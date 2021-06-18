Rusya ile ilişkilerin G7 Zirvesi'nde de ele alındığını anımsatan Merkel, "Rusya bizim için büyük bir sınamadır. Rusya aynı zamanda AB'nin en büyük kıta komşusudur. Hepimizin hibrit saldırılara maruz kaldığımızı tespit etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan AB'de güvenlik ve istikrar istiyorsak, Rusya ile görüşmeye devam etmeyle ilgilenmemiz lazım. Ne kadar zor olursa olsun." şeklinde konuştu.

Merkel, ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini hatırlatarak, Avrupa tarafının da bunu yapmasının doğru olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Merkel'in Türkiye ve Rusya ile ilgili söylediklerine katıldığını belirtti.