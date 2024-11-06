Trump kazandı Harris’in milyarderleri ve Hollywood kaybetti! Elon Musk’a kabinede görev

ABD'de kritik 5 Kasım seçimlerinde eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 47. Başkan olarak Beyaz Saray'da ikinci dönemini garantiledi. Trump'ın henüz resmi olmayan galibiyetinin ardından her iki adaya da destek veren Hollywood yıldızları ve milyarderler de gündem oldu.

HOLLYWOOD İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

Hollywood yıldızları, dünyaca ünlü milyarderler seçim öncesi saflarını belirlemiş ve hatta bazı isimler Trump ile Harris'in mitinglerinde dahi boy göstermişti.

Trump'ın zaferi ile en büyük destekçisi Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk ve Mel Gibson gibi ünlüler de zafer kazanırken Harris'e 50 milyon dolar bağış yapan Bill Gates başta olmak üzere Beyonce, Jennifer Lopez, Leonardo Di Caprio gibi yıldızlar ise kaybetti.