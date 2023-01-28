Fransız gazetesi Le Monde dertlendi: Erdoğan anketlerde yükseliyor, muhalefet kargaşa içinde





İSRAİLLİ GAZETENİN NATO OYUNU

İsrail merkezli yayın yapan Jarusalem Post gazetesi ise İsveç ve Finlandiya'daki terör örgütlerinin faaliyetlerini görmezden gelerek, Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğini engellemek için çalıştığını iddia etti. Gazetede yer alan makalede "Washington'daki sorun, Ankara'nın güvenilmez bir ortak olması ve genellikle ABD çıkarlarına ve genel olarak Batı demokrasilerinin çıkarlarına aykırı çalışmasıdır." gibi skandal ifadelere yer verildi.



WSJ Ekrem İmamoğlu üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

ABD'nin en ünlü gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ) oldu. Gazetede yer alan haberde Başkan Erdoğan; HDP ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden hedef alınırken, seçimleri kazanmak için "hileye başvuracağı" ima edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıllık iktidarının en zorlu yarışıyla karşı karşıya" ifadesinin kullanıldığı haberde; Başkan Erdoğan'ın muhalefeti baskı altına almak için HDP'ye kapatma davası açtırdığı iddia edildi. HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olmasının görmezden gelindiği haberde "Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) verilen yaklaşık 29 milyon dolarlık devlet yardımına bloke koydu ve banka hesaplarını geçici olarak dondurdu. Türk hükümeti, HDP'nin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ayrılıkçı militan bir grup olan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile 'organik bağları' olduğunu iddia ediyor. HDP bu tür bağlantıları reddediyor ve haklı olarak bu ayki mahkeme kararını 'Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir başka kara leke' olarak nitelendiriyor. HDP'ye yönelik saldırı, Sayın Erdoğan ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin rakiplerine yönelik bir dizi saldırının sonuncusu." ifadeleri kullanıldı.

İSVEÇ'TE YAŞANANLAR ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan geride bıraktığımız gün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Başkan Erdoğan, eylemi gerçekleştiren Rasmus Paludan'ı esfel-i safilin olarak tanımladı ve "Çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir" ifadelerini kullanmıştı.



Erdoğan ifade özgürlüğü maskesine sığınan İsveç'e de NATO'nun kapılarını kesin bir dille kapadı. Başkan, "İsveç NATO için bizden destek beklemesin. Birileri bize alçaklık yaptığı zaman haddini bildiririz. İsveç bize hak ve özgürlükten bahsetmesin" demişti.



Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılalarını kapatan açıklamaları dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Bu açıklama üzerine Batı medyası kirli algı operasyonuna girişmişti.