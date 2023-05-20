Seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayan Batı medyası çark etti: Hepimiz yanıldık! Çaresizlik itirafı: Milliyetçi kartını oynuyor...

14 Mayıs seçimleri öncesi 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kin kusan Batı medyası sandığa yansıyan sonuçların ardından çark etti.
BAŞKAN ERDOĞAN 2.5 MİLYON OY FARK ATTI
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK ve FETÖ'nün de desteklediği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu %44.88 oranında ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise %5.17'de oy aldı.
Öte yandan FETÖ ve CHP'li isimlerin kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı. Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimi 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
BARI MEDYASI ÇARK ETTİ: HEPİMİZ YANILDIK
Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde fark yemesinin ardından Batı medyası da çark etti. Daha önce Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu'nun öne çıkaran yayın organlarından Foreign Policy tahminlerinde yanıldıklarını itiraf etti.
"Türkiye seçimleri dünya için ne anlama geliyor?" başlıklı bir analiz yayımlayan Foreign Policy, yazarlarının söylemlerine yer vererek Başkan Erdoğan'ın birinci turdaki güçlü galibiyetine dikkat çekti.
"HEPİMİZ YANILDIK"
"Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle hepimiz yanıldık" ifadelerini kullanan FP, Başkan Erdoğan'ın çoğunluğun oyunu kazandığının altını çizdi. İkinci turda iki adayın kaldığını belirten FP, adaylıktan çekilen isimlerin oylarının Başkan Erdoğan'a kaydığını söyledi.
NATO VE ABD İÇİN CAN SIKICI
"Erdoğan'ın güçlü ilk tur başarısı, Washington ve NATO için beş yıl daha baş ağrısı anlamına gelebilir." ifadelerinin yer aldığı makalede Erdoğan'ın zaferinin Biden yönetimi için de iyi olmayacağı savunuldu.
Kılıçdaroğlu'nun daha önce "NATO'ya koşulsuz bağlılık" sözü verdiğinin hatırlatıldığı yazıda, Başkan Erdoğan'ın İsveç konusundaki net tavrının ABD ve NATO için istenmeyen bir durum olduğu vurgulandı.
"TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞUNA İHTİYACIMIZ VAR"
Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü ile Türkiye'nin Karadeniz'de büyük bir kontrol gücü olduğuna değinilen yazıda başta Rusya ile olmak üzere ciddi bir arabuluculuk rolü olduğuna da yer verildi. Yazıda "ABD'nin Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı var" mesajının altı çizilirken ABD'nin Türkiye'nin bağımsız duruşunu kabul etmesi gerektiğine de yer verildi.