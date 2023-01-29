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    • Dünya
    • 29.01.2023 21:12
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    • 29.01.2023 21:29
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    NATO kapısı kapanınca suçu kime atacaklarını şaşırdılar! İsveç'ten komik açıklama: PKK'yı suç çeteleri finanse ediyor!

    Türkiye’yi NATO’ya üye olmak için yol eden İsveç’e yaşanan tüm skandalların ardından NATO kapısı kapandı. PKK yandaşlarının Başkan Erdoğan’ın maketini asması, faşist Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakma skandalının ardından gelen NATO vetosu İsveç hükümetinin eteklerini tutuşturdu. Skandalların polis eşliğinde ve Senato izniyle gerçekleştirildiğini unutan İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor” dedi.

    takvim.com.tr
    NATO kapısı kapanınca suçu kime atacaklarını şaşırdılar! İsveç’ten komik açıklama: PKK’yı suç çeteleri finanse ediyor!

    NATO'ya girmek isteyen İsveç, Ankara'ya defalarca kez gelmiş, her seferinde de terör örgütü PKK ve FETÖ'yle ilişki kurmaması gerektiği söylenmişti.

    Türkiye FETÖ'nün azılı isimlerinden Bülent Keneş'in de bulunduğu, bir iade listesi göndermiş NATO'ya girişi bu listeye bağlamıştı.

    NATO aşkıyla yanıp tutuşan İsveç'e terör daha tatlı gelmiş olmalı ki ne Bülent Keneş ve listedeki diğer isimler iade edildi ne de PKK'nın eylemlerine karşı konuldu.

    Dünya PKK yandaşlarının Başkan Erdoğan'ın maketini asmasıyla ayağa kalkarken daha sular durulmadan faşist Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakma skandalı geldi.

    Tüm bu gelişmeler dahilinde Türkiye'den İsveç'e NATO vetosu geldi. İsveç'e NATO kapısı tamamen kapanmış oldu.

    İsveç durumun ciddiyetini anlayınca suçu nereye atacağını şaşırdı.

    Skandallar sanki polis eşliğinde ve senato izniyle yapılmamış gibi "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." denildi.

        İşte İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström'ün konuyla ilgili o açıklamaları:

        "Şu anda faydalı ve güven içeren bir görüşme olmayacağı için bir araya gelip görüşmeler yapmak anlamsız olur ve bir ihtimal süreci daha da zora sokar. Fakat, yüz yüze toplantıların devam etmesi için Türkiye tarafı ile gelecek hafta erken bir tarihte temasa geçmeyi düşünüyorum. Yapılan yasal olmasına rağmen, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an'ı Kerim yakmak bütün bir dini rencide etmiştir. NATO görüşmeleri için bu hiç olumlu değil, bu üzücü bir durum ve buna yönelik görüşlerimizi aktardık. İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var."

        TEVRAT YAKMAK YASAK!
        Paludan'ın Kur'an yakmasına "özgürlük" söylemi adı altında izin veren İsveç yönetimi, İsrail Büyükelçiliği önünde yapılması planlanan Tevrat yakma eylemine ise izin verilmediğini açıkladı.

        İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.

        ENKAZ HALİNDE
        Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Erdoğan'ın resmen NATO kapısını kapattığı İsveç'ten itiraf gibi bir haber geldi.

        İsveç basınının Türkiye ile yaşanan krizden duyduğu pişmanlık manşetlere yansıdı.

        Aftonbladet "Kristersson hükümeti 100 gün sonra enkaz halinde" başlıklı haberinde hükümeti fırtınada savrulan bir gemiye benzetti. Haberde ülke içindeki çete sorununa NATO krizinin eşlik etmesi ile hükümetin zor durumda kaldığının altı çizildi.

            "NATO SÜRECİ RAYDAN ÇIKTI"
            Svenska Dagbladet "Türkler bizi hazırlıksız yakaladı" manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

            Haberde "Endişelenilecek bir şey yoktu. Sonra bir fırtına geldi. İsveç'in NATO süreci bu şekilde raydan çıktı" denildi.

            İSVEÇLİ BAKANDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER
            Expressen gazetesi ise İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün itiraf gibi açıklamalarına yer verdi.

            Haberde "Billström, Türkiye'nin Erdoğan'ı eleştiren gösteriler ve Paludan'ın Kur'an yakma olaylarından sonraki öfkesinin İsveç'in NATO sürecini kolaylaştırmadığını söylüyor" ifadelerine yer verildi.

            İsveç'in NATO üyeliği süreci dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansı AP, son durumu "Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları: NATO üyelik süreci durmadı" başlıklı haber ile duyurdu.

            AP'nin abonesi olan pek çok platform bu haberi kullandı. Daha önce Türkiye'ye yönelik provokatif haberleri ile öne çıkan Washington Examiner "Üzgünüz Türkiye NATO'da kalıyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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            Haberler Dünya NATO kapısı kapanınca suçu kime atacaklarını şaşırdılar! İsveç'ten komik açıklama: PKK'yı suç çeteleri finanse ediyor!
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