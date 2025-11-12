PODCAST CANLI YAYIN

ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Siyonist basının iddiasına Beyaz Saray'dan cevap

Gazze’de ateşkes sonrası İsrail basını ABD’nin bölgeye büyük bir askeri üs kurmayı planladığını iddia etti. 500 milyon dolarlık üste binlerce ABD askerinin bulunacağı öne sürülürken Pentagon yetkilileri haberi yalanladı, İsrail ordusundan isimler ise “Duymadık.” dedi. İddianın ardından Beyaz Saray'dan resmi açıklama geldi.

Gazze'de ateşkes sonrası İsrail'den ABD ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. İsrail haber ajansı Shomrim ve Yediot Ahronot, ABD'nin gelecekte uluslararası bir barış gücü tarafından kullanılmak üzere Gazze yakınlarında büyük bir askeri üs inşa etmeyi planladığını yazdı.

500 MİLYON DOLARLIK ÜS İDDİASI

500 milyon dolara mal olacağı ve binlerce ABD askerine ev sahipliği yapabileceği belirtilen üssün Washington'ın bölgedeki varlığını güçlendireceği iddia edildi.

PENTAGON YETKİLİSİ YALANLADI

Bir Pentagon yetkilisi ise Responsible Statecraft'a konuştu ve Shomrim'in haberini "yanlış" olarak nitelendirdi. Yetkili, "ABD askeri personeli, şu anda uluslararası askeri ortaklarla birlikte, gelecekteki Uluslararası İstikrar Gücü'nün parçası olacak uluslararası birliklerin konuşlandırılması için olası seçenekler geliştirmek üzere çalışıyor. Açıkçası, Gazze'ye hiçbir ABD askeri konuşlandırılmayacak. Aksi yöndeki her türlü haber asılsızdır." dedi.

İSRAİL ORDUSU "DUYMADIK" DEDİ

İsrail haber sitesi Shomrim ise inşaatın kesin zaman çizelgesinin henüz belli olmadığını ancak ABD'li yetkililerin potansiyel lokasyonları araştırmaya başladığını söyledi.

İddiaya göre İsrail ordusundan Jerusalem Post'a konuşan kaynaklar, plandan haberdar olmadıklarını ve çok az ayrıntı bildiklerini söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Gazze'de geçici bir askeri üs kurmayı planladığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. ABD'li sözcü, "Bu haber, tek bir kağıt parçasına, Donanma'dan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırmaya dayanıyordu. Haberi yazan muhabir bunu resmi bir plan gibi değerlendirdi. Ancak bu, ABD'nin ilgilendiği bir konu değil." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Gazze'de ateşkesi ve barışı istediğini, bunun için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Leavitt, bununla birlikte Gazze'de Amerikan askeri olmasına yönelik bir planlarının olmadığını belirtti ve "Başkan, Orta Doğu'da olup bitenlerle ilgili olarak (Amerikan) askerlerinin sahaya inmesini istemediğini çok net bir şekilde ifade etti." dedi.

SARI HAT İDDİASI

Responsible Statecraft, İsrail güçleri bölgeyi ikiye böldüğü için ABD'li yetkililerin sarı çizginin İsrail tarafında binlerce konut inşa etmeyi planladığını öne sürdü. İddiaya göre ABD yetkililerinin "Alternatif Güvenli Topluluklar" olarak adlandırdığı bu yapılara, yalnızca İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin Bet tarafından onaylanan Gazzeliler erişebilecek. Hedef, her yerleşim yerinde yaklaşık 25.000 kişilik konutların yanı sıra okul ve bir sağlık merkezinin bulunması.

