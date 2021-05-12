Yüzsüz Batı'nın yüzsüz medyası! Siyonist terör devleti İsrail'e tek kelime etmeyip masum Filistinlileri suçladılar





Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa yanarken sevinç çığlıkları attı. Bir tarafta alevler yükselirken diğer tarafta sevinç çığlıklarının atılmasına, dünya adeta sessiz kaldı. Avrupa ise sadece cılız açıklamalar yaptı.



Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında ırkçılığın en kötü biçimini uyguladığını anlattı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramazan Bayramı kutlamalarını iptal etti.