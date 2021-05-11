İşgalci İsrail kuvvetleri, günlerdir Kudüs ve Gazze başta olmak üzere birçok noktada Filistinlilere şiddet uyguluyor. Şiddetin dozunu günden güne artıran işgalci güçler, 10'u çocuk 30 kişiyi şehit etti.

Saldırılara Hamas'ın yüzlerce füzeyle karşılık vermesinin ardından hava savunma sistemleri alarm veren İsrail'den yeni bir açıklama geldi.

İsrail Gazze'ye bombalı saldırı düzenledi!

"SAVAŞIN ORTASINDAYIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





