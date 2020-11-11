Almanya'da biontech adlı şirketi kuran Uğur Şahin-Özlem Türeci çifti, Corona'ya savaş açtı. Amerikan Pfizer'la birlikte yüzde 90 başarılı ilk aşıyı yaptı.
Dünya medyası, övgü yağdırdı. Almanlar ise gurbetçi çiftin başarısına şapka çıkardı: Babası Ford fabri- kalarında işçiydi, uğur ise dünyayı kurtarıyor.
İskenderun doğumlu Prof. Uğur Şahin, 55 yaşında Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında. Şirketi BioNTech'in değeri ise 20 milyar euro...
Gurbetçi bir ailenin kızı olan Dr. Özlem Türeci, "Düğün günümüzde bile laboratuvarda çalıştık" diyor.
İnbusiness dergisi ilk sayısında Uğur Şahin'i kapak yaptı.
DÜNYAYA UĞURLU GELDİ
Dünya, Coronavirüs aşısını bulan 'Şahin' çiftine kilitlendi. ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech firmasının COVİD-19'a karşı geliştirdiği aşı, yüzde 90 başarı gösterdi. 43 binden fazla kişide denenen aşının bu başarısının ardından gözler, BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Prof. Dr. Özlem Türeci'ye çevrildi. Almanya'da büyüyen ikili, hep iyi birer hekim olmayı hayal etti. Düğün günlerini bile laboratuvarda geçiren iki çılgın Türk, dünyanın beklediği müjdeyi verdi. Şahin çiftinin başarısı dünyanın manşetindeydi. Alman gazetesi Bild, Prof. Dr. Şahin için 'Aşının babası' dedi.
İŞTE DOĞDUĞU EV
PROF. Dr. Uğur Şahin, 4 yaşına kadar Hatay İskenderun'daki bu evde yaşadı. Şimdi 3.9 milyar dolarlık servete sahip Prof. Dr. Şahin'in başarısı hemşerilerini gururlandırdı.
Evin bulunduğu Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hasan Şanlı "Kendisine minnettarız" dedi.
AĞIR HASTA 3 BİNİ GEÇTİ
Türkiye'de dün 2.529 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 87 kişi vefat etti. Ağır hasta 3.001'e çıktı.
BABASINI ÖRNEK ALDI
Prof. Dr. Özlem Türeci, Almanya'da dünyaya geldi. Babası gibi doktor olmak istedi. Bağışıklık sisteminin, kanserli hücreleri tanımasına yönelik araştırma geliştirdi.
KANSERİ DE BİTİRECEK
Prof. Dr. Uğur Şahin, Köln Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. Saarland Üniversitesi'nde kanserle ilgili çalışmalar yaptı. Kanserli hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayıran aşı üzerinde çalıştı.
2021'DE TÜRKİYE'DE
SON aşamadayız. Avrupa İlaç Ajansı EMA ile Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'den gelecek onayı bekliyoruz.
ALMANYA Marburg'da da bir üretim tesisi açtık. Ayda 110 milyon doz üretim yapacağız.
2021 bitmeden 1.5 milyar doz aşının dağıtımı yapılacak.
OCAK-Şubat- Mart'ta Türkiye'ye aşı gönderilecek.
AŞILAR -70 derece nakledilecek.
AŞI, iki doz uygulanacak. İlk dozdan 28 gün sonra virüse karşı koruma sağlayacak. Fiyatı ise 159 TL olacak.
Prof. Dr. Uğur Şahin, nazar boncuklu kolyesini boynundan hiç çıkartmıyor. İşine bisikletle gidiyor.
AĞIR HASTA 3 BİNİ GEÇTİ
Türkiye'de dün 2.529 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 87 kişi vefat etti. Ağır hasta 3.001'e çıktı.