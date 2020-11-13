MEVSİMSEL GRİP VİRÜSÜ HER YIL MUTASYONA UĞRUYOR

Princeton Üniversitesi bilim adamları, gelecekteki bu salgınların muhtemelen sağlık sistemleri üzerindeki 'yükü artıracağı' konusunda uyararak, mevsimsel gribin her yıl mutasyona uğradığını ifade etti. Bu nedenle grip aşısının etkili olmayabileceğini belirten araştırmacılar, mevsimsel gribin bazı insanlarda öldürücü olabileceğine dikkat çekti.

GRİBE KARŞI SAĞLANAN SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI AZALABİLİR

Araştırmacılar, ayrıca toplumdaki birçok insanın gribe daha önce yakalandığı ve onunla savaştığı için insanların enfeksiyonla savaşırken sürü bağışıklığına ilişkin faktörlerin devreye girdiğini, ancak gelecek yıllarda, şu anda uygulanan tedbirler yüzünden hastalığa yakalananların sayısı azaldığı için bu durumun etkisini yitirebileceğini açıkladı.