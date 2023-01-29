NATO kapısı kapanınca suçu kime atacaklarını şaşırdılar! İsveç’ten komik açıklama: PKK’yı suç çeteleri finanse ediyor!

NATO'ya girmek isteyen İsveç, Ankara'ya defalarca kez gelmiş, her seferinde de terör örgütü PKK ve FETÖ'yle ilişki kurmaması gerektiği söylenmişti.

Türkiye FETÖ'nün azılı isimlerinden Bülent Keneş'in de bulunduğu, bir iade listesi göndermiş NATO'ya girişi bu listeye bağlamıştı.