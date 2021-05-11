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    • 11.05.2021 16:52
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    : MHP lideri Devlet Bahçeli: yaptıklarının bedelini ödemelidir

    haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " güvenlik güçleri en iyi bildikleri yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

    İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir

    İşte MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları:

    güvenlik güçleri en iyi bildikleri yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir.

    ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA YANIT
    Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

    ANAYASA ÇALIŞMALARI
    100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur. Kaldı ki değerli ve saygın anayasa çalışmamızın bütününe nüfuz etmeden karalamak, kötü göstermek art niyetliliktir.

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    Haberler Güncel Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir