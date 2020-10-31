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    • 31.10.2020 20:03
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    Peygamber efendimize hakareti teşvik eden Macron Arapça kıvırdı: Bütün bu dinler topraklarımızda özgürce hareket eder

    El Cezire'ye röportaj veren bir Arapça tweet daha attı. Macron, "Son günlerde da duyduğum ve gördüklerimin çoğunun aksine ülkemizin hiçbir din ile sorunu yok. Bütün bu dinler topraklarımızda özgürce hareket eder. Fişleme yok: Fransa barışa ve birlikte yaşamaya kararlı." dedi.

    Macron Arapça kıvırdı

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam krizde" açıklamaları ve karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e (S.A.V.) hakaret içerikli çizimlerine, İslam aleminin tepkileri artarken Macron'dan geri adım geldi.

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    El Cezire'ye röportaj veren Macron, Arapça tweet atarak, "Son günlerde sosyal medyada duyduğum ve gördüklerimin çoğunun aksine ülkemizin hiçbir din ile sorunu yok. Bütün bu dinler topraklarımızda özgürce hareket eder. Fişleme yok: Fransa barışa ve birlikte yaşamaya kararlı." kıvırdı.

    "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" DEMİŞTİ

    Son olarak, Fransa'da terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazesinde açıklamalar yapan Macron, karikatürleri ifade özgürlü olarak nitelendirmiş ve teslim olmayacaklarını ifade etmişti.

    Macron'un açıklamalarının ardından, birçok ülkede Fransız markaları için boykot kampanyası başlatılırken, Müslüman halk da sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlendi.

    "KARİKATÜRLERİ DESTEKLEMİYORUZ"

    Gelen tepkilerin yoğunluğu karşısında daha fazla direnemeyen Macron söylemlerinden çark etti.

    Hakaret içerikli karikatürleri desteklemediklerini söyleyen Fransız lider, "Müslümanların, bu karikatürlerle karşı hislerini anlıyorum. Biz bu karikatürleri desteklemiyoruz. Bunların arkasında olduğum algısı oluşturdular fakat arkasında değiliz." ifadelerini kullandı.
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    Haberler Dünya Peygamber efendimize hakareti teşvik eden Macron Arapça kıvırdı: Bütün bu dinler topraklarımızda özgürce hareket eder