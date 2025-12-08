YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Çocuklarımızı müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz

PODCAST CANLI YAYIN

Türk müziği çocuk şarkılarını geliştirmek amacıyla düzenlenen II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması’nın jüri değerlendirmesi tamamlandı. Programda konuşan YETEV Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Türk müziğinin erken yaşlardan itibaren çocuklarımız nezdinde tınılarına daha büyük aşinalık kazanılmasına, enstrümanların çocukların ellerine daha hızlı ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Türk müziği çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek, nitelikli eserler kazandırmak ve yeni bestecilerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın jüri değerlendirmesi gerçekleştirildi.

Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın jürisinde Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu Müdürü İlksen Kodal, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş yer aldı.

Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın jürisinde Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu Müdürü İlksen Kodal, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş yer aldı.

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, jüri toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri yarışmanın başvuru dönemini daha kısa tuttuklarını, buna karşın 150 başvuru aldıklarını belirtti.

Palet Türk Müziği İlkokulu olarak Türk müziğine dehalar kazandırmak istediklerini dile getiren Erdoğan, "Yapısı itibarıyla okuldan öte bir kültür merkezi burası. Kayıt stüdyosuyla enstrüman yapım atölyesiyle konser salonuyla müzesiyle beraber Türk müziğine hizmet eden bir yer. Türk müziği usulleriyle bestelenmiş çocuk şarkılarının da sayısının artmasına hizmet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan. (AA)YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan. (AA)

Geçtiğimiz aylarda Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması'nı gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, çocukların erken yaşlardan itibaren enstrümanlarla tınılarla Türk müziğine aşina olmasını hedeflediklerini söyledi.

Palet Türk Müziği İlkokulu'nun önemine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her sene okulumuza kabul ettiğimiz 24 müthiş müzik kabiliyeti olan çocuğumuzu, geleceğin müzik entelektüelleri, müzik erbabı, müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Okulumuz ne kadar tanınırsa o kadar yetenekli çocukların buraya gelme ihtimali artıyor. İnşallah II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın da sonucunda çok güzel eserleri yine kamuoyuyla buluşturmuş olacağız."

