Zeynep Hilal Demirci; İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, günlerdir Filistin halkına bomba yağdırmasına rağmen asıl mağdur tarafın ülkesi İsrail olduğunu gösterme iddiasıyla "Share the truth - Gerçeği paylaşın" başlığıyla bir video yayınlaması üzerine harekete geçti.

Demirci; Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta tüm Müslümanlar'ın saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla dünyaya gösteren "Ok. I am sharing the truth - Tamam, gerçeği paylaşıyorum" başlıklı video hazırladı ve 1.9 milyon takipçisi bulunan Netanyahu'nun paylaşıma cevap verdi.



Gazeteci, televizyoncu ve yazarların da desteğiyle Zeynep Hilal Demirci'nin videosu 2.1 milyon kişi tarafından görüntülendi. Netanyahu'nun videosu 1.1 milyonda kaldı.



DEMİRCİ: "BİLGİ DEZENFORMASYONUNU SONLANDIRDIK"

Sabah'a konuşan Zeynep Hilal Demirci; "Sosyal medyanın gücü de işte tam bu noktada görülüyordu. 200 takipçili ve gerçekleri anlatan bir hesap, 2 milyon takipçili ve yalanlar sıralayan bir hesabın yaptığı manipülasyonu ve bilgi dezenformasyonunu sonlandırabiliyordu" dedi.

Demirci; "Dünya medyası Filistin'e sessiz kalırken ve tek taraflı bir habercilik gerçekleştirirken, sosyal medyada bir tweet ve binlerce insanın desteğiyle gerçekler gün yüzüne çıkıyor, sosyal abluka kurulabiliyordu" ifadelerini kullandı.