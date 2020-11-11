Almanya merkezli BioNTech şirketi, ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıkladı. BioNTech şirketinin kurucuları olan, Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Uğur Şahin, dünya medyasının gündemi oldu.

ALMANYA'NIN EN ZENGİN 100 KİŞİSİ ARASINA GİRDİ

BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor. 55 yaşındaki Şahin, İskenderun'da doğduktan sonra 4 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüş. Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışıyormuş. Şahin, Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi. BioNTech'in piyasa değeri 20 milyar Euro'yu aştı ve bu daha başlangıç!

DÜNYAYA UĞURLU GELDİ

Dünya, Coronavirüs aşısını bulan 'Şahin' çiftine kilitlendi. ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech firmasının COVİD-19'a karşı geliştirdiği aşı, yüzde 90 başarı gösterdi. 43 binden fazla kişide denenen aşının bu başarısının ardından gözler, BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Prof. Dr. Özlem Türeci'ye çevrildi. Almanya'da büyüyen ikili, hep iyi birer hekim olmayı hayal etti. Düğün günlerini bile laboratuvarda geçiren iki çılgın Türk, dünyanın beklediği müjdeyi verdi. Şahin çiftinin başarısı dünyanın manşetindeydi. Alman gazetesi Bild, Prof. Dr. Şahin için 'Aşının babası' dedi.