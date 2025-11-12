ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Pentagon’dan ayrı Tel Aviv’den ayrı cevap

Gazze'de ateşkes sonrası İsrail'den ABD ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. İsrail haber ajansı Shomrim ve Yediot Ahronot, ABD'nin gelecekte uluslararası bir barış gücü tarafından kullanılmak üzere Gazze yakınlarında büyük bir askeri üs inşa etmeyi planladığını yazdı.