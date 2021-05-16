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    • Dünya
    • 16.05.2021 13:33
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    • 16.05.2021 13:43
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    İşte terör devleti 'e destek veren ülkeler! Baş katil Netanyahu paylaştı

    'de masumları katletmeye devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Bugüne kadar düzenlenen saldırılarda 181 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in katliamına birçok ülke sessiz kalırken, bazı ülkeler ise açıkça İsrail'e destek olarak katliama sahip çıktı.

    İşte terör devleti İsrail'e destek veren ülkeler

    İsrail'in Filistinlilere karşı kanlı saldırıları nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bölgeden gelen son haberlere göre, Gazze Şeridi'ne gece yarısı düzenlenen hava saldırısı nedeni ile şehit sayısı arttı. 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında şu ana kadar 181 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı. Sivilleri hedef alan saldırılara dünya genelinde kınanırken, bazı ülkeler İsrail'in 'nefsi müdafaa hakkını kullandığını' iddia ederek İsrail'e açıktan destek verdi.

    İSRAİL'E DESTEK VEREN ÜLKELER
    İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kanlı saldırılarda İsrail'e açıktan destek veren ülkelerin bayraklarını sıraladı.

    Netanyahu'nun paylaşımında yer alan ülkeler şöyle:
    ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay.

        NETANYAHU'NUN PAYLAŞIMI
        Bu ülkelere İsrail'in yanında oldukları için teşekkür eden Netanyahu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kararlılıkla İsrail'in yanında durduğunuz ve terörist saldırılara karşı İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğiniz için teşekkürler."

        BASIN BİNASINI YERLE BİR ETMİŞTİ
        İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nde içinde ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu binayı savaş uçakları ile yerle bir etmişti.

        BAKANLIK BİNALARINA SALDIRDI
        Aynı İsrail ordusu bugün, Gazze Şeridi'nde bulunan Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarına ait iki binaya saldırı düzenledi.

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        İşte terör devleti İsrail'e destek veren ülkeler
        Haberler Dünya İşte terör devleti İsrail'e destek veren ülkeler! Baş katil Netanyahu paylaştı