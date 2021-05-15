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    • 16.05.2021 00:49
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    Siyonist Başbakanı : 'ye saldırılar devam edecek

    Siyonist Başbakanı , 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki 'ne düzenlenen ve 41'i çocuk 145 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların devam edeceğini söyledi. Haberin detayları...

    AA
    Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek

    Netanyahu, 'teki Başbakanlık ofisinde yaptığı basın açıklamasında 'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    'e verdiği destekten dolayı 'a teşekkür eden Netanyahu, merkezli haber ajansı (AP) ve merkezli televizyon kanalı 'nın da ofislerinin bulunduğu yüksek katlı binanın ve diğer Filistinli direniş grupları tarafından kullanıldığını iddia etti.

    Ülkesinin Gazze'ye düzenlenen saldırılarda sivil kayıplar yaşanmaması için "özel özen" gösterdiği iddiasında bulunan Netanyahu, "İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu sürece devam edecek." diye konuştu.

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

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