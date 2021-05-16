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    • 16.05.2021 09:51
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    İbrahim Kalın acı tabloyu paylaştı: "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk"

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 40 çocuğun ismini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaştığı görselde 1, 2 ve 3 yaşındaki çocukların da isimleri yer aldı. İşgalci İsrail güçleri, dünyanın gözünün önünde çocuk kadın demeden katliamlarına devam ediyor.

    Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 40 çocuğun isimlerini paylaştı.

    Sözcü Kalın, Twitter hesabından paylaştığı görsele "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk" notunu ekledi. Görselde 1, 2 ve 3 yaşındaki çocukların da isimleri yer aldı.

    20 YILDA 3 BİN ÇOCUK

    Filistin Enformasyon Bakanlığı'nın verilerine göre, son 20 yılda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında 3 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. 10 Mayıs'tan bu yana 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli şehit oldu, binin üzerinde Filistinli yaralandı. Hayata gözlerini yuman çocuklardan en küçüğü ise sadece 5 aylık.

    MUHAMMED ZEYN EL-ATTAR (5 AYLIK): Daha hayata yeni gözlerini açan Muhammed Zeyn, Beyt Lahiya bölgesine düzenlenen saldırıda kardeşleri 5 yaşındaki İslam ve 6 yaşındaki Emire ile birlikte şehit oldu.

    YAZEN EL-MASRİ (2): Saldırıların en yoğun yaşandığı bölgelerden Han Yunus'ta şehit düştü. Saldırıda aynı aileden Yazen el- Masri (2), İbrahim Masri (11), Mervan Masri (7) ve Rehaf el-Masri (10) adlı çocuklar da hayatını kaybetti.

    ZEYD ET-TELBANİ (5 YAŞINDA): İsrail'in Gazze'ye hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda Hamza Ali (12), Yahya Halife (14), Bera el-Gerabli ve Lina Şerir (16) da şehit oldu.

        RAŞİD EBU ARA (16): Batı Şeria'daki saldırılarda Said Ude (16) ve Zeyd Fadıl Muhammed Kaysiye (17) birlikte henüz gençliğe adım atamadan hayatlarını kaybettiler.

        MUCİZE KURTULUŞ
        Evde sadece 5 aylık bebek sağ kurtuldu. Bebeği, üzerine kapanan annesi kurtardı. Anne ise hayatını kaybetti.
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        Haberler Güncel İbrahim Kalın acı tabloyu paylaştı: "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk"