YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Çocuklarımızı müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz

Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın jürisinde Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan , Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu Müdürü İlksen Kodal, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş yer aldı.

Türk müziği çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek, nitelikli eserler kazandırmak ve yeni bestecilerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın jüri değerlendirmesi gerçekleştirildi. Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın jürisinde Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da yer aldı. (AA)

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, jüri toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri yarışmanın başvuru dönemini daha kısa tuttuklarını, buna karşın 150 başvuru aldıklarını belirtti.

Palet Türk Müziği İlkokulu olarak Türk müziğine dehalar kazandırmak istediklerini dile getiren Erdoğan, "Yapısı itibarıyla okuldan öte bir kültür merkezi burası. Kayıt stüdyosuyla enstrüman yapım atölyesiyle konser salonuyla müzesiyle beraber Türk müziğine hizmet eden bir yer. Türk müziği usulleriyle bestelenmiş çocuk şarkılarının da sayısının artmasına hizmet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.