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    • 13.11.2020 07:22
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    Koronavirüs aşısında yüzde 90'lık başarı sağlayan ve Özlem Türeci'nin memleketlerinde gurur var

    Kovid-19 aşısıyla dünyaya umut veren ve eşi Özlem Türeci’nin memleketlerinde gurur var. Türeci’nin kuzenleri “Onlarla iftihar ediyoruz” derken, Şahin’in arkadaşları “Bir İskenderunlu dünyayı kurtaracak” dedi.

    Sabah
    Bu gurur ve mutluluk dünyaya bedel
    İnsanoğlunu dünyayı kasıp kavuran koronavirüs belasından kurtarabileceği açıklanan aşıyı geliştiren Alman BioNTech şirketinin ortağı Türk profesör ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin memleketlerinde dünyalara bedel bir mutluluk ve gurur yaşanıyor. Özlem Türeci'nin baba ocağı 'nin Fındıklı ilçesinde apayrı bir sevinç var. 20 yıl önce babasını kaybeden, iki kız kardeş olan Türeci'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki yakın akrabaları ile Uğur Şahin'i memleketi İskenderun'da tanıyanlar konuştu.




    Fındıklı ilçesinde Türeci'nin kuzeni Fetih Türeci (65), "Özlem küçükken köyüne gelirdi ama uzun zamandır gelemedi. Özlem, okudu, doktor oldu. Şimdi ise başarılarından bahsedilen biri oldu. Özlem'in babası Yurdanur abi, en son 20 yıl önce buraya gelmişti. Çocuklara bebekler, oyuncaklar getirmişti. Özlem hem Türkiye'nin hem dünyanın gururu oldu" dedi. Türeci'nin diğer kuzeni Bina Türeci ise "Başarısı bizlere gurur yaşattı. Çarşıya indiğimde herkes bizi tebrik etti. Özlem Almanya'da doğdu. Küçükken buralara gelir, dere kenarında, çaylık bahçelerde oynardı. O zamanlarda bile çok hareketli ve akıllı bir kızdı. Özlem ve eniştemizle iftihar ediyoruz" diye konuştu.

    Trabzon'da yaşayan akrabası Oktay Türeci (84) ise şunları anlattı: "Yeğenim Özlem çok çalışkan ve başarılarla dolu, iyi bir araştırmacı. Aslında eşiyle onkoloji üzerine çalışırlar. Özlem evlendikten sonra soyadını değiştirmedi. 'Türeci olmak benim için gururdur' dedi. Babası Yurdanur, annesi Şule ve kız kardeşi de doktor. Bir kızı var. Özlem küçükken ve doktor olduktan sonra birkaç kez Fındıklı'ya gelmişti. Yerinde bir saniye duramayan, inceleyen, araştıran bir yapısı vardı ve halen daha hiç değişmeden aynı şekilde yaşamını sürdürüyor. Onlarla gurur duyuyorum. İyi ki varsın Özlem..."





    DOKTOR OLMAYA ÇOCUKKEN KARAR VERDİ
    Prof. Dr. Uğur Şahin'in Almanya Köln'den çocukluk arkadaşı Recep Aydın, SABAH'a konuştu. Aydın, "CfB Ford Niehl takımında 6-8 yıl beraber top oynadık. İkimiz de orta saha oyuncusuyduk. Doktor olmasaydı iyi bir futbolcu olurdu. Ama o daha çocuk yaşta doktorluğu kafasına koymuştu" dedi.

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    Haberler Güncel Koronavirüs aşısında yüzde 90'lık başarı sağlayan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin memleketlerinde gurur var