Yüzsüz Batı'nın yüzsüz medyası! Siyonist terör devleti İsrail'e tek kelime etmeyip masum Filistinlileri suçladılar

İsrail, bayram öncesi yine devlet terörüne imza attı. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya girip cemaatle çatıştı. Kan akıttı. 28 kişi öldü bin kişi yaralandı. Batı sivilleri suçlarken yıldız futbolcular ayaklandı. İsrail'i kınadı. Vicdanları rahatlattı.
YÜZSÜZ MEDYA
BBC İNGİLTERE: Şiddet, Filistinli militanların Kudüs'e roket atmasının ardından arttı.
BILD ALMANYA: İsrail'e karşı terör savaşı...
WASHINGTON POST ABD: Son yıllarda Kudüs'teki en şiddetli çatışmalar...
AP ABD: Silahlı gruplar İsrail'e düzinelerce roket attı.
FUTBOLUN YILDIZLARINDAN İSRAİL'E BÜYÜK TEPKİ
PAUL POGBA
RIYAD MAHREZ
ACHRAF HAKIMI
MOUSSA MAREGA
FRANCK RIBERY
SHKODRAN MUSTAFI
MAHMOUD TREZEGUET