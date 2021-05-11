Gamze Özçelik: "Katilsin, işgalcisin, utanmazsın İsrail!" Ünlü isimlerden alçak saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor...

Kudüs'te yaşanan insanlık dışı görüntüler İsrail vahşetini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. İsrail polisi, dün akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Dünyanın kınadığı İsrail'in Kudüs'te düzenlediği alçak saldırıya Gamze Özçelik, Kaan Yıldırım, Songül Karlı, Hadise, Alişan, Demet Akalın, Bella Hadid, Doğa Rutkay, Bergüzar Korel gibi ünlü isimler de sessiz kalmadı. Gamze Özçelik, "Katilsin, işgalcisin, utanmazsın İsrail!" derken, Alişan ise "O çocukların kanında boğul inşallah İsrail" notuyla tepki gösterdi.

11.05.2021 13:14 - Son Güncelleme: 11.05.2021 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





