Kartal evinde tekledi! Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, iki kez geriye düştüğü maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak Trabzonspor derbisi öncesi istediği galibiyeti alamadı. İşte yaşananlar...
Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 2-2 berabere kaldı.
Mücadelede gol perdesini 7. dakikada Mohamed Bayo açtı. 35'te ise El Bilal Toure skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci devrede Mohamed Bayo bir kez daha sahneye çıktı ve 66'da takımını yine öne geçirdi. Ancak 4 dakika sonra bu kez Vaclav Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda Tammy Abraham kafayla ağları sarstı. Karşılaşma 2-2 bitti.
Siyah beyazlılar, bu beraberlikle puanını 25'e yükseltirken gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Güneydoğu temsilcisi ise puanını 23 yaparken Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta sahanın sağından Perez'in uzun pasında savunmada Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken ıskaladı. Seken topu önüne alarak hızla ceza sahasına giren Bayo'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluştu: 0-1.
21. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
28. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Cerny'nin sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
35. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine voleyle vuran Toure'nin şutunda topu kaleci Zafer Görgen uzanarak çıkardı.
35. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Gaziantep FK, savunmadan çıkarken Ogün Özçiçek'in geri pasında kaleci Zafer Görgen'in kale önünde uzaklaştırmak istediği top, Toure'ye çarparak havalandı ve filelere gitti: 1-1.
45+1. dakikada Beşiktaş net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün ara pasıyla kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Cerny, penaltı noktasının gerisindeki Toure'ye topu çıkardı. Oyuncunun yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sonuçlandı.
46. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Ceza yayından Cerny'nin yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Dönen topu sağ çaprazdan Rashica, altıpas içine çevirdi ancak meşin yuvarlak paralel şekilde arka direğe açıldı. Arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Toure'nin şutunda savunma topun ağlarla buluşmasını engelledi.
50. dakikada savunma arkasına sarkan Toure'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Zafer Görgen, açıyı daraltarak topu kontrol etti.
66. dakikada Gaziantep FK bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Camara'nın pasıyla ceza sahasında Emirhan Topçu'dan vücut çalımıyla sıyrılan Bayo, penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşla topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından ağlara gönderdi: 1-2.
70. dakikada Beşiktaş yeniden beraberliği yakaladı. Sağdan Cerny'nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Abraham, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
74. dakikada uzak mesafeden Ndidi'nin sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.
76. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde arka direkte rakibine rağmen kafa vuruşunu yapan Paulista'nın şutunda kaleci Zafer Görgen'in son anda dokunduğu top kornere çıktı.
90+2. dakikada Cerny'nin sağ kanattan son çizgiye indikten sonra ön direğe ortasında Abraham'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş, sahaya geçtiğimiz haftaya göre tek değişiklikle çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında görev verdiği kadroda yalnızca bir pozisyonda revizyona gitti.
KARTAL'IN İLK 11'İ
Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye siyah-beyazlı ekip; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin yer aldı.
RIDVAN 11'E DÖNDÜ
Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz, iyileşmesinin ardından sol bek pozisyonuna geri döndü. Fatih Karagümrük maçında onun yerine sahaya çıkan David Jurasek bu kez yedek başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın ayrıca El Bilal Toure'yi santrfor bölgesinde görevlendirdi.
UDUOKHAI KADRODA YOK
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, babaannesinin vefatı nedeniyle izinli olarak Almanya'ya gitti. Tecrübeli futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Uduokhai, maçtan önceki son antrenmanda da yer almamıştı.
ŞEHİT POLİS AİLELERİ AĞIRLANDI
Siyah-beyazlı kulüp, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park çevresinde yaşanan terör saldırısında şehit olan polislerin ailelerini Tüpraş Stadı'nda misafir etti.
Mücadele öncesi seremoniye oyuncular çocuklarla çıktı ve hem şehitler hem de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Faruk Karadoğan için saygı duruşunda bulunuldu.
RAFA SILVA YİNE YOK
Beşiktaş'ta son günlerde takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva, teknik heyetin tercihleri doğrultusunda Gaziantep FK maçının geniş kadrosuna alınmadı.
Portekizli yıldız, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarının ardından bu maçta da görev yapamadı.
Rafa Silva son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.
GAZİANTEP FK'NIN İLK 11'İ
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK sahaya şu kadro ile çıktı: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, Maxim, Kozlowski, Bayo.
CENGİZ SAKATLANDI
Mücadelenin 23. dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemedi.
Sergen Yalçın, yıldız oyuncunun yerine Milot Rashicayı sahaya sürdü.