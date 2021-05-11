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    • 11.05.2021 23:58
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    Son dakika: Terör devleti 'in Başbakanı kana susamış: Tüm gücümüzle Filistin'e saldırmaya devam edeceğiz

    İşgalci terör devleti 'in Başbakanı , "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle Filistin'e saldırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

    Siyonist terörist Netanyahu!

    İşgalci kuvvetleri, günlerdir Kudüs ve Gazze başta olmak üzere birçok noktada Filistinlilere şiddet uyguluyor. Şiddetin dozunu günden güne artıran işgalci güçler, 10'u çocuk 30 kişiyi şehit etti.

    Saldırılara Hamas'ın yüzlerce füzeyle karşılık vermesinin ardından hava savunma sistemleri alarm veren İsrail'den yeni bir açıklama geldi.

    İsrail Gazze'ye bombalı saldırı düzenledi!

    "SAVAŞIN ORTASINDAYIZ"
    İsrail Başbakanı Binyamin , "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



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    Haberler Güncel Son dakika: Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu kana susamış: Tüm gücümüzle Filistin'e saldırmaya devam edeceğiz