukrayna ve Orta Doğu dahil olmak üzere dünyanın tüm bölgeleri için önem taşıdığını belirtti.

    AB'nin yeni ABD yönetimiyle işbirliği içinde olurken aynı zamanda Birlik politikalarını da güçlendireceği mesajını veren Borrell, "AB, ortak dış ve güvenlik politikası aracılığıyla ABD ile ilişkilerini canlı tutmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır. Aynı zamanda AB, güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etmek için güvenlik ve savunmadan iklime kadar stratejik sorumluluklarını geliştirme çabalarını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

    17:25 06 Kasım 2024
    "İSTER KABUL EDİN İSTER ETMEYİN TRUMP KAZANDI"
    Eski Amerika Birleşik Devletleri Temsilcisi Liz Cheney, Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı kazandığı zafer hakkında açıklama yaptı ve "Ülkemizin demokratik sistemi dün gece işledi ve yeni Başkanımız seçildi. Tüm Amerikalılar, sonucu beğenelim ya da beğenmeyelim, seçimlerimizin sonuçlarını kabul etmek zorundadır" dedi.
     
    11:37 06 Kasım 2024
    2020 VE 2024 SEÇİMLERİ ARASINDAKİ FARK
    ABD’de 2020 ve 2024 başkanlık seçimlerindeki oy değişkenliği
    11:16 06 Kasım 2024
    NETANYAHU'DAN TEBRİK GELDİ

    Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Trump'a tebrik geldi. Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


    Tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz!

    Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ​​ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor.

    Bu çok büyük bir zafer!

    Benjamin ve Sara Netanyahu
    senin,
    Gerçek dostlukta,

     

     

    10:40 06 Kasım 2024
    TRUMP'TAN ZAFER KONUŞMASI

    ABD başkanlık seçiminin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, zafer konuşması yaparak "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." dedi.

    ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

    Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu." diye konuştu.

    Donald Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını belirterek, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

    09:48 06 Kasım 2024
    TRUMP 270 DELEGEYE ULAŞTI
    Donald Trump, Pensilvanya eyaletinde de seçimi kazandı. Böylece Cumhuriyetçi Parti 270 delegeye ulaştı. 
    09:27 06 Kasım 2024
    TRUMP 267'YE ULAŞTI
    Donald Trump, Pensilvanya eyaletinde de seçimi kazandı. Böylece Cumhuriyetçi Parti 267 delegeye ulaştı.  Trump'ın başkanlığını ilan etmesi için 3 delege daha kazanması gerekiyor. 
    09:01 06 Kasım 2024
    GEORGIA'DA ZAFER: PARTİ DEĞİŞTİREN İLK EYALET

    Associated Press'e göre, Donald Trump Kuzey Karolina'nın ardından Georgia'da 2. kritik eyalet zaferini elde etti.Trump'ın Georgia'daki zaferiyle, eyalet 2020 sonuçlarından dönen ilk eyalet oldu.  Trump, Georgia'yı dört yıl önce Demokrat Joe Biden'a 11.779 oyla kaybetmişti.

     

     

    08:39 06 Kasım 2024
    KAMALA HARRIS KAÇIYOR
    AP, Beyaz Saray'a yakın bir kaynağın isminin açıklanmaması koşuluyla verdiği bilgiye göre, Başkan Yardımcısı Kamala Harris gece boyunca kamuoyuna hitap etmeyi planlamadığını bildirdi.
    08:17 06 Kasım 2024
    SENATO CUMHURİYETÇİLERDE
    Cumhuriyetçiler son sonuçlara göre ABD Senatosu'nun kontrolünü ele geçirdi.
    08:05 06 Kasım 2024
    HARRIS CEPHESİNDE ÖLÜM SESSİZLİĞİ

    CNN yayınına katılan bir analistin ABD'de seçim gecesinin “2020‘den çok 2016’ya benzediğini” söylemesinin ardından, Kamala Harris'in seçimi takip ettiği partide televizyonların sesinin kapatıldığı ve yerine müzik koyulduğu bildirildi. New York Times burada kalabalığın önemli ölçüde azaldığını ve karamsar bir ruh halinin hakim olduğunu belirtti.

    HARRIS'İN PARTİSİNDE ÖLÜM SESSİZLİĞİ

    New York Times'ın bildirdiğine göre Harris'in seçim gecesi partisini düzenlediği Howard Üniversitesi'ndeki kalabalık saatler önce tezahürat yapıp dans ederken Kuzey Carolina'nın Trump'ın olduğunu görünce ürkütücü bir sessizliğe büründü. 

    08:02 06 Kasım 2024
    TRUMP SEÇİMİ BÖYLE TAKİP EDİYOR

    ABD'de başkanlık seçiminin ardından sandıklar yavaş yavaş kapanırken Cumhuriyetçi aday ve milyarder destekçisi Elon Musk Mar-a-Lago'daki seçim gecesi etkinliğinde sonuçları takip ediyor.

    07:57 06 Kasım 2024
    ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM

    ABD başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile Senatodaki 100 sandalyenin 3'te 1'inin yeni sahibi belirlenecek.

    ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte gerçekleştirilen Kongre seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ederken, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki yeni dağılımın nasıl olacağı merakla bekleniyor.

     

     

    Ülke genelindeki oy sayım işlemleri devam ederken, birçok eyaletteki Senato ve Temsilciler Meclisi sonuçları da şekillenmeye başladı.

    Associated Press'in (AP) paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, şu ana dek Temsilciler Meclisinde 160 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 107 sandalye kazandı.

    Halen 167 sandalyenin sahibini bulması beklenen yarışta, ilerleyen saatlerde Temsilciler Meclisinde hangi partinin 218 vekile ulaşarak çoğunluğu sağlayacağı merakla bekleniyor.

    Öte yandan Senato yarışında da iki parti arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken West Virginia'daki seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Jim Justice, Demokrat rakibinden senatörlüğü alarak partisine yeni bir Senato sandalyesi kazandırdı.

    Halen oy sayım işlemlerinin devam ettiği Senato seçimlerinde Cumhuriyetçiler şu ana dek toplamda 48 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 37 sandalyeye sahip durumda.

    Kongre yarışında ismi öne çıkan Vermont eyaletinden bağımsız aday Bernie Sanders yarışı rahat kazandı. ABD Senatosunda İsrail karşıtı tutumuyla bilinen ABD'nin İsrail'e silah göndermesini durdurmaya yönelik birçok tasarı sunan Sanders, 4. kez Senato yarışını kazandı.

    Connecticut eyaletinden yarışa giren Demokrat Chris Murphy ile Massachusetts eyaletinde de Demokrat Elizabeth Warren bir kez daha senatörlük yarışını kazandı.

    Florida'da Cumhuriyetçi senatör Rick Scott, Maryland'da ise Demokrat aday Angela Alsobrooks ipi göğüslerken, sonuçların geldiği eyaletlerdeki oy sayım işlemleri devam ediyor.

    Sonuçlar, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek.

    51 Demokrat senatöre karşı 49 Cumhuriyetçi senatörün görev yaptığı Senatoda Cumhuriyetçilerin en az bir sandalyeyi kendi lehlerine çevirerek Senatoda çoğunluğu kazanabileceği öngörülüyor.

    Kongre seçimleri, özellikle Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

    Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

    TEMSİLCİLER MECLİSİ

    Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler ise en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.

    SENATO

    Seçilenlerin 6 yıllığına görev başına geldiği Senatoda toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.

    07:45 06 Kasım 2024
    SANDIKLAR KAPANIYOR

    ABD'de 2024 başkanlık seçiminde en fazla delegeye sahip California eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.

    Ülkenin en büyük nüfusuna ve delege sayısına sahip California da dahil ABD'nin en batısındaki eyaletlerde de sandıklar kapandı.

    Henüz boylam olarak ülkenin daha batısında yer alan Alaska ve Hawaii'de oy verme işlemleri devam ederken, yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip California'da sandıkların kapanmasıyla, ülkedeki oy kullanma işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış oldu.

    Meksika'yla sınır olan California, çok fazla göçmen nüfus barındırması ve Demokrat kimliğiyle tanınıyor.

    Nüfusunun yoğunluğu gereği 54 delegeye sahip California'da 22,8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

    Henüz oy verme işlemleri devam eden Alaska'daki 3 delegeyi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, Hawaii'deki 4 delegeyi ise Demokrat Kamala Harris'in kazanması bekleniyor.

    ABD Başkanı Joe Biden, 2020 başkanlık seçiminde California'da yüzde 63,5 oyla galip gelmiş ve 55 delegeyi hanesine yazdırmıştı.

    Trump ise California'da yüzde 34,3 oy alabilmişti.

    07:33 06 Kasım 2024
    NYT: YÜZDE 91 TRUMP KAZANACAK
    ABD'de sandıklar birer birer açılırken New York Times, Trump'ın kazanma ihtimalinin yüzde 91 olduğunu yazdı.
    07:25 06 Kasım 2024
    KUZEY KAROLİNA'DA SONUÇ KESİNLEŞTİ
    Donald Trump, 2024 seçimlerinde Kuzey Karolina'yı kazandı, eyalet kırmızıya döndü. 

    ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde salıncak eyaletlerden North Carolina'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

    Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.

    Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

    ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

    "Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

    Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

    North Carolina’da 2020 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Biden'dan 33 bin 596 daha fazla oy alarak seçimi yüzde 48,59'a karşılık yüzde 49,93 ile önde bitirmişti.

    07:19 06 Kasım 2024
    TRUMP HARİTAYI KIRMIZIYA BOYUYOR

    ABD'de kritik seçimin ilk sonuçları belli oluyor. Demokrat Harris, kritik eyaletlerden Kaliforniya ve Colorado'da öne geçerken Cumhuriyetçi Trump'ın ise Iowa, Cansas ve Idaho'da öne geçtiği görülüyor. 

    Trump'ın seçimin kaderini belirleyecek olan Pensilvanya'da önde olduğu daha önce belirtilmişti.

    07:00 06 Kasım 2024
    DELEGE SAYILARINDA SON DURUM

    ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 35'inde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 214, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 179 delege elde etti.

    Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Washington eyaletleri ve Washington D.C. bölgesinde sonuçlar belli oldu.

    Trump, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho eyaletlerinde 214 delege kazandı.

    Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Washington eyaletleri ve Washington D.C. bölgesinden 179 delegeyi hanesine yazdırdı.

    Harris'in kazandığı ülkenin en büyük eyaletlerinden California'nın 54 delegesi bulunuyor.

    ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

    "Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

    Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

    06:28 06 Kasım 2024
    KUZEY KAROLİNA VE GEORGIA'DA KRİTİK SONUÇ

    Kritik eyaletlerden Kuzey Karolina'da resmi olmayan sonuçlara göre Trump'ın 52.5% ve Harris'in 46.2% oy aldığı; Georgia'da ise Trump'ın 51.8% ve Harris'in ise 47.2% oy aldığı ortaya çıktı. 

    06:18 06 Kasım 2024
    CNN: MONTANA'DA TRUMP KAZANACAK
    ABD'de sandıklardan çıkan sonuçlar birer birer belli olurken CNN International da kendi tahminlerini paylaştı.  CNN'in tahminine göre eski Başkan Donald Trump Montana'yı kazanacak. Montana'da dört seçim oyu söz konusu. 2024 başkanlık seçimlerini kazanmak için en az 270 seçim oyu gerekiyor.

    2020'de kim kazandı? Trump eyalette zafer kazandı, Başkan Joe Biden ise genel seçimi kazandı. Eyalette başkanlık yarışını kazanan son Demokrat aday 1992'de Bill Clinton'dı.

    06:07 06 Kasım 2024
    PENSİLVANYA'DA KRİTİK SONUÇ
    ABD seçiminin en önemli eyaleti olarak görülen Pensilvanya'da Trump: 49.8% Harris: 49.2% oy oranına ulaştı.
    06:01 06 Kasım 2024
    ABD'DE BIÇAK SIRTI YARIŞ
    ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 27’sindeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 188, rakibi Harris ise 99 delege kazandı
    05:27 06 Kasım 2024
    TEXAS'TAKİ YARIŞI TRUMP ÖNDE TAMAMLADI

    ABD'de 2024 başkanlık seçiminde ülkenin en büyük eyaletlerinden Texas'ı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı.

    Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı.

    Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu. 

    Öte yandan, New York, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerindeki sonuçlar da açıklandı.

    New York eyaletinde Demokratların adayı Kamala Harris galip gelirken, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerini Trump kazandı.

    Harris, New York'ta 28 delege kazanırken, Trump, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana'da 17 delegeyi hanesine yazdırdı.

    04:53 06 Kasım 2024
    OY SAYIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

    ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimleri için oy verme işlemlerinin sonuna yaklaşılırken, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki yeni dağılımın nasıl olacağı merakla bekleniyor.

    Ülke genelindeki oy sayım işlemleri devam ederken, bazı eyaletlerde sonuçlar da belli olmaya başladı.

    Buna göre Vermont eyaletinden bağımsız olarak seçimlere giren Bernie Sanders yarışı rahat kazandı. ABD Senatosunda İsrail karşıtı tutumuyla bilinen ABD'nin İsrail'e silah göndermesini durdurmaya yönelik birçok tasarı sunan Sanders, 4. kez Senato yarışını kazandı.

    Connecticut eyaletinden yarışa giren Demokrat Chris Murphy ile Massachusetts eyaletinden Demokrat Elizabeth Warren bir kez daha senatörlük yarışını kazandı.

    Florida'da ise Cumhuriyetçi senatör Rick Scott ipi göğüslerken, sonuçların geldiği eyaletlerdeki oy sayım işlemleri devam ediyor.

    Sonuçlar, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek.

    04:21 06 Kasım 2024
    16 EYALET VE WASHİNGTON DC'DE SANDIKLAR KAPANDI

    ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimler için Amerikan halkı sandık başına giderken, toplam 16 eyalet ile Washington DC'deki sandıklar kapandı.

    04:07 06 Kasım 2024
    ​TRUMP YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜRÜYOR

    ABD başkanlık seçimlerinde 50 eyaletin 9'unda 95 delege kazanan Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, yarışı önde götürüyor.

    Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama'da sonuçlar belli oldu.

    West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama eyaletlerini kazanan Trump, 50 eyaletin 9'unda 95 delegeye ulaştı.

    Harris ise Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island ve Vermont'da 35 delegeyi hanesine yazdırdı.

    ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

    "Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

    Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

    04:00 06 Kasım 2024
    CAROLINA VE FLORİDA TRUMP DEDİ

    Güney Carolina ve Florida'da Donald Trump kazandı.

    03:50 06 Kasım 2024
    PENSİLVANYA'DA OY VERME İŞLEMLERİ 2 SAAT UZATILDI

    ABD'de başkanlık seçiminde, en kritik eyaletlerin başında gelen Pensilvanya'da oy kullanma işlemlerinin 2 saat uzatıldığı bildirildi.

    Pensilvanya'da yerel saatle 20.00'de tamamlanması öngörülen oy kullanma işlemleri mahkeme kararıyla 22.00'ye kadar uzatıldı.

    Kararın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.

    03:24 06 Kasım 2024
    İLK SONUÇLAR BELLİ OLDU

     ABD başkanlık seçimlerinde Indiana, Kentucky ve Vermont eyaletlerinde ilk sonuçlar belli oldu.

    Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Indiana ve Kentucky'de yarışı önde tamamlayarak 19 delegeyi hanesine yazdırdı.

    Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris de galip geldiği Vermont eyaletinde 3 delege kazandı.

    ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday başkanlık seçimini kazanıyor.

    03:06 06 Kasım 2024
    KENTUCKY TRUMP, VERMONT HARRIS DEDİ

    Donald Trump, Kentucky ve Indiana'yı kazandı. Kamala Harris, Vermont'u kazandı.

    02:40 06 Kasım 2024
    ABD KONGRE BİNASINDA KIRMIZI ALARM

    Çok sayıda polis ekibi kongre binası önünde güvenlik önlemi alıyor.

     

    02:28 06 Kasım 2024
    DOĞU EYALETLERİNDE İLK SANDIKLAR KAPANMAYA BAŞLADI

    ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimler için Amerikan halkı sandık başına giderken, Kentucky ve Indiana'dan başlayarak doğu eyaletlerinde ilk sandıklar kapanmaya başladı.

    02:25 06 Kasım 2024
    TRUMP YARIŞA ÖNDE BAŞLADI

    Donald Trump, Kentucky eyaletinde yüzde 69, Indiana eyaletinde ise yüzde 74 ile yarışı önde götürüyor.

     

    02:21 06 Kasım 2024
    30 BİN OY "TEDBİREN" YENİDEN SAYILACAK

    Milwaukee şehir sözcüsü Jeff Fleming, yaptığı açıklamada, posta yoluyla kullanılan oylardan bir bölümünün yeniden sayılacağını duyurdu.

    Fleming, açıklamasında, yaklaşık 30 bin oyun, oyları sayan makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağını belirtti.

     

    02:10 06 Kasım 2024
    TRUMP PHİLADELPHİA'DA "BÜYÜK HİLE" YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

    Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.

    Eski ABD Başkanı Trump, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." mesajını paylaştı.

    Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.

    01:28 06 Kasım 2024
    OY VERME SÜRESİ UZATILDI

    North Carolina eyaletinde bulunan Burke County ve Wilson County olmak üzere iki ayrı bölgede oy verme süresi uzatıldı.
    North Carolina Seçim Kurulu, teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak oy kullanılamayan iki bölgedeki oylama süresini yarım saat uzatma kararı aldı.

    Eyalet seçim kurulu sözcüsü Patrick Gannon, Wilson County'deki bir oy verme alanında, 'yazıcı sorunları' nedeniyle seçmenlerin yaklaşık bir saat kadar oy kullanamadığını belirtti.

    01:24 06 Kasım 2024
    TRUMP: BÜYÜK SAHTEKARLIK YAPILIYOR

    ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da seçim sürecinde 'büyük sahtekarlık yapıldığını' iddia etti.

    ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı eski başkan Donald Trump, devam eden oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Trump, Pensilvanya'nın Philadelphia kentiyle ilgili olarak "Pensilvanya'da büyük bir sahtekarlıktan bahsediliyor. Kolluk kuvvetleri yolda" dedi.

     

     

    01:12 06 Kasım 2024
    İŞTE İLK SANDIK ÇIKIŞ ANKET SONUÇLARI

    ABD'de ilk sandık çıkış anket sonuçları açıklandı. 

    Ekonomi: Trump'a güven yüzde 51, Harris'e güven yüzde 47.
    Nevada anket sonucu: Trump yüzde 47, Harris yüzde 44.

     

     

    00:48 06 Kasım 2024
    GOOGLE'DAN SEÇİM OYUNU

    Google, ABD seçimlerinde Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerler aratıldığında arama motorunda farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu "düzelttiklerini" açıkladı.

    Google'ın X sosyal medya platformunda arama motorunun verdiği farklı sonuçlara ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklamada, oy verme merkezlerinin konumuna ilişkin arama yapıldığında Harris için farklı sonuçlar çıkmasının sebebinin, Texas eyaletinin Harris adında bir bölgesi olmasından kaynaklandığı belirtildi.

    Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance'in soyadının da bir bölgenin ismi olması nedeniyle aynı sorunun "Vance" için aratıldığında da yaşandığı ifade edilen açıklamada, sorunun giderildiği kaydedildi.

    Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Google'dan "Harris için nerede oy verebilirim?" sorusu aratıldığında oy verme merkezlerinin konumlarına dair sonuçlar çıkarken, Trump için aynı soru sorulduğunda haritadan bir sonuç çıkmaması dikkati çekmişti.

    Seçimlerde Trump'a destek veren Amerikalı milyarder Elon Musk da X sosyal medya hesabından arama sonuçlarındaki farklılığa ilişkin paylaşım yapmıştı.

    00:10 06 Kasım 2024
    SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNAN KİŞİ TUTUKLANDI

     ABD yetkilileri, eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması halinde şiddet içeren bir saldırıda bulunacağı tehdidinde bulunan 25 yaşındaki Isaac Sissel'in tutuklandığını duyurdu.

    FBI tarafından yapılan açıklamada, Michigan eyaletinde 25 yaşındaki Isaac Sissel isimli bir kişinin Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump’ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği yönünde tehditte bulunması üzerine tutuklandığı bildirildi. Isaac Sissel, Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne gönderdiği kağıda, “Trump'ın seçimi kazanması halinde muhafazakar Hristiyan pisliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim. Elimde çalıntı bir Ar15 ve ismini vermeyi reddettiğim bir hedef var, böylece planlarımdan kurtulmaya devam edebilirim. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yeri bulma becerisi olmadan, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI'ın yapabileceği hiçbir şey yok” diye yazdı.

    23:58 05 Kasım 2024
    15 EYALETTE ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREV ALIYOR

    ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, 15 eyalette 250 ulusal muhafızın görev yaptığı bildirildi.

    CNN'in haberinde, ulusal muhafızların Alabama, Arizona, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pensilvanya, Tennessee, Texas, Washington, Wisconsin ve West Virginia'da görevlendirildiği aktarıldı.

    Haberde, ulusal muhafızların genel anlamda siber savunma alanında destek sağladığı ifade edildi. 15 eyalette 250 ulusal muhafızın görev aldığı belirtilen haberde, Colorado, Washington, Florida ve Nevada'da 85 ulusal muhafızın hazırda bekletildiği açıklandı.

    23:45 05 Kasım 2024
    BİR OY VERME NOKTASI KAPATILDI

    ABD'nin Michigan eyaletinin Northville kentinde bulunan bir oy verme noktasının gaz kaçağı nedeniyle kapatıldığı ifade edildi.

    Açıklamada, oy verme noktasının çevrede bulunan bir ortaokula taşındığı belirtildi.

    22:43 05 Kasım 2024
    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    ABD Kongre Binası polisi, ziyaretçi merkezinde meşale ve işaret fişeği taşıyan bir kişiyi tutukladığını duyurdu.

    ABD Kongre Binası polisi, Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'nin kapatıldığını ifade etti. Açıklamada, "Görevlilerimiz az önce Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'ndeki tarama sürecimiz sırasında durdurulan bir adamı tutukladı. Adam yakıt kokuyordu, elinde bir meşale ve işaret fişeği vardı. Biz soruşturmayı sürdürürken Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi bugün için turlara kapatıldı. Elimizden geldiğince daha fazla bilgi vereceğiz" denildi.

    22:26 05 Kasım 2024
    "RUSYA BOMBA İHBARI YAPTI"

    ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e- posta adreslerinden yapıldığını belirtti.

    Yapılan açıklamada, ihbarların çoğunun Rusya kaynaklı e-posta adreslerinden geldiği ifade edildi. FBI, şimdiye kadar ihbarların hiçbirinin gerçek olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. FBI, seçim güvenliğinin en öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, eyalet ve yerel güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ve Amerikalıların oy kullanma hakkını koruma amacıyla her türlü tehdide karşı yanıt vereceklerini açıkladı.

    19:58 05 Kasım 2024
    TRUMP SANDIK BAŞINDA: KAZANACAĞIZ

    Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ABD Başkanlık yarışında oy vermek için sandık başına gitti. Burada bir konuşma yapan Trump,  "Özgüvenim çok iyi kazanacağız. Bazı eyaletlerde çok öndeyim" ifadelerini kullandı.

    19:51 05 Kasım 2024
    BOMBA PANİĞİ

    ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Fulton County’de 2 seçim merkezine yönelik toplam 5 adet asılsız bomba ihbarı yapılırken, Fulton Kayıt ve Seçim Direktörü Nadine Williams, merkezlerin yaklaşık 30 dakika süreyle tahliye edildiğini bu nedenle de oy verme saatlerinin uzatılması için mahkeme kararı isteyeceklerini belirtti.

    ABD’de halk yeni başkanlarını seçmek üzere sandık başına giderken, bazı seçim merkezlerinde panik yaşandı. Georgia eyaletine bağlı Fulton County'deki 2 seçim merkezine yönelik toplam 5 asılsız bomba ihbarı yapıldı. Fulton Kayıt ve Seçim Direktörü Nadine Williams yaptığı açıklamada, merkezlerin yaklaşık 30 dakika süreyle tahliye edildiğini belirterek, “Neyse ki bu merkezler şu anda yeniden faaliyete geçti ve tüm oy kullanma alanları aktif güvenlik unsurlarıyla güvende” dedi.

    Williams, yetkililerin C.H. Gullatt İlköğretim Okulu ve Etris Toplum Merkezi'ni bu gece biraz daha geç saatlerde açık tutmak için mahkeme kararı isteyeceklerini söyledi.

    19:07 05 Kasım 2024
    TRUMP'TAN SEÇİM MESAJI

    ABD’de seçim süreci resmen başlarken Donald Trump X hesabından bir mesaj yayımladı. Seçmeni oy vermeye çağıran Trump, şu ifadeleri kullandı:

    Artık resmen SEÇİM GÜNÜ! Bu, Amerikan Tarihi'ndeki en önemli gün olacak.

    Seçmen coşkusu TAVANA ULAŞTI çünkü insanlar Amerika'yı Tekrar Harika Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor!

    Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu iletmenizi istiyorum. SIRADA KALIN!

    Radikal Komünist Demokratlar senin eşyalarını toplayıp eve gitmeni istiyor.

    Hep birlikte muhteşem bir zafer kazanacağız ve AMERİKA'YI TEKRAR BÜYÜK YAPACAĞIZ!

     

    18:32 05 Kasım 2024
    ABD TARİHİNDE BİR İLK

    ABD gazetesi Bloomberg Kamala Harris ve Donald Trump'ın ABD tarihinin en yakın seçimlerinden birine doğru ilerlediğini belirtti.

    Washington Post'un son verilerine göre Trump ve Harris arasında çok düşük bir fark var.

    16:08 05 Kasım 2024
    ABD SANDIK BAŞINDA

    ABD'de saatler sabah 8'i gösterirken Arizona, Iowa, Louisiana, Minnesota (500'den az kayıtlı seçmeni olan belediyeler oy verme yerlerini saat 11.00'e kadar açabilir), Güney Dakota, Kuzey Dakota, Oklahoma, Teksas ve Wisconsin'de halk oy vermek için sandık başına geçti.

    15:44 05 Kasım 2024
    KUZEY KAROLİNA'DA SANDIK KUYRUĞU

    Kuzey Karolina eyaletine bağlı Wilmington kentindeki Loyal Order of the Moose Lodge'un bulunduğu bölgenin dışında oy kullanmak için uzun kuyruklar oluştu.

    Georgia eyaletine bağlı Lawrenceville kentindeki Gwinnett İlçe Seçmen Kayıtları ve Seçimler ofisinde, seçmen salı sabahı erken saatlerde gıyabi oy pusulalarını bizzat teslim etmek için sıraya girdi.

    15:38 05 Kasım 2024
    SANDIKLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

    ABD’de ilk sandıklar salı günü yerel saatle saat 17:00'de Central'da, son sandıklar ise salı günü gece yarısı Central'da kapanacak. Bu arada, her 30 ila 60 dakikada bir sürekli kapanışlar olacak ve başkanlık için kritik eyaletlerde oylama saat 18:00 ile 21:00 arasında Central'da sona erecek.

    14:07 05 Kasım 2024
    HİNDULAR HARRIS İÇİN DUA EDİYOR

    Güney Hindistan'daki Hindu dindarlar  Kamala Harris'in zaferi için dua etti.

    Harris, Hint ve Jamaikalı göçmenlerin kızıdır ve annesi doktora programı için ABD'ye taşınmadan önce Tamil Nadu eyaletinde doğmuştur. 

    13:56 05 Kasım 2024
    O KASABADA SONUÇLAR BELLİ OLDU

    ABD’de, New Hampshire’daki altı nüfuslu küçük kasabada seçim sonuçları belli oldu. Salı sabahı saat 00.10'da Dixville Notch'taki yetkililer, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokratların gözdesi Kamala Harris arasında oyların eşit olarak bölündüğünü duyurdu.

    Sadece altı seçmenin bulunduğu kasabada Trump ve Harris üçer oy alarak eşitlik elde etti.

    GECE YARISI OYLAMASI

    Kasabanın gece yarısı oy kullanma geleneği 1960'lara kadar uzanıyor; o zamanlar demir yolu işçileri sabah erken işe gitmeden önce oylarını kullanmak zorundaydılar.

    13:11 05 Kasım 2024
    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇ

    İlk sandıklar Salı akşamı TSİ 18:00'de (23:00 GMT) ve son sandıklar Çarşamba sabahı TSİ 01:00'de (06:00 GMT) kapanacak.

    Bazı başkanlık yarışlarında kazanan seçim gecesi geç saatlerde, ya da ertesi sabah erken saatlerde belli oluyor.

    Birçok eyaletteki bıçak sırtı yarış, medya kuruluşlarının kimin kazandığını tahmin etmeden önce daha uzun süre beklemesi anlamına gelebilir.

    Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi eski başkan Donald Trump haftalardır başa baş yarışıyor.

    Çok az oy farkının olduğu galibiyetler aynı zamanda oyların yeniden sayılması anlamına da gelebilir.

    Örneğin, kilit öneme sahip Pensilvanya eyaletinde, kazanan ve kaybeden için kullanılan oylar arasında yarım puanlık bir fark varsa yeniden sayım gerekecektir. 2020'de fark sadece 1,1 puanın biraz üzerindeydi.

    13:07 05 Kasım 2024
    SON ANKETLER NE DİYOR?

    ABD’de başkanlık seçimine saatler kala dünya basını zaferin kıl payı bir oranla geleceğine dikkat çekti. İngiliz Financial Times, “5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın mı yoksa Kamala Harris'in mi kazanacağını, birkaç kritik eyalette alınacak kıl payı zaferler belirleyecek.” dedi ve son anketi yayımladı. Ülke genelindeki toplu anket ortalamaları, seçim günü yaklaşırken Kamala Harris'in Donald Trump'a karşı hafif bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.

     

    11:18 05 Kasım 2024
    TRUMP KAMPANYA MİTİNGLERİNİ SONLANDIRDI

    Eski Başkan Donald Trump, Michigan'ın Grand Rapids kentinde yaklaşık iki saat süren konuşmasının ardından son kampanya mitingini sonlandırdı. Ağır gümrük vergileri koyma ve yasadışı göçle mücadele etme sözü gibi seçim kampanyası vaatlerinin çoğunu tekrarlayan Trump sahneye Tiffany, Eric ve Donald Jr. gibi birkaç çocuğunu da çıkardı.

    Bu yıl 900'den fazla mitinge katıldığını söylemeyen Trump, uzun bir seçim kampanyasını sonlandırdı.

    10:53 05 Kasım 2024
    MÜSLÜMAN DESTEĞİ İDDİASI

    Demokrat başkan adayı Kamala Harris, dün geceyi Philadelphia'da “Rocky” filmiyle ünlenen sanat müzesi merdivenlerinde sonlandırdı. Harris, “Momentum bizim tarafımızda” dedi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise bugün Michigan'da düzenlenen son kampanya mitinginde Amerika'yı “düzeltme” sözü verdi. Trump'ın son kampanya mitingine 900'den fazla kişinin katıldı. Trump, buradaki konuşmadında San Francisco seçim bölgesinde adı geçen eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi 'cehennem gibi hile yapan çılgın, korkunç bir insan' olarak niteledi.

    Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kabinesini "savaş çığırtkanı" şeklinde niteledi.

    ABD siyasi tarihindeki "en büyük ve geniş koalisyonu" oluşturduklarını öne süren Trump, "Buna Michigan'da barış isteyen rekor sayıdaki Arap ve Müslüman seçmen de dahil." ifadesini kullandı.

    Donald Trump, Michigan'daki Arap ve Müslüman seçmenin "Harris ve kabinesinin Orta Doğu'yu işgal edeceğinden, milyonlarca Müslümanın ölümüne neden olacağından ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağından haberdar olduğunu" ileri sürerek, kendisine destek istedi.

     

     

    10:48 05 Kasım 2024
    KONGRE SEÇİMLERİ NASIL OLUYOR?

    Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını doğrudan etkilediği için ülke siyasetinde büyük öneme sahip.

    Başkanın özellikle bütçe yapma, asker gönderme gibi kararları alma ve dış politika gibi başlıklarda Kongre ile çalışması gerekiyor.435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri 6 yıllığına seçiliyor. Böylece her 2 yılda bir yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisinin tamamı, Senato'nun ise 3'te 1'i değişmiş oluyor.Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken, Senato'da ise her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.Temsilciler Meclisi üyesinin en az 25 yaşında ve en az 7 yıldır ABD vatandaşı olması, temsil edeceği eyalette yaşaması şart. Bir senatörün de en az 30 yaşında ve en az 9 yıldır ABD vatandaşı olması gerekiyor.

     

    10:46 05 Kasım 2024
    7 EYALAET BELİRLEYİCİ OLACAK

    ABD Başkanlık seçimlerinde gözler Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki yarışın başa baş geçmesi beklenen ve seçimin kaderini belirleyebilecek önemdeki salıncak eyaletlerde olacak.

    Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde 270 delegeye ulaşan adayın başkanlığı kazandığı ABD'de, salıncak eyaletlerin toplam 93 delegesi bulunuyor.

    10:44 05 Kasım 2024
    20 OCAK 2025'TE GÖREVE BAŞLAYACAK

    ABD'de her eyalette sandıkların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösteriyor.

    Ülkenin doğusundaki New Hampshire eyaletindeki bir kasabada gece yarısı sandıklar açılırken Vermont'un bazı bölgelerinde seçmenler saat 05.00'te (TSİ 13.00) oy kullanmaya başlayabiliyor.

    Ancak sandıklar çoğunlukla sabah 06.00-08.00 arası açılıyor.

    Ülke genelinde ilk sandıklar 5 Kasım akşamı doğu saati ile 18.00 (TSİ 6 Kasım 02.00) itibariyle kapanmaya başlayacak.

    Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı saat 08.00 civarında kapanacak.Resmi olmayan seçim sonuçları seçim gecesi geç saatlerde veya ertesi günün erken saatlerinde açıklanabilir ancak oylar baş başa giderse kesin sonuçlar sonraki günlerde de netleşebilir. Resmi sonuçlar ise eyaletler tarafından oy sayımları tamamlanıp onaylandıktan sonra ilan edilecek ve bu haftalar sürebilir.

    Yeni ABD başkanı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine resmen başlayacak.

     

    10:41 05 Kasım 2024
    SEÇİMİ NEREDE TAKİP EDECEKLER?

    Trump ile Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.

    Demokrat Harris, seçimin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da 5 ayrı seçim mitingi düzenlerken, Trump ise aynı gün içinde hem Pennsylvania'da, hem North Carolina'da hem de Michigan'daki seçim etkinliklerine katıldı.

    Her iki aday için de olmazsa olmaz eyaletlerin başında gelen Pennsylvania'da son günlerde art arda çeşitli bölgelerde mitingler düzenleyen iki rakip, bu eyaletin 19 delegesini mutlak olarak kazanmak istiyor.

    538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 çekişmeli eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.

    Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.

    Öte yandan ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.

    08:07 05 Kasım 2024
    GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

    Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, ülke çapında yerel yetkililer, başkanlık seçimi öncesinde sıkı önemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.

    Ülkede, caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldı.

    Washington ve Nevada eyaletlerinde ise herhangi bir karışıklık olasılığına karşı ulusal muhafızların hazır bekletildiği açıklandı.

    Oy kullanma kabinlerine "panik butonları" yerleştirilerek sandık güvenliği üst seviyeye taşındı.

     

    08:06 05 Kasım 2024
    ABD'DE BOMBALI SALDIRI ALARMI

    Adalet Bakanlığı, eyalete bağlı Nashville kentinde bir elektrik dağıtım merkezine saldırı hazırlığında bulunan sağcı gruplarla bağlantısı olan 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin yakalandığını duyurdu.

    Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığının belirlendiğini kaydetti.

    Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım." ifadelerini kullandı.

    Philippi'nin 13 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

    00:51 05 Kasım 2024
    ULUSAL MUHAFIZ BİRLİKLERİ HAREKETE GEÇTİ

    ABD’de seçim öncesinde Ulusal Muhafız Birlikleri harekete geçirildi. Washington eyaletinde, Oregon ve Nevada'da önlem amaçlı birlikler 7 Kasım'a kadar hazırolda bekleyecek.

    Ulusal Muhafız Birliklerinin Oregon ve Washington eyaletlerindeki oy sandıklarının imha edilmesinin ardından harekete geçirildiği bildirildi.

    Yetkililer geçtiğimiz hafta yangını çıkarmakla suçlanan şahsın deneyimli bir metal işçisi olduğunu ve yeni saldırılar planlanıyor olabileceğini söyledi.

    00:07 05 Kasım 2024
    PENSİLVANYA'DA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Pensilvanya Eyalet Sekreteri Al Schmidt, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kritik öneme sahip eyalette tüm geçerli oyların sayılmasının biraz zaman alabileceğini belirtti.

    Schmidt, Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer projeksiyonlar ne zaman açıklanırsa açıklansın, seçim gecesinde hiçbir zaman kesin, resmi sonuçlara sahip olmadığını" söyledi ve kesin sonuçların birkaç gün içinde açıklanacağını vurguladı.

     

    00:05 05 Kasım 2024
    ABD SEÇİMİNDE DEZENFORMASYON KRİZİ

    ABD siber yetkilisi Başkanı Jen Easterly, 2024 ABD seçim döneminde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dezenformasyona maruz kaldıklarını söyledi.

    Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı Başkanı Jen Easterly, seçim gününden bir gün önce tehdit ortamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerikan halkının maruz kaldığı ve kalmaya devam ettiği bir dezenformasyon hortumu var" dedi.

    23:04 04 Kasım 2024
    BM: ABD SEÇİMLERİNİN KÜRESEL ETKİSİ VAR

    Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." dedi.

    BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    ABD'de yarın düzenlenecek seçimlerin ne kadar önemli olduğunun sorulması üzerinde Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin daha önce de belirtmiş olduğu üzere, bu yıl dünya nüfusunun yarısının seçimlere gittiğini ve bunun tüm dünyayı etkilediğini kaydetti.

    Dujarric, "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." değerlendirmesinde bulundu.

    Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.

    18:37 04 Kasım 2024
    PENSİLVANYA VE KUZEY KAROLİNA SAVAŞ ALANI

    ABD’nin kaderini 7 salıncak eyaletin belirleyeceği biliniyor. 7 salıncak eyalet, geçtiğimiz sene düzenlenen ön seçimlerden bu yana adeta “savaş alanı” haline geldi. Öte yandan iki eyalet ise çok daha büyük ilgi görüyor. ABD gazetesi Wall Street Journal ise bunun sebebinin “Kamala Harris için Pensilvanya ve Donald Trump için ise Kuzey Karolina’nın diğer eyaletlerden daha kritik olması” olduğunu belirtiyor.

    Wall Street Journal’a göre Trump'ın cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Kuzey Karolina’da olmasının sebebi de bu eyaletin önemini gözler önüne seriyor. Öte yandan Harris’in Pittsburgh'daki bir mitingden sonra Philadelphia'da geç saatlerde bir etkinlikle seçim arifesini tamamlamasının nedeni de aynı.

    Her aday da rakibini mutlaka kazanması gereken eyaletten uzak tutmak istiyor. Bu yüzden Trump bugün Pensilvanya'da da kampanya yürüttü ve Harris hafta sonu Kuzey Karolina'ya gitti.

    18:37 04 Kasım 2024
    SÜRPRİZ EYALET IOWA

    Wall Street Journal, sürpriz eyaletin ise Iowa olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan Harris için zaferin Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya’dan geçtiği belirtiliyor.

    Trump ise Harris'in yolunu daraltmak için Sunbelt eyaletlerini elinde tutmak istiyor. Anketler dalgalansa da Kuzey Karolina son haftalarda Georgia'dan daha rekabetçi görünüyor. Trump 2020'de ilkini kazanmış olsa da ikincisini kazanamadı. Ve Helene Kasırgası'nın ardından eyaletin hâlâ sarsılan batı kesiminde seçime katılımı tahmin etmek zorlaştı.

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