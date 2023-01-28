Fransız gazetesi Le Monde dertlendi: Erdoğan anketlerde yükseliyor, muhalefet kargaşa içinde

Türkiye 2023 seçimlerine her geçen daha da yaklaşmasına CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı masada aday belirsizliği sürüyor. İYİ Parti Genel Merkezinde, bir araya gelen 6'lı masa 9 saat süren 11. toplantısından da aday çıkaramamıştı.
Yaşanan bu durumu masanın en büyük destekçilerinden biri olan Batı medyası bile eleştirdi.
Özellikle seçimlerin yaklaşmamasıyla gelişen ve büyüyen Türkiye'den hazımsızlık Batı medyası Başkan Erdoğan'ı hedef alarak algı çalışmalarını sürdürmeye ederken, Fransız gazetesi Le Monde'nin 6'lı masaya adeta der yandı.
FRANSIZ DERT YANDI: ERDOĞAN ANKETLERDE YÜKSELİYOR
Le Monde'de yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği Türkiye'de muhalefet kargaşa içinde" başlıklı haberde 6'lı masanın umut verici bir dinamik bulamadığını ve Başkan Erdoğan'ın anketlerde yükselmeye devam ettiğini yazdı.
HALA ADAY BULAMADILAR
Başkan Erdoğan'ı da hedef alan söz konusu haberde bir kez daha skandal bir algı girişimi yapılırken, "14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine dört ay kala, altı partili koalisyon hala adayını bulmuş değil" ifadelerine yer verildi.
KÜRESEL ÇETENİN KİRLİ ALGI OPERASYONU
Gelişen ve büyüyen Türkiye'den hazımsızlık duyan Batı, 2023 seçimleri yaklaştıkça Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Özellikle son dönemde Batı medyası da Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine algı çalışmalarına hız verdi.