Aynı gün Ekrem İmamoğlu'nun, Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom Gazetesi'nin yazarı Karel Valansi'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajına ilişkin eleştirisine, "Merhaba Karel Hanım, hassasiyetinizde haklısınız" şeklinde cevap vermesi dikkat çekmişti.





ŞALOM GAZETESİ YAZARINDAN EKREM İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Ekrem İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin paylaşımda bulundu ve "Biz birbirimizi gözlerimizden tanırız, binlerce yıl yan yana olmuşuz, hep birlikte koca bir Vatan. Türkü Kürdü, Alevisi Sunnisi, Lazı Çerkesi.. Çanakkale'yi geçilmez kılmışız. Dün gibi bugün de biriz. Kimsesizlerin kimsesiyiz, hep birlikte Cumhuriyetiz" ifadelerini kullandı.

VALANSİ: YİNE DÜĞÜNE DAVETLİ DEĞİLİZ

Karel Valansi de, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımını eleştirerek, "Yine düğüne davetli değiliz" dedi.

İMAMOĞLU: KAREL HANIM, HASSASİYETİNİZDE HAKLISINIZ

Ekrem İmamoğlu, Karel Valansi'nin paylaşımına cevap verdi ve "Merhaba Karel Hanım, hassasiyetinizde haklısınız. Musevi vatandaşlarımız gibi Çanakkale Cephesi'nde yer alan ve bağımsızlığımız için mücadele etmiş bütün inanç ve kimliklerden herkes bu vatanın asil vatandaşıdır, ev sahibidir. İyi günler dilerim" ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ DE, MUSEVİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Nevşin Mengü de, Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi'den özür dilemişti ve "Karel hanım sizin nezdinizde tüm musevi arkadaşlardan özür diliyorum" demişti.