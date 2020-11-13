Son dakika haberler… Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde salgından korunma amaçlı yürütülen maske, mesafe gibi tedbirler yalnızca Covid-19 virüsüne karşı değil mevsimsel grip gibi birçok salgın hastalıktan kişileri koruyor. ABD'li bilim insanlarının ortaya attığı bir iddiaya göre ise; bu korunma hali gelecekte "zincirleme salgınların" önünü açacak…
ABD'Lİ BİLİM İNSANLARINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! GELECEKTE "ZİNCİRLEME SALGINLARA" NEDEN OLACAK…
Koronavirüs salgınından korunmak için gerçekleştirilen tedbirlerin gelecekte zincirleme salgınları tetikleyeceği iddiası ile beraber araştırmacılar özellikle influenza virüsünün her yıl mutasyona uğradığını vurgularken savunmasız insan sayısının artması nedeniyle grip aşılarının etkisiz hale gelebileceği konusunda tüm dünyayı uyardı…
VAKALARDA PATLAMA YAŞANABİLİR
NTV'nin haberine göre, Bilim insanları, söz konusu tedbirlerin yalnızca Covid-19'un değil, diğer hastalıkların enfeksiyon oranlarını da düşürdüğünü söyledi. Çalışmada mevsimsel grip ve solunum sinsitiyal virüsünün (RSV), ABD'de 2010'de ortalama bir yıla göre yüzde 20'i oranında daha ez enfekte ettiği belirtildi. Ancak, araştırmacılar ilk etapta olumlu gibi görününen bu durum nedeniyle, solunum yolu virüslerine karşı savunmasız durumda olan insanların artığını bildirdi.
SAVUNMASIZ DURUMDAKİ İNSANLARI YAKAYALAYACAK
Uzmanlar, Covid-19 salgını nedeniyle alınanan tedbirlerin potansiyel bir aşının nüfusun çoğunluğuna uygulanan uygulanana kadar, yani en az 2021 baharına kadar devam edeceğini ön gördüklerini belirtti. Fakat söz konusu tedbirler ortaya kalkınca mevsimsel grip ve diğer solumun yolu virüslerinin yayılmak için uygun bir ortam bulunacağı ve risk grubundaki insanlar için tehlike oluşturacağına dikkat çekildi.
MEVSİMSEL GRİP VİRÜSÜ HER YIL MUTASYONA UĞRUYOR
Princeton Üniversitesi bilim adamları, gelecekteki bu salgınların muhtemelen sağlık sistemleri üzerindeki 'yükü artıracağı' konusunda uyararak, mevsimsel gribin her yıl mutasyona uğradığını ifade etti. Bu nedenle grip aşısının etkili olmayabileceğini belirten araştırmacılar, mevsimsel gribin bazı insanlarda öldürücü olabileceğine dikkat çekti.
GRİBE KARŞI SAĞLANAN SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI AZALABİLİR
Araştırmacılar, ayrıca toplumdaki birçok insanın gribe daha önce yakalandığı ve onunla savaştığı için insanların enfeksiyonla savaşırken sürü bağışıklığına ilişkin faktörlerin devreye girdiğini, ancak gelecek yıllarda, şu anda uygulanan tedbirler yüzünden hastalığa yakalananların sayısı azaldığı için bu durumun etkisini yitirebileceğini açıkladı.
RSV CİDDİ ENFEKSİYONA NEDEN OLABİLİR
Bununla birlikte, araştırmacılar benzer bir durumun RSV için de geçerli olduğunu ve hastalığın özellikle erken doğmuş bebeklerde, yaşlı yetişkinlerde, kalp ve akciğer hastalığı olan bebekler ve yetişkinlerde veya bağışıklık sistemi çok zayıf olan herhangi bir kişide (bağışıklığı baskılanmış) ciddi enfeksiyonlara ve ölüme neden olabileceğini açıkladı.
Sonuçları PNAS dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, "2021-2022 kışında büyük bir RSV salgının ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Mevsimsel grip için de sonuçlar genel olarak aynı tabloyu yansıtıyor. Bununla birlikte grip salgının boyutu virüsün uğradığı genetik değişimlere ve bulaşılığına göre değişecektir" ifadelerini kullandı.