Futbolda bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı! | Ahmet Çakar hakkında karar
Son dakika haberi! Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı.
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 39 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı?
39 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 39 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüphelinin, savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor. İfade işlemleri için 19 savcının görevlendirildiği öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
AHMET ÇAKAR SAĞLIK NEDENİYLE SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.
Çakar'ın, soruşturma sürecindeki işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı belirtildi. Başsavcılık, "Şüphelilerden Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştır, tedavisi devam etmektedir, emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir." açıklamasını yaptı.
29 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Tutuklama talebiyle sevk edilen isimlerin tamamı
|Ahmet Abdullah Çakmak
|Kadir Kaan Yurdakul
|Eren Karadağ
|Faruk Can Genç
|Uğur Adem Gezer
|Alassane Ndao
|Emrah Çelik
|Ensar Bilir
|Yunus Emre Tekoğul
|Oktay Aydın
|Metehan Baltacı
|Yücel Gürol
|İzzet Furkan Malak
|Mert Hakan Yandaş
|Bartu Kaya
|Ersen Dikmen
|Arda Türken
|Kerem Yusuf Sirkeci
|Muhammed Furkan Özhan
|Emircan Çiçek
|Yusuf Özdemir
|Ahmet Okatan
|Murat Sancak
|Gürhan Sünmez
|Orkun Özdemir
|Mehmet Emin Katipoğlu
|Volkan Erten
KENDİ TAKIMININ MAÇINA BAHİS OYNADI
Metehan Baltacı'nın Galatasaray ve Eyüpspor dönemlerinde 5 - 1.800 TL arasında değişen tutarlarda 36 kupon yaptığı, 920 TL tutarında 5 kupon kazandığı öne sürüldü.
Kupon yaptığı maçta 18 kişilik geniş kadroya girmediği, Galatasaray'da olduğu dönemde şahıs oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2.5 üst gol olur şeklinde kupon yaptığı, rakip takıma kupon yapmadığı tespit edildi.
Metehan ifadesinde sadece yasal bahis sitesi olan bir siteden bahis oynadığını, asla yasadışı bahis oynamadığını, şu anda futbolcu olduğu Galatasaray Futbol Kulubü'nde A Takım'da oynadığı sürece asla bahse konu takım ile ilgili bahis oynamadığını, ancak kiralık olarak oynadığı diğer takımlarda oynamakta iken Galatasaray ile ilgili bahis oynadığını söyledi.
Metehan Baltacı'nın Whatsap görüşmelerindeki bahis ile alakalı konuşmaları sorulduğunda ise Eyüpspor Kulübü'nde oynamakta iken Şanlıurfaspor Eyüpspor arasındaki maç ile ilgili oynadığı bahiste sakat olduğunu forma giymediğini, Eyüpspor-Erzurumspor arasındaki maça da sonradan dahil olduğunu, görüşmelerdeki konuşmaların arkadaşları ile bahis tahminleri ile alakalı olduğunu belirtti.
204 MİLYON LİRALIK GİRİŞ
Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mert Hakan Yandaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Yandaş, "Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık." dedi.
Savcılık ifadesinde aylık gelirinin 3 milyon 500 bin TL olduğunu söyleyen Mert Hakan Yandaş, 18 yaşında Oyak Renault Spor Kulübünde profesyonel olduğunu anlattı. Altınordu, Tire, Menemen, Sivasspor ve Fenerbahçe futbol takımlarında profesyonel futbolcu olarak görev aldığını ve hala Fenerbahçe futbol takımının profesyonel futbolcusu olarak sözleşmesinin devam ettiğini söyledi.
"DİKMEN'E BORÇ VERDİM"
Ersen Dikmen'i Altunordu'da oynadığından beri yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve sosyal olarak görüştüğünü anlatarak, "Alt liglerde oynadığım dönemlerde maddi açıdan iyi kazanamadığımdan Ersen Dikmen maddi açıdan da bana destek oluyordu. Pandemiden sonra Ersen Dikmen'in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra ben de artık iyi kazanmaya başlayınca Ersen Dikmen'e borç verdim. Bir kısım borcunu ödemiştir. Ödemediği kısmı için herhangi bir talebim olmamıştır" dedi.
"BAHİSTE HESABIM YOK, KUPON YAPMADIM"
Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim yok diyen Yandaş, "Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım." dedi.
"ŞİKE YAPMADIM"
Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım diyen Yandaş, "Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım." şeklinde konuştu.
"GÖNDERDİĞİM PARAYLA BAHİS OYNADIĞINI BİLMİYORDUM"
Ersen Dikmen'e borç gönderdiğinin altını çizen Yandaş, "Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum. Ersen Dikmen'in futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını biliyordum. Ancak bu denli yüksek miktarlarda ve benim gönderdiğim paralarla oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Ersen Dikmen'in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmiyordum. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir." ifadelerini kullandı.
"BAHİS OYNAMAK İÇİN PARA VERMEDİM"
Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim diyen Yandaş, "Hakkımda yasadışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olağan para transferidir. Yasal bir bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti" dedi.
"HAKAN BALTA'NIN EŞİNDEN ARABA İÇİN BORÇ ALDIM"
Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan araç satın almak için borç para istediğini anlatan Mert Hakan Yandaş, "O da gönderdi. 2024 yılında adıma kayıtlı porsche marka otomobili satın aldım. Elime nakit para geçtikten sonra da Derya Balta'ya olan borcumu geri ödedim. Aramızdaki para transfer ilişkisi bundan ibarettir." Şeklinde konuştu.
"YASADIŞI BAHİS SİTESİNDE SLOT OYNADIK"
Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içerikleri bana aittir, futbol üzerine konuşmalardır diyen Mert Hakan Yandaş, "Volkan Nart ile Sivasspor'da oynadığım dönemde tanıştım. İstanbul'da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık." dedi.
MERT HAKAN İLE İLGİLİ MASAK RAPORU
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir, Mert Hakan Yandaş ile ilgili MASAK raporundan notlar paylaştı.
MASAK raporuna göre, milyonlarca liralık işlem yaptığı iddia edilen şüpheli para trafiği: 974 işlemle 204 milyon TL giriş, 3.747 işlemle 207 milyon TL çıkış, 28 yasa dışı bahis bağlantısı, bir yasal bahis sitesinde 5 yıl boyunca yüzlerce işlem, 1.006 farklı bahis kuponu iddiası…
MASAK'a göre Ersen Dikmen, Mert Hakan'dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına aktardı. Kuponlarda ise özellikle Fenerbahçe maçları ve 'İsmail Yüksek en az 3 faul yapar", "İsmail Yüksek kart görür" gibi oyuncu özel bahislerin sık ve kazanan kuponlar yaptığı iddia edildi.
"ÜYELİĞİM YOK, TELKİN VEREN OLMADI"
İfadesi ise, MASAK raporundaki milyonluk para trafiği sonrası ifade veren Mert Hakan Yandaş, iddiaları kategorik olarak reddetti ve "Hiçbir yasal bahis sitesinde üyeliğim yok. Yasadışı bahis üyeliğim de yok. Maçlarım üzerine yönlendirme yapan ya da telkin veren hiç kimse olmadı" açıklamasını yaptı.
KÜÇÜK SERBEST
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden haklarında adli kontrol istenen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik talep doğrultusunda şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.
Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.
Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.
Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.
Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)
2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)
3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor)
4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)
5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)
6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)
7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)
8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)
9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)
10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)
11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)
12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)
13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)
14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)
15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)
16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)
17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)
18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)
19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)
20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)
21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)
22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)
23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)
24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)
25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)
26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)
27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)
28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
31.Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)
32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
39. Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)
40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı
41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili
42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi
43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)
44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi
45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem
46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)