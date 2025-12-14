Memur ve emekliye Ocak zammı! En düşük emekli aylığı 27.944 TL oluyor

Sayılı günün kaldığı Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak. Maaşlara ve ek ödemelere yüzde 11 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, buna ilaveten memurlara ve emeklilerine bir de bin lira taban aylık artışı yapılacak. Hem maaşların hem ek ödemelerin yeni tutarları için de ipuçları art arda gelmeye başladı.

Türk Lirası (AA)

EMEKLİYE EN AZ 27.944 TL

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik enflasyon tahmini, memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 7.07 enflasyon farkıyla yüzde 18.84 olarak gerçekleşeceğine işaret etti. Tahmin gerçekleşirse, bin lira taban aylık artışı ve aile yardımı dahil en düşük memur maaşı Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 18 liraya yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 944 liraya çıkacak. Ocak'ta memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 660 liradan artış 18.84 olursa 3 bin 161 liraya yükselecek. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 695,34 liraya, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 347,67 liraya çıkacak.