Seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayan Batı medyası çark etti: Hepimiz yanıldık! Çaresizlik itirafı: Milliyetçi kartını oynuyor...

"HEPİMİZ YANILDIK"

"Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle hepimiz yanıldık" ifadelerini kullanan FP, Başkan Erdoğan'ın çoğunluğun oyunu kazandığının altını çizdi. İkinci turda iki adayın kaldığını belirten FP, adaylıktan çekilen isimlerin oylarının Başkan Erdoğan'a kaydığını söyledi.

NATO VE ABD İÇİN CAN SIKICI

"Erdoğan'ın güçlü ilk tur başarısı, Washington ve NATO için beş yıl daha baş ağrısı anlamına gelebilir." ifadelerinin yer aldığı makalede Erdoğan'ın zaferinin Biden yönetimi için de iyi olmayacağı savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce "NATO'ya koşulsuz bağlılık" sözü verdiğinin hatırlatıldığı yazıda, Başkan Erdoğan'ın İsveç konusundaki net tavrının ABD ve NATO için istenmeyen bir durum olduğu vurgulandı.

"TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞUNA İHTİYACIMIZ VAR"

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü ile Türkiye'nin Karadeniz'de büyük bir kontrol gücü olduğuna değinilen yazıda başta Rusya ile olmak üzere ciddi bir arabuluculuk rolü olduğuna da yer verildi. Yazıda "ABD'nin Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı var" mesajının altı çizilirken ABD'nin Türkiye'nin bağımsız duruşunu kabul etmesi gerektiğine de yer verildi.