Gazze'de ateşkes sonrası İsrail'den ABD ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. İsrail haber ajansı Shomrim ve Yediot Ahronot, ABD'nin gelecekte uluslararası bir barış gücü tarafından kullanılmak üzere Gazze yakınlarında büyük bir askeri üs inşa etmeyi planladığını yazdı.
500 MİLYON DOLARLIK ÜS İDDİASI
500 milyon dolara mal olacağı ve binlerce ABD askerine ev sahipliği yapabileceği belirtilen üssün Washington'ın bölgedeki varlığını güçlendireceği iddia edildi.
PENTAGON YETKİLİSİ YALANLADI
Bir Pentagon yetkilisi ise Responsible Statecraft'a konuştu ve Shomrim'in haberini "yanlış" olarak nitelendirdi. Yetkili, "ABD askeri personeli, şu anda uluslararası askeri ortaklarla birlikte, gelecekteki Uluslararası İstikrar Gücü'nün parçası olacak uluslararası birliklerin konuşlandırılması için olası seçenekler geliştirmek üzere çalışıyor. Açıkçası, Gazze'ye hiçbir ABD askeri konuşlandırılmayacak. Aksi yöndeki her türlü haber asılsızdır." dedi.