AB üyesi ülkeler arasında, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 13,6 ile Lüksemburg'da, yüzde 10,9 ile Polonya'da ve yüzde 8,9 ile de Avusturya'da gerçekleşti.