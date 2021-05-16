Katil İsrail resmen soykırım yapıyor! Gazze'de şehit sayısı arttı! İşte Mescid-i Aksa saldırılarının kronolojisi...
Katil İsrail'in Filistinlilere karşı Kadir gecesi başlayan saldırıları hala devam ediyor. Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail bölgede resmen katliam yapıyor. Gelen son dakika haberine göre İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 47'si çocuk, 29'u kadın 174 Filistinli hayatını kaybetti. İşte yüzlerce kişinin yaralandığı İsrail vahşetinin kronolojisi...
16.05.2021 11:06
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Katil İsrail, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate hain bir saldırı düzenlemesiyle başlayan şiddet olayları, Gazze'ye yapılan roket saldırılarıyla devam ediyor. İçerisinde çocukların da olduğu 150'den fazla sivili şehit eden İsrail'e yönelik tepkilerin boyutu büyürken yaşanan şiddet olayları artarak devam ediyor.