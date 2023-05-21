Batı medyasından Türkiye'deki seçimlere müdahale itirafı

14 Mayıs seçimleri öncesi 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kin kusan Batı medyasından itiraf analizleri peş peşe geliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN 2.5 MİLYON OY FARK ATTI
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK ve FETÖ'nün de desteklediği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu %44.88 oranında ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise %5.17'de oy aldı.
FETÖ ve CHP'li isimlerin kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı. Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimi 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
BATI MEDYASI NEDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI?
Seçim öncesi Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan Batı medyası peş peşe yayınladığı analizlerle adeta yeni döneme hazırlık yapıyor. Avrupa'daki akademik çalışmaları ve gazeteleri inceleyen Modern Diplomacy adlı sitede Nailul Fathul Wafiq imzasıyla yayınlanan, "Türkiye'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Batı Medyasında Erdoğan Karşıtlığı" başlıklı analizde batı medyasının neden Başkan Erdoğan'ı kötülemeye çalıştığı anlatıldı.
"Kitle iletişim araçları yalnızca olaylar hakkında haber yapmakla kalmaz, bunun yanı sıra kamuoyunu istediği yöne de çevirebilir" değerlendirmesine yer verilen yazıda, "Medyanın kamuoyu üstündeki etkisi göz ardı edilemez. Erdoğan hakkında çıkan olumsuz haberler sonucunda insanlar gerçek olmayan haberlere daha çok inanmaya başladı" denildi.
"2023 Türkiye genel seçimleri sırasında, Fransız Le Point ve L'Express gibi dergiler ile ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Erdoğan'ı eleştiren ve yaklaşan seçimin adilliğinden şüphe duyan makaleler yazdı." ifadelerinin yer aldığı analizde Batı medyasının neden böyle bir yol izlediği anlatıldı.
DEMOKRATİK SÜREÇLERE MÜDAHALE
Analizde görüşlerine yer verilen bir Ortadoğu uzmanı olan Christoph Hst Rstel'e göre, Batı medyasının Erdoğan'a karşı muhalefetinin nedeni, Erdoğan'ın gündemlerine, özellikle insan hakları, göç ve diğer işbirliklerine müdahalesine karşı çıkan küresel kartellerdir. Küresel çetenin Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak istediğinin belirtildiği yazıda, "Ayrıca Christoph, önyargılı Batı medyası anlatılarının Türkiye'nin demokratik sürecine ve kamuoyu oluşturma yoluyla seçim sonuçlarını etkileme çabalarına müdahale ettiğini düşünüyor." ifadelerine yer verildi.
KABUL ETTİLER
Batı medyasında tüm haberlerin olumsuz olmadığına dikkat çekilen yazıda birkaç medya kuruluşunun Başkan Erdoğan'ın olumlu başarıları ve başarılı politikalarının kabul ettiği yazıldı.
BATI MEDYASI ÇARK ETTİ: HEPİMİZ YANILDIK
Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde fark yemesinin ardından Batı medyası da çark etti. Daha önce Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu'nun öne çıkaran yayın organlarından Foreign Policy tahminlerinde yanıldıklarını itiraf etti.
"Türkiye seçimleri dünya için ne anlama geliyor?" başlıklı bir analiz yayımlayan Foreign Policy, yazarlarının söylemlerine yer vererek Başkan Erdoğan'ın birinci turdaki güçlü galibiyetine dikkat çekti.