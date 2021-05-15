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    • 15.05.2021 20:53
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki: İsrail zulmünü lanetliyoruz

    İşgalci İsrail 'de katliam yapmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze'de içinde ve ofislerinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duruma sert tepki gösterdi. Kalın, " İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.

    AA
    Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

    İşgalci İsrail 'de katliam yapmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze'de içinde ve ofislerinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etti.

    CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN TEPKİ
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldığını bildirdi.

    Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki göstererek şunları kaydetti:

    "İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı. Hiçbir değer ve sınır tanımayan İsrail zulmünü lanetliyoruz. İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek."

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki: İsrail zulmünü lanetliyoruz