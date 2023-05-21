Batı medyasından Türkiye'deki seçimlere müdahale itirafı

"Kitle iletişim araçları yalnızca olaylar hakkında haber yapmakla kalmaz, bunun yanı sıra kamuoyunu istediği yöne de çevirebilir" değerlendirmesine yer verilen yazıda, "Medyanın kamuoyu üstündeki etkisi göz ardı edilemez. Erdoğan hakkında çıkan olumsuz haberler sonucunda insanlar gerçek olmayan haberlere daha çok inanmaya başladı" denildi.

"2023 Türkiye genel seçimleri sırasında, Fransız Le Point ve L'Express gibi dergiler ile ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Erdoğan'ı eleştiren ve yaklaşan seçimin adilliğinden şüphe duyan makaleler yazdı." ifadelerinin yer aldığı analizde Batı medyasının neden böyle bir yol izlediği anlatıldı.

DEMOKRATİK SÜREÇLERE MÜDAHALE

Analizde görüşlerine yer verilen bir Ortadoğu uzmanı olan Christoph Hst Rstel'e göre, Batı medyasının Erdoğan'a karşı muhalefetinin nedeni, Erdoğan'ın gündemlerine, özellikle insan hakları, göç ve diğer işbirliklerine müdahalesine karşı çıkan küresel kartellerdir. Küresel çetenin Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak istediğinin belirtildiği yazıda, "Ayrıca Christoph, önyargılı Batı medyası anlatılarının Türkiye'nin demokratik sürecine ve kamuoyu oluşturma yoluyla seçim sonuçlarını etkileme çabalarına müdahale ettiğini düşünüyor." ifadelerine yer verildi.



KABUL ETTİLER

Batı medyasında tüm haberlerin olumsuz olmadığına dikkat çekilen yazıda birkaç medya kuruluşunun Başkan Erdoğan'ın olumlu başarıları ve başarılı politikalarının kabul ettiği yazıldı.



BATI MEDYASI ÇARK ETTİ: HEPİMİZ YANILDIK

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde fark yemesinin ardından Batı medyası da çark etti. Daha önce Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu'nun öne çıkaran yayın organlarından Foreign Policy tahminlerinde yanıldıklarını itiraf etti.

"Türkiye seçimleri dünya için ne anlama geliyor?" başlıklı bir analiz yayımlayan Foreign Policy, yazarlarının söylemlerine yer vererek Başkan Erdoğan'ın birinci turdaki güçlü galibiyetine dikkat çekti.