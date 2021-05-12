Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yüzsüz Batı'nın yüzsüz medyası! Siyonist terör devleti İsrail'e tek kelime etmeyip masum Filistinlileri suçladılar

    Dünyanın en modern silahlarına sahip olan siyonist terör devleti İsrail'in ordusu, masum çocukları vuruyor. Batı'nın ikiyüzlü medyası ise masum ve mazlum Filistin halkını suçluyor.

    Takvim
    Batı medyasına göre onlar suçlu!

    İsrail, bayram öncesi yine devlet terörüne imza attı. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya girip cemaatle çatıştı. Kan akıttı. 28 kişi öldü bin kişi yaralandı. Batı sivilleri suçlarken yıldız futbolcular ayaklandı. İsrail'i kınadı. Vicdanları rahatlattı.



    YÜZSÜZ MEDYA

    BBC İNGİLTERE: Şiddet, Filistinli militanların Kudüs'e roket atmasının ardından arttı.

    BILD ALMANYA: İsrail'e karşı terör savaşı...



    WASHINGTON POST ABD: Son yıllarda Kudüs'teki en şiddetli çatışmalar...

    AP ABD: Silahlı gruplar İsrail'e düzinelerce roket attı.




    FUTBOLUN YILDIZLARINDAN İSRAİL'E BÜYÜK TEPKİ

    PAUL POGBA

    RIYAD MAHREZ

    ACHRAF HAKIMI

    MOUSSA MAREGA

    FRANCK RIBERY

    SHKODRAN MUSTAFI

    MAHMOUD TREZEGUET




        TERÖR ATEŞİ
        İsrail, Gazze'ye de saldırdı. 9'u çocuk 28 kişiyi hayattan kopardı. Fanatik Yahudiler, bombalanan binalardan çıkan alevler karşısında sevinç çığlıkları attı!

        İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki Filistin nöbetine karşı göz yaşartıcı bomba, biber gazıyla saldırılarını tekrarladı. Önceki gün akşam saatlerinde ise Tel-Aviv, Gazze'ye bombaladı. Saldırılarda 9'u çocuk 28 kişi şehit düşerken, 103 kişi yaralandı. Yaralı sayısı bini geçti. İsrail polisinin saldırısı sırasında atılan bombalar Mescid-i Aksa'nin avlusundaki bir ağacı yaktı.



        Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa yanarken sevinç çığlıkları attı. Bir tarafta alevler yükselirken diğer tarafta sevinç çığlıklarının atılmasına, dünya adeta sessiz kaldı. Avrupa ise sadece cılız açıklamalar yaptı.



        Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında ırkçılığın en kötü biçimini uyguladığını anlattı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramazan Bayramı kutlamalarını iptal etti.



        TOPRAKLAR ELDEN GİDİYOR
        Filistinliler'in nüfusu 1948'den bu yana 9 kat arttı. Ancak bunun aksine, İsrail işgali nedeniyle yaşam alanları daralıyor. Yahudiler, 27 bin kilometrekarelik tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'inden fazlasını kullanıyor.



            Gazze saldırısı sonrası Türkiye'nin çeşitli illerinde İsrail'i protesto gösterileri yapıldı.



            ABD KINAMAKTAN KAÇINDI

            ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Endişeliyiz

            AVRUPA BİRLİĞİ: Taraflara gerginliği düşürme" çağrısında bulundu.

            VENEZUELA: Dursun artık katliam

            ÜRDÜN: Kudüs kırmızı çizgimizdir.

            KKTC: Filistin'e destek protestosu düzenlendi.

            ALMANYA: Berlin'de protesto gösterisi yapıldı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            700 bin işçiye ikramiye
            Haberler Dünya Yüzsüz Batı'nın yüzsüz medyası! Siyonist terör devleti İsrail'e tek kelime etmeyip masum Filistinlileri suçladılar