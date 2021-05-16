İbrahim Kalın acı tabloyu paylaştı: "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk"

MUHAMMED ZEYN EL-ATTAR (5 AYLIK): Daha hayata yeni gözlerini açan Muhammed Zeyn, Beyt Lahiya bölgesine düzenlenen saldırıda kardeşleri 5 yaşındaki İslam ve 6 yaşındaki Emire ile birlikte şehit oldu.

YAZEN EL-MASRİ (2): Saldırıların en yoğun yaşandığı bölgelerden Han Yunus'ta şehit düştü. Saldırıda aynı aileden Yazen el- Masri (2), İbrahim Masri (11), Mervan Masri (7) ve Rehaf el-Masri (10) adlı çocuklar da hayatını kaybetti.

ZEYD ET-TELBANİ (5 YAŞINDA): İsrail'in Gazze'ye hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda Hamza Ali (12), Yahya Halife (14), Bera el-Gerabli ve Lina Şerir (16) da şehit oldu.