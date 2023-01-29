NATO kapısı kapanınca suçu kime atacaklarını şaşırdılar! İsveç’ten komik açıklama: PKK’yı suç çeteleri finanse ediyor!

NATO'ya girmek isteyen İsveç, Ankara'ya defalarca kez gelmiş, her seferinde de terör örgütü PKK ve FETÖ'yle ilişki kurmaması gerektiği söylenmişti.
Türkiye FETÖ'nün azılı isimlerinden Bülent Keneş'in de bulunduğu, bir iade listesi göndermiş NATO'ya girişi bu listeye bağlamıştı.
NATO aşkıyla yanıp tutuşan İsveç'e terör daha tatlı gelmiş olmalı ki ne Bülent Keneş ve listedeki diğer isimler iade edildi ne de PKK'nın eylemlerine karşı konuldu.
Dünya PKK yandaşlarının Başkan Erdoğan'ın maketini asmasıyla ayağa kalkarken daha sular durulmadan faşist Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakma skandalı geldi.
Tüm bu gelişmeler dahilinde Türkiye'den İsveç'e NATO vetosu geldi. İsveç'e NATO kapısı tamamen kapanmış oldu.
İsveç durumun ciddiyetini anlayınca suçu nereye atacağını şaşırdı.
Skandallar sanki polis eşliğinde ve senato izniyle yapılmamış gibi "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." denildi.