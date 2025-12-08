TFF 2. Lig'de büyük skandal: Kulüp başkanları beraberlik için anlaşmış | "Maç top çevirme şeklinde geçti"

Sonrasında topun Ankarasporlu futbolcu tarafından ceza sahasının dışındaki kendi oyuncusuna verilmek suretiyle uzaklaştırıldığı, hakemin oyunu durdurmasından sonra Ankaraspor'lu oyuncunun topu taca attığı belirtilen raporda hakemin, futbolcu R.Y'nin yanına gittiği, pozisyon sonrası Ankarasporlu 3 futbolcunun pozisyona giren Nazilli Belediyespor oyuncusuna tepki gösterdikleri aktarıldı.

Sevk yazısında yer alan maç istatistiklerinin genelinin ise 0 olduğu görüldü.

Sevk yazısında şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" şeklinde maçtan önce yapılmış konuşma içerikleri ve "Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım diye böyle şeyler söyleme dayı" şeklinde maçtan sonra mesajlaşma içerikleri tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelinin, Ekim 2024'te oynanan Nazilli-Soma maçına "karşılıklı gol var" şeklinde bahis oynadığı "Tumbet" adlı yasa dışı bahis sitesine ait kuponu, görüştüğü kişiye gönderdiği belirtilen yazıda, yapılan açık kaynak araştırmasında maçı Somasporun 5-1 kazandığı anlatıldı.

İKİ KULÜP BAŞKANI MAÇIN BERABERE BİTMESİ İÇİN ANLAŞMIŞ

Sevk yazısının değerlendirme bölümünde, beraberlik skoruyla Ankaraspor'un play-offlara kalmasının ve Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği, tarafların bu skordan menfaat elde ettikleri belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Kulüp başkanları aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maçın sonucunun berabere bitmesi için anlaşmışlardır. Bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Tarafların bu aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmaya uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği ilgili raporlardan anlaşılmıştır."

Mevcut delil durumu şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, delilleri yok etme ve karartma ihtimali dikkate alınarak şüpheliler, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Şahin Kaya'nın "şike" suçundan, Gürhan Sünmez, Volkan Erten'in ise "şike anlaşması doğrultusunda spor müsabakasının sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan ayrı ayrı tutuklanmaları talep edildi.