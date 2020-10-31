Peygamber efendimize hakareti teşvik eden Macron Arapça kıvırdı: Bütün bu dinler topraklarımızda özgürce hareket eder

El Cezire'ye röportaj veren Macron, Arapça tweet atarak, "Son günlerde sosyal medyada duyduğum ve gördüklerimin çoğunun aksine ülkemizin hiçbir din ile sorunu yok. Bütün bu dinler topraklarımızda özgürce hareket eder. Fişleme yok: Fransa barışa ve birlikte yaşamaya kararlı." kıvırdı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" DEMİŞTİ