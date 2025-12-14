Memur ve emekliye Ocak zammı! En düşük emekli aylığı 27.944 TL oluyor
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak’ta hem maaşları hem ek ödemeleri artacak. Son ankete göre en düşük gelir memurlarda 61 bin lira seviyesine gelirken, memur emeklilerinde 28 bin liraya dayanacak...
Sayılı günün kaldığı Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak. Maaşlara ve ek ödemelere yüzde 11 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, buna ilaveten memurlara ve emeklilerine bir de bin lira taban aylık artışı yapılacak. Hem maaşların hem ek ödemelerin yeni tutarları için de ipuçları art arda gelmeye başladı.
EMEKLİYE EN AZ 27.944 TL
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik enflasyon tahmini, memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 7.07 enflasyon farkıyla yüzde 18.84 olarak gerçekleşeceğine işaret etti. Tahmin gerçekleşirse, bin lira taban aylık artışı ve aile yardımı dahil en düşük memur maaşı Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 18 liraya yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 944 liraya çıkacak. Ocak'ta memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 660 liradan artış 18.84 olursa 3 bin 161 liraya yükselecek. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 695,34 liraya, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 347,67 liraya çıkacak.
4 BİN 552 TL AİLE YARDIMI
Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 830 liradan 4 bin 552 liraya ulaşacak. Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak verilen toplu sözleşme ikramiyesi halen 827,33 lira. Bu tutar, eğer artış yüzde 18.84 olursa 983,2 lirayı bulacak.
EK ÖDEMELER NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta memur maaşlarındaki üçlü artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 23 bin 404 liradan 27 bin 814, uzman doktorların ilave ödemesi de 30 bin 425 liradan 36 bin 158 liraya çıkacak.