Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 2-2 berabere kaldı.

Mücadelede gol perdesini 7. dakikada Mohamed Bayo açtı. 35'te ise El Bilal Toure skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci devrede Mohamed Bayo bir kez daha sahneye çıktı ve 66'da takımını yine öne geçirdi. Ancak 4 dakika sonra bu kez Vaclav Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda Tammy Abraham kafayla ağları sarstı. Karşılaşma 2-2 bitti.

Siyah beyazlılar, bu beraberlikle puanını 25'e yükseltirken gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Güneydoğu temsilcisi ise puanını 23 yaparken Göztepe'yi ağırlayacak.