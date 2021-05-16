İsrail'in Filistinlilere karşı kanlı saldırıları nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bölgeden gelen son haberlere göre, Gazze Şeridi'ne gece yarısı düzenlenen hava saldırısı nedeni ile şehit sayısı arttı. 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında şu ana kadar 181 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı. Sivilleri hedef alan saldırılara dünya genelinde kınanırken, bazı ülkeler İsrail'in 'nefsi müdafaa hakkını kullandığını' iddia ederek İsrail'e açıktan destek verdi.