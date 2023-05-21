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    • Dünya
    • 21.05.2023 11:17
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    • 21.05.2023 11:54
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    Batı medyasından Türkiye'deki seçimlere müdahale itirafı

    14 Mayıs seçimleri öncesi 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kin kusan Batı medyasından itiraf analizleri peş peşe geliyor. Son olarak küresel çetenin kirli hedefleri hakkında bir analiz yayınlayan Avrupa merkezli Modern Diplomacy adlı internet sitesi Batı medyasının neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldığını yazdı. Analizde, önyargılı Batı medyası anlatılarının Türkiye'nin demokratik sürecine ve kamuoyu oluşturma yoluyla seçim sonuçlarını etkileme çabalarına müdahale ettiği belirtildi. Batı medyasında tüm haberlerin olumsuz olmadığına dikkat çekilen analizde birkaç medya kuruluşunun Başkan Erdoğan'ın olumlu başarıları ve başarılı politikalarının kabul ettiği yazıldı.

    takvim.com.tr
    Türkiye’deki seçimlere müdahale itirafı!

    14 Mayıs seçimleri öncesi 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kin kusan Batı medyasından itiraf analizleri peş peşe geliyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN 2.5 MİLYON OY FARK ATTI
    Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK ve FETÖ'nün de desteklediği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu %44.88 oranında ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise %5.17'de oy aldı.

    FETÖ ve CHP'li isimlerin kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı. Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimi 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

    BATI MEDYASI NEDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI?
    Seçim öncesi Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan Batı medyası peş peşe yayınladığı analizlerle adeta yeni döneme hazırlık yapıyor. Avrupa'daki akademik çalışmaları ve gazeteleri inceleyen Modern Diplomacy adlı sitede Nailul Fathul Wafiq imzasıyla yayınlanan, "Türkiye'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Batı Medyasında Erdoğan Karşıtlığı" başlıklı analizde batı medyasının neden Başkan Erdoğan'ı kötülemeye çalıştığı anlatıldı.

    "Kitle iletişim araçları yalnızca olaylar hakkında haber yapmakla kalmaz, bunun yanı sıra kamuoyunu istediği yöne de çevirebilir" değerlendirmesine yer verilen yazıda, "Medyanın kamuoyu üstündeki etkisi göz ardı edilemez. Erdoğan hakkında çıkan olumsuz haberler sonucunda insanlar gerçek olmayan haberlere daha çok inanmaya başladı" denildi.

    "2023 Türkiye genel seçimleri sırasında, Fransız Le Point ve L'Express gibi dergiler ile ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Erdoğan'ı eleştiren ve yaklaşan seçimin adilliğinden şüphe duyan makaleler yazdı." ifadelerinin yer aldığı analizde Batı medyasının neden böyle bir yol izlediği anlatıldı.

    DEMOKRATİK SÜREÇLERE MÜDAHALE
    Analizde görüşlerine yer verilen bir Ortadoğu uzmanı olan Christoph Hst Rstel'e göre, Batı medyasının Erdoğan'a karşı muhalefetinin nedeni, Erdoğan'ın gündemlerine, özellikle insan hakları, göç ve diğer işbirliklerine müdahalesine karşı çıkan küresel kartellerdir. Küresel çetenin Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak istediğinin belirtildiği yazıda, "Ayrıca Christoph, önyargılı Batı medyası anlatılarının Türkiye'nin demokratik sürecine ve kamuoyu oluşturma yoluyla seçim sonuçlarını etkileme çabalarına müdahale ettiğini düşünüyor." ifadelerine yer verildi.


    KABUL ETTİLER
    Batı medyasında tüm haberlerin olumsuz olmadığına dikkat çekilen yazıda birkaç medya kuruluşunun Başkan Erdoğan'ın olumlu başarıları ve başarılı politikalarının kabul ettiği yazıldı.

    BATI MEDYASI ÇARK ETTİ: HEPİMİZ YANILDIK
    Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde fark yemesinin ardından Batı medyası da çark etti. Daha önce Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu'nun öne çıkaran yayın organlarından Foreign Policy tahminlerinde yanıldıklarını itiraf etti.

    "Türkiye seçimleri dünya için ne anlama geliyor?" başlıklı bir analiz yayımlayan Foreign Policy, yazarlarının söylemlerine yer vererek Başkan Erdoğan'ın birinci turdaki güçlü galibiyetine dikkat çekti.

        "HEPİMİZ YANILDIK"
        "Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle hepimiz yanıldık"         ifadelerini kullanan FP, Başkan Erdoğan'ın çoğunluğun oyunu kazandığının altını çizdi. İkinci turda iki adayın kaldığını belirten FP, adaylıktan çekilen isimlerin oylarının Başkan Erdoğan'a kaydığını söyledi.

        NATO VE ABD İÇİN CAN SIKICI
        "Erdoğan'ın güçlü ilk tur başarısı, Washington ve NATO için beş yıl daha baş ağrısı anlamına gelebilir."         ifadelerinin yer aldığı makalede Erdoğan'ın zaferinin Biden yönetimi için de iyi olmayacağı savunuldu.

        Kılıçdaroğlu'nun daha önce "NATO'ya koşulsuz bağlılık" sözü verdiğinin hatırlatıldığı yazıda, Başkan Erdoğan'ın İsveç konusundaki net tavrının ABD ve NATO için istenmeyen bir durum olduğu vurgulandı.

        "TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞUNA İHTİYACIMIZ VAR"
        Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü ile Türkiye'nin Karadeniz'de büyük bir kontrol gücü olduğuna değinilen yazıda başta Rusya ile olmak üzere ciddi bir arabuluculuk rolü olduğuna da yer verildi. Yazıda "ABD'nin Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı var" mesajının altı çizilirken ABD'nin Türkiye'nin bağımsız duruşunu kabul etmesi gerektiğine de yer verildi.

        FINANCIAL TIMES: ÇARESİZCE MİLLİYETÇİ OLDU
        Öte yandan ilk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçrerek çektiği bir video ile milliyetçi tabandan oy alabilmek için adeta kıvranmıştı.

        Bu duruma da Kılıçdaroğlu'nu daha önce gazlayan başka bir yayın organı Financial Times dikkat çekti. FT, "Türkiye'nin 'çaresiz' muhalefeti milliyetçi kartını oynuyor" başlığıyla çarpıcı tespitlere yer verdi.

        "28 MAYIS ÖNCESİ KAMPANYAYI TERSİNE ÇEVİRMEYİ HEDEFLİYOR"
        Kılıçdaroğlu'nun, sığınmacıları ülkelerine gönderme vaadine dikkat çekilerek "Kılıçdaroğlu kampanyayı tersine çevirmeyi hedefliyor." denildi.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun takındığı tavra tepkiler olduğuna işaret edilen haberde ismi verilmeyen CHP'nin eski bir milletvekilinin "Kılıçdaroğlu'nun sağa kayması 'çaresizlik sinyalleri' ve sonunda geri tepecek" dediği ifade edildi.

        TABANIN MORALİ BOZUK
        İlk turda istenilen sonucun elde edilememesinin muhalefet cephesinde moral bozukluğuna yol açtığına işaret edildi.

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        Başkan Erdoğan’dan sert tepki
        Haberler Dünya Batı medyasından Türkiye'deki seçimlere müdahale itirafı
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