Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahında patlama: 3 ölü | Patlamanın sebebi ne?

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneydoğusunda Haşdi Şabi'ye ait bir karargahta meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahında patlama: 3 ölü | Patlamanın sebebi ne?

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneydoğusunda Haşdi Şabi'ye ait bir karargahta patlama meydana geldi.

Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahında patlama: 3 ölü

Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın güneydoğusunda yer alan Bismaya yakınlarındaki karargahta meydana gelen patlamaya terör örgütü DEAŞ döneminden kalan patlayıcı maddelerin neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Gerekli tüm önlemlerin alındığı ve durumun kontrol altına olduğu vurgulanan açıklamada, Haşdi Şabi'ye bağlı ekiplerin, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede terör kalıntılarının temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yerel kaynaklar, patlamada sonucu çevredeki 7 evin zarar gördüğünü bildirdi.

