Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom Gazetesi'nin yazarı Karel Valansi'nin çelişkili açıklamalar yapması dikkat çekiyor.
VALANSİ: İBADETHANE ÖNÜNDE BİR ÜLKEYİ PROTESTO ETMEK KABUL EDİLEMEZ
Karel Valansi, 20 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın "Bu akşam Neve Şalom sinagogumuz önünde yapılan provokatif gösteriyi kınıyoruz, ilgili makamlardan gereğinin yapılmasını bekliyoruz" açıklamasına yorumda bulundu.
Sabah'ın aktardığına göre Valansi, "Herhangi bir ülkenin politikalarını protesto edebilirsiniz. Ama bir ibadethane önünde bir ülkeyi protesto etmek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
VALANSİ: EL AKSA'DA İSRAİL ASKERİNE SALDIRANLARA ASKER SERT KARŞILIK VERDİ
Karel Valansi; İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırmasına ilişkin ise ilginç paylaşımda bulundu.
Valansi, "Kudüs'te gerginlik artıyor. Sheikh Jarrah'ın boşaltılma kararını protesto edenler Cuma namazından sonra El Aksa'dan ayrılmadı. Hamas yanlısı sloganlar, taşlarla İsrail askerine saldıranlara asker sert karşılık verdi. Filistin Kızılay'ına göre 205 yaralı var" ifadelerini kullandı.
Karel Valansi'nin İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırmasına ilişkin eleştiride bulunmaması dikkat çekiyor.
İMAMOĞLU: KAREL HANIM, HASSASİYETİNİZDE HAKLISINIZ
Şalom Gazetesi'nin yazarı Karel Valansi'nin eleştirileri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Nevşin Mengü açıklama yapmıştı.
Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerinde gazi yakını tarafından protesto edilmiş. Ekrem İmamoğlu, gazi yakınını "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz. Seni araştırır bulurum ben merak etme" şeklindeki sözlerle tehdit etmişti.