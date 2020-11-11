DÜNYAYA UĞURLU GELDİ

Dünya, Coronavirüs aşısını bulan 'Şahin' çiftine kilitlendi. ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech firmasının COVİD-19'a karşı geliştirdiği aşı, yüzde 90 başarı gösterdi. 43 binden fazla kişide denenen aşının bu başarısının ardından gözler, BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Prof. Dr. Özlem Türeci'ye çevrildi. Almanya'da büyüyen ikili, hep iyi birer hekim olmayı hayal etti. Düğün günlerini bile laboratuvarda geçiren iki çılgın Türk, dünyanın beklediği müjdeyi verdi. Şahin çiftinin başarısı dünyanın manşetindeydi. Alman gazetesi Bild, Prof. Dr. Şahin için 'Aşının babası' dedi.



İŞTE DOĞDUĞU EV

PROF. Dr. Uğur Şahin, 4 yaşına kadar Hatay İskenderun'daki bu evde yaşadı. Şimdi 3.9 milyar dolarlık servete sahip Prof. Dr. Şahin'in başarısı hemşerilerini gururlandırdı.

Evin bulunduğu Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hasan Şanlı "Kendisine minnettarız" dedi.